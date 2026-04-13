Lớp hỏng quạt giữa cái nắng 37 độ C, hành động của thầy giáo dạy Lý sau đó khiến trò phải cắt clip khoe ngay lên mạng

Thiên An |

Người chuyên nghiệp làm việc trông "khác bọt" hẳn!

Giữa cái nóng hầm hập của mùa hè, chuyện quạt điện ở trường "lên cơn dỗi" hỏng hóc chắc chắn là nỗi ác mộng của bất kỳ học sinh nào. Thế nhưng, mới đây, một lớp học đã khiến cộng đồng mạng phải GATO tột độ khi sở hữu một "siêu anh hùng" không ai khác chính là thầy giáo chủ nhiệm.

Đoạn clip ngắn ghi lại cảnh tượng "cứu cánh" này đang được chia sẻ rầm rộ trên TikTok, thu hút gần nửa triệu lượt xem và hàng nghìn bình luận yêu thích. Đính kèm là dòng caption khá vào việc của bạn học sinh đăng tải: "Lớp hỏng quạt trong thời tiết 37 độ C và GVCN dạy Lý...". Được biết, khoảnh khắc cực kỳ dễ thương này diễn ra tại một lớp học thuộc trường THPT Yên Dũng số 1 (Bắc Ninh).


Trong đoạn clip, giữa lúc không khí lớp học đang ngột ngạt vì nóng, thầy giáo chủ nhiệm kiêm giáo viên dạy Lý của lớp học này - người vốn quen với những bài giảng khô khan về mạch điện, công suất trên bục giảng đã "biến hình" thành một thợ sửa điện thực thụ.

Hình ảnh thầy đứng bên cạnh hộp công tắc quạt trần, tay thoăn thoắt quấn vặn băng dính vào các dây điện nối, với sự hỗ trợ của một bạn học sinh đứng bên đỡ giúp chiếc hộp khiến ai xem cũng phải trầm trồ. Không còn là khoảng cách thầy trò nghiêm nghị, khoảnh khắc này chỉ có sự đồng lòng... chống nóng của cả lớp. Bàn tay thoăn thoắt của thầy và ánh mắt ngưỡng mộ của các học sinh là minh chứng rõ nhất cho danh hiệu "Thầy giáo của năm".

Nếu bạn hỏi "soái ca sơ mi trắng" hôm nay là ai thì đáp án chính là đây!

Thầy đã chứng minh kiến thức hoàn toàn có thể áp dụng vào thực tế

Ngay sau khi đăng tải, đoạn clip đã thu hút cơn mưa lời khen từ cư dân mạng. Bên cạnh những bình luận bày tỏ sự ngưỡng mộ trước sự đa tài của thầy giáo, nhiều bạn trẻ cũng được dịp hào hứng kể về "giai thoại" của những thầy cô dạy các môn Tự nhiên ở trường mình.

Dưới đây là một số bình luận từ cư dân mạng:

- Cần gì thợ sửa trong khi trường đã có một thợ sửa full time là thầy!

- Thầy bảo: Đây, ai bảo học để làm gì thì tôi thực hành cho xem luôn đây. Kiến thức có tác dụng thực tế là đây chứ đâu.

- Ở trường cũ của tui, thầy cô dạy Lý Hóa Sinh gánh team luôn á. Thầy Lý là thợ cơ khí học sư phạm, cô Sinh vs cô Hóa là bác sĩ cũng học sư phạm. Sửa gì cũng được!

- Đúng người đúng thời điểm luôn thầy ơi! Thầy là cứu tinh của cả lớp.

- Công thức này quá chuẩn. Thầy dạy lý tui cũng vậy, cái gì cũng sửa được, từ tủ lạnh, điều hòa, máy giặt, máy chiếu... Thầu hết!

Thế mới thấy, thầy cô không chỉ là người truyền đạt kiến thức mà còn là những "siêu nhân" đời thường, luôn sẵn sàng "ra tay" giúp đỡ học sinh trong mọi tình huống. Những khoảnh khắc dễ thương như thế này không chỉ làm giảm bớt áp lực học tập mà còn khiến mối quan hệ thầy trò trở nên gần gũi và đáng nhớ hơn bao giờ hết.

Còn thầy cô ở trường bạn thì sao? Có "siêu năng lực" gì khiến bạn "trầm trồ" không? Cùng chia sẻ nhé!

Choáng ngợp khung cảnh tại công trình top đắt đỏ nhất thế giới ở Việt Nam: Rộng 25.000m2 bên bờ Hồ Tây

Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

Đi Audi vẫn đòi đổ xăng miễn phí, nam tài xế bị cảnh sát bắt ngay tại chỗ

Hiện trường vụ nữ tài xế Grab bị cặp đôi hành hung trên đường Xuân Thủy, Hà Nội

Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

CSGT tịch thu 2 xe máy sau vụ livestream gây xôn xao trên Tiktok

Cô gái bị xe tải kéo lê hàng trăm mét: "Đến giờ em vẫn không nghĩ mình còn sống"

