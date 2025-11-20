Lợn rừng nặng 200kg từng hạ vô số chó săn trong một năm: Liệu chúng có thực sự nguy hiểm hơn hổ?

Trong nhận thức của nhiều người, lợn rừng là loài động vật quen thuộc đến mức đôi khi bị xem nhẹ về mức độ nguy hiểm. Nhưng câu chuyện về một con lợn rừng nặng 200kg, với khả năng tấn công dữ dội và từng giết chết vô số chó săn chỉ trong vòng một năm, đang khiến dư luận Trung Quốc phải nhìn nhận lại.

Liệu lợn rừng có thể trở thành loài còn đáng sợ hơn cả hổ, vốn được biết đến như vua của các loài thú săn mồi? Những gì xảy ra trong tự nhiên cho thấy câu trả lời không hề đơn giản.

Nhiều thập kỷ trước, lợn rừng từng xuất hiện dày đặc ở khắp các tỉnh thành Trung Quốc, là mục tiêu săn bắt quen thuộc của những người thợ rừng. Thế nhưng sau một thời gian dài suy giảm mạnh vì quá trình săn bắt và thay đổi môi trường sống, loài này dần trở nên hiếm hoi.

Bất ngờ thay, trong vài chục năm trở lại đây, số lượng lợn rừng lại tăng tốc mạnh mẽ. Theo thống kê mới nhất, chúng đã xuất hiện ở 28 tỉnh thành trên khắp Trung Quốc, và ở 26 tỉnh trong số đó, mật độ của chúng đã đạt mức gây hại rõ rệt. Ước tính có hơn 2 triệu con lợn rừng sinh sống trên toàn Trung Quốc, thường xuyên phá hoại mùa màng, tràn vào đất nông nghiệp và gây thiệt hại nặng nề cho người dân.

Đối mặt với tốc độ gia tăng không kiểm soát, nhiều địa phương buộc phải đưa ra các biện pháp mạnh để hạn chế thiệt hại. Một số huyện, thị như Giang Ninh ở Nam Kinh thậm chí treo thưởng hàng trăm nghìn nhân dân tệ cho các đội săn bắt, với mục tiêu tiêu diệt hàng trăm con lợn rừng mỗi năm.

Nhưng ngay cả các đội săn chuyên nghiệp cũng hiểu rằng săn lợn rừng không phải nhiệm vụ đơn giản. Các biện pháp thủ công như đặt bẫy, giăng lưới hay dùng mồi đều có hiệu quả thấp, thường khiến người săn phải trắng tay sau nhiều đêm phục kích. Việc sử dụng máy bay không người lái để phát hiện vị trí chỉ mang tính hỗ trợ, vì khi tiến đến gần, người săn vẫn phải đối mặt với sức mạnh đáng sợ của loài vật này. Ở nhiều đội săn, chó săn là lực lượng chủ lực, nhưng ngay cả những con chó được huấn luyện kỹ cũng dễ bị lợn rừng phản công.

Điển hình là vụ việc gây chấn động ở Thiên Thủy, Cam Túc, Trung Quốc. Một đội săn bắn được huy động nhằm xử lý con lợn rừng nặng khoảng 200kg thường xuyên phá hoại hoa màu. Sau khi dùng thiết bị chụp ảnh nhiệt xác định vị trí, 12 con chó săn được thả ra để bao vây.

Nhưng cuộc đối đầu nhanh chóng trở thành thảm kịch. Con lợn rừng khổng lồ lao vào đàn chó với tốc độ và sức mạnh khó tưởng tượng, khiến bốn con chó săn thiệt mạng ngay tại chỗ trước khi đội săn kịp hạ gục nó. Đây không phải là trường hợp hiếm hoi. Những con lợn rừng lớn, đặc biệt là lợn đực trưởng thành, có thể chống đỡ cả đàn chó săn và gây thiệt hại nặng nề cho lực lượng săn bắt.

Một trong những lý do khiến lợn rừng khó bị khống chế nằm ở đặc điểm sinh học của chúng. Khác với lợn nhà hiền lành, lợn rừng có bản tính hung dữ, thậm chí những con non mới tách mẹ cũng có thể chủ động tấn công người nếu cảm thấy bị đe dọa. Lớp da và thịt của chúng dày hơn nhiều so với các loài động vật tương tự, giúp bảo vệ nội tạng một cách đáng kinh ngạc trước các đòn tấn công.

Không những vậy, lợn rừng thích lăn mình trong bùn, khiến đất và lông kết dính thành một lớp áo giáp tự nhiên, cứng lại theo thời gian do gió và ánh nắng. Lớp giáp này có thể giảm được lực cắn, vết thương và thậm chí hạn chế khả năng xuyên thấu của các dụng cụ thô sơ.

Đặc biệt, lợn đực trong mùa giao phối còn phát triển một lớp mô dưới da dày từ 2 đến 3 cm kéo dài từ vai đến hông. Lớp mô này giống như một tấm áo chống đạn sinh học, cho phép chúng chiến đấu với đối thủ mà vẫn bảo vệ được những bộ phận quan trọng. Tố chất này khiến lợn rừng mạnh mẽ hơn rất nhiều so với những gì người ta thường nghĩ, và là lý do vì sao ngay cả trong thế bất lợi về số lượng, chúng vẫn có thể chống trả quyết liệt.

Kích thước cũng là yếu tố khiến lợn rừng trở thành đối thủ đáng sợ. Một con lợn rừng nặng dưới 100kg có thể bị bao vây và khống chế dễ hơn, nhưng một con nặng 150kg đến 200kg lại là thách thức rất khác. Chúng có thể tăng tốc nhanh, lao vào đối thủ như một quả tạ nặng với cặp ngà sắc nhọn có thể rạch toạc da thịt chỉ trong một cú húc.

Ở những vùng nông thôn Đông Bắc Trung Quốc, người dân truyền nhau câu nói: Nhất lợn rừng, nhì gấu, ba hổ, để nhấn mạnh mức độ nguy hiểm tiềm tàng của loài này. Câu nói nghe có vẻ phóng đại, nhưng lại phản ánh sự thật rằng người dân vùng núi gặp lợn rừng thường xuyên hơn hổ và cũng dễ bị tấn công hơn.

Xét về khả năng gây thương vong cho con người, lợn rừng thực sự đứng ở mức rất cao. Một khảo sát quốc tế năm 2012 ghi nhận có đến 665 vụ lợn rừng tấn công người từ năm 1825 đến năm 2012, chủ yếu xảy ra vào mùa đông khi nguồn thức ăn khan hiếm. Không chỉ vậy, lợn rừng là loài ăn tạp, gần như không kén chọn nguồn thức ăn.

Ngay cả khi bị thương, chúng vẫn có thể kiếm ăn và tiếp tục sinh tồn, khiến chúng không dễ bị suy yếu như các loài thú săn mồi khác. Hổ, báo hay các loài săn mồi lớn thường bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi dính thương tích, dẫn đến sự thận trọng hơn trong việc chọn mục tiêu. Ngược lại, lợn rừng lại không có sự dè chừng này, và điều đó khiến chúng trở thành mối đe dọa thực sự.

Chính sự kết hợp giữa sức mạnh, độ bền, khả năng phòng vệ tự nhiên và môi trường sống gần con người đã tạo nên hình ảnh một loài động vật tưởng chừng quen thuộc nhưng lại cực kỳ nguy hiểm. Khi số lượng lợn rừng tiếp tục tăng và xâm lấn vào khu vực sinh hoạt của con người, nguy cơ xảy ra các vụ xung đột sẽ ngày càng cao.

Điều quan trọng nhất là người dân, đặc biệt là những người sống ở vùng nông thôn, cần hiểu rõ mức độ nguy hiểm của loài vật này để phòng tránh và báo cáo kịp thời khi phát hiện chúng xuất hiện trong khu vực dân cư.

Giữa thiên nhiên hoang dã, đôi khi kẻ mà con người đánh giá thấp nhất lại chính là sinh vật nguy hiểm nhất. Và lợn rừng, với sức chiến đấu bùng nổ và sự liều lĩnh đặc trưng, chính là minh chứng rõ ràng nhất cho điều đó.

Đức Khương