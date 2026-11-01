Thay vì né tránh, nữ ca sĩ đã chủ động chia sẻ lại sự cố cùng lời xin lỗi tới mọi người.

Tối 27/11, Mỹ Tâm đăng tải đoạn video trình diễn ca khúc Cây đàn sinh viên tại concert See The Light Day 2 ở TP.HCM. Đáng chú ý, nữ ca sĩ bất ngờ quên lời ngay trên sân khấu. Thay vì né tránh, cô còn chủ động chia sẻ lại sự cố cùng lời xin lỗi hài hước, khiến người hâm mộ thích thú.

Cây đàn sinh viên là một trong những ca khúc quen thuộc, gắn bó với tên tuổi Mỹ Tâm và được nhiều thế hệ khán giả yêu mến. Vì vậy, tiết mục này trong đêm nhạc See The Light Day 2 cũng mang đến cảm giác hoài niệm cho người nghe.

Tuy nhiên, trong lúc biểu diễn, nữ ca sĩ đã có khoảnh khắc không nhớ lời bài hát. Sau chương trình, cô đăng lại video trên trang cá nhân và tự trêu mình: “Đời guitar có cây đàn sinh viên…. Ai mình biết mà hát bài này cũng sẽ lịu một lần trong đời… ngay cả chính mình…. Trời ơi quê…. Ngàn lần xin lỗi… Bài học rút ra là đừng giỡn với ban nhạc và những người thích đùa!”

Lời chia sẻ chân thật, pha chút hài hước của Mỹ Tâm nhanh chóng nhận được sự chú ý. Nhiều khán giả cho rằng sự cố nhỏ không làm ảnh hưởng đến tiết mục, thậm chí còn khiến hình ảnh nữ ca sĩ trở nên gần gũi hơn. Việc cô thoải mái công khai khoảnh khắc quên lời cũng nhận được nhiều thiện cảm từ người hâm mộ.

Đêm diễn See The Light Day 2 tại TP.HCM có quy mô lớn, với khối lượng tiết mục đáng kể. Mỹ Tâm đảm nhận toàn bộ chương trình mà không có ca sĩ khách mời. Trong gần 5 tiếng, cô trình diễn liên tục 40 ca khúc, đưa khán giả qua nhiều giai đoạn và màu sắc âm nhạc khác nhau.

Giữa một đêm nhạc kéo dài với cường độ biểu diễn cao, khoảnh khắc quên lời của nữ ca sĩ trở thành tình huống đáng nhớ. Thay vì để sự cố làm lu mờ phần trình diễn, Mỹ Tâm biến nó thành câu chuyện vui để chia sẻ với khán giả sau chương trình.

(Tổng hợp)