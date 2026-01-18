Lọt bẫy hỏa lực, quân Nga gọi chi viện rồi vẫn rút lui: Chiến thuật bào mòn sức Nga của Ukraine

Chiến thuật tiền tuyến của Ukraine

Theo Forbes ngày 16/1, Ttrong những tháng gần đây, Nga đã gia tăng đáng kể quân số với mục tiêu chọc thủng hệ thống phòng thủ kiên cố của Ukraine.

Hệ thống này gồm nhiều lớp chướng ngại vật như hào chống tăng, dây thép gai, rào chắn bê tông và bãi mìn, khiến lực lượng Nga rất khó vượt qua. Ukraine còn thiết lập các “vùng tiêu diệt” rộng lớn do các đơn vị nhỏ cấp tiểu đội trấn giữ tại những vị trí kiên cố.

Máy bay không người lái liên tục tuần tra các khu vực này, phát hiện mọi dấu hiệu xâm nhập của Nga và cho phép triển khai hỏa lực chính xác trong thời gian ngắn.

Theo một blogger quân sự người Nga, các đợt tấn công hiện nay của Nga thường được tổ chức thành những nhóm từ 50–60 binh sĩ. Khi các nhóm này tiến công vào vị trí của Ukraine, lực lượng Ukraine sẽ chủ động rút lui, tạm thời nhường lại khu vực.

Sau đó, các đơn vị Ukraine tiến hành các đợt tập kích bằng máy bay không người lái, súng cối và pháo binh vào chính vị trí vừa rút khỏi, gây tổn thất nặng cho lực lượng Nga đang chiếm giữ. Cuối cùng, binh lính Nga buộc phải rút lui và các đơn vị Ukraine quay lại tái chiếm khu vực đã bỏ trống trước đó.

Trước khi phải rút lui, lực lượng Nga đôi khi triển khai thêm một đợt tấn công thứ hai, gồm các binh sĩ điều khiển máy bay không người lái và lực lượng chống máy bay không người lái. Mục tiêu của lực lượng tăng viện này là giúp giữ vững vị trí, đồng thời cho phép Nga nhắm mục tiêu vào các khu vực phía sau của Ukraine và làm suy yếu tuyến phòng thủ.

Tuy nhiên, nhờ giám sát chiến trường liên tục, Ukraine có thể nhận diện thời điểm các đợt tấn công thứ hai được tung vào. Các đơn vị Ukraine sau đó tiến hành phản công trực tiếp để đẩy lùi lực lượng này. Dù gây ra thương vong cho phía Ukraine, cách làm này vẫn ngăn Nga chiếm giữ vị trí và thiết lập các hoạt động máy bay không người lái nhằm vào hệ thống phòng thủ của Ukraine.

Hoạt động của Nga bị ảnh hưởng như thế nào?

Cách tiếp cận này phù hợp với các mục tiêu chiến lược rộng hơn của Ukraine. Trong những tháng gần đây, tuyến đầu của Nga hầu như không tiến lên dù phải chịu tổn thất lớn, trong khi lực lượng Ukraine vẫn bảo toàn được nguồn lực.

Bằng việc chỉ tham gia giao tranh trực tiếp vào những thời điểm có lợi thế chiến thuật, Ukraine hạn chế các tổn thất nhân sự không cần thiết. Các vị trí phòng thủ được bố trí sẵn cho phép pháo binh Ukraine tấn công chính xác các đơn vị tiến công của Nga, đồng thời bảo toàn máy bay không người lái cho những nhiệm vụ khác. Nhờ đó, nguồn lực hạn chế của Ukraine được sử dụng một cách hiệu quả.

Trong khi đó, các đơn vị Nga gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp tế cho vị trí của mình.

Trước những thách thức này, ngày càng rõ ràng rằng việc Nga dựa chủ yếu vào các cuộc tấn công bộ binh không đủ để xuyên thủng phòng tuyến của Ukraine. Vì vậy, Nga đang tìm cách khắc phục bằng việc kết hợp các công nghệ mới với những điều chỉnh về chiến thuật.

Cụ thể, một blogger quân sự người Ukraine cho biết lực lượng Nga đang tăng cường sử dụng robot mặt đất, đảm nhiệm những nhiệm vụ trước đây do binh lính thực hiện. Các robot này không bị ảnh hưởng bởi yếu tố tinh thần và có độ bền cao hơn con người.

Chúng chủ yếu được sử dụng cho những nhiệm vụ đặc biệt nguy hiểm, như đặt bom hẹn giờ vào vị trí của đối phương và thực hiện công tác tiếp tế. Việc triển khai rộng rãi robot mặt đất, trong đó có xe không người lái Courier của Nga, ngày càng xuất hiện nhiều trong các video từ cả nguồn Nga và Ukraine.

Một blogger quân sự Ukraine khác cho biết Nga đang dần chuyển từ các cuộc tấn công cấp trung đội và đại đội sang các cuộc tấn công cấp tiểu đội, thường chỉ gồm dưới năm binh sĩ. Mỗi đợt tấn công có quy mô nhỏ hơn nhưng được tiến hành với tần suất cao hơn nhiều. Các đơn vị nhỏ này tìm cách vượt qua các vị trí phòng thủ chủ chốt của Ukraine để tấn công vào phía sau, đặc biệt nhắm vào các trận địa súng cối và các nhóm điều khiển máy bay không người lái. Theo các nguồn tin Ukraine, chiến thuật này đã đạt được một số kết quả hạn chế gần Zolotyi Kolodiaz, thuộc tỉnh Donetsk.

Những chiến thuật và công nghệ mới này có thể gây gián đoạn hệ thống phòng thủ của Ukraine và mang lại cho Nga một số lợi thế ngắn hạn, cục bộ. Tuy nhiên, cho đến nay, robot mặt đất của Nga mới chỉ đạt hiệu quả hạn chế và vẫn bị ràng buộc bởi tầm hoạt động cũng như khả năng cơ động.