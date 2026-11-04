Lời xin lỗi của chủ quán bán bữa cơm bình dân 640.000 đồng

Với những chuyện vừa qua, quán không mong muốn dùng lời nói để biện minh hay tranh luận đúng sai. Điều quán mong muốn nhất là được tiếp tục chứng minh bằng chất lượng, thái độ phục vụ và sự chân thành trong từng ngày hoạt động.

Vào ngày 3/11, thông tin trên Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Thế Tân - Trưởng Phòng Kinh tế UBND xã Nghĩa Giang, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết UBND xã đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ quán cơm Bà Chín, nằm trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Theo đó, chủ quán bị xử phạt hơn 8,2 triệu đồng về hai lỗi không niêm yết giá và bán hàng cao hơn giá niêm yết. Đồng thời, chủ quán bị buộc khắc phục vi phạm về niêm yết giá và trả lại số tiền đã thu cao hơn giá niêm yết cho khách hàng.

Sau khi mức phạt được được đưa ra, bà Trần Thị Minh Trinh, chủ quán cơm bà Chín (xã Nghĩa Giang, Quảng Ngãi) xác nhận trên Dân Trí, bà đã đăng tải lời xin lỗi và tri ân khách hàng, người dân tỉnh Quảng Ngãi trên trang cá nhân.

Theo nội dung bài đăng, quán cơm bà Chín muốn gửi lời xin lỗi đến các hành khách, nhà xe từng tin tưởng, lựa chọn và ủng hộ quán trong suốt thời gian qua. Đồng thời, quán cũng gửi lời xin lỗi tới người dân Quảng Ngãi nếu những thông tin liên quan đến sự việc khiến mọi người hiểu lầm, phiền lòng hoặc nảy sinh những ý kiến không hay.

Quán thừa nhận rằng, khi đã kinh doanh và nhận được sự tin tưởng, yêu mến của khách hàng, điều quan trọng không chỉ nằm ở chất lượng từng bữa ăn mà còn là uy tín, sự tử tế và trách nhiệm trong cách phục vụ. Những ngày qua, trước các thông tin được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, quán đã nhận được nhiều sự quan tâm, lời hỏi thăm cũng như những góp ý từ cộng đồng.

Cũng theo nội dung đăng, mỗi chuyến xe ghé quán, mỗi vị khách lựa chọn bữa cơm hay từng lời động viên của mọi người đều là điều đáng quý, không phải sự ủng hộ mà quán được phép xem là hiển nhiên. Vì vậy, quán cho biết không mong muốn dùng những lời lẽ để biện minh hay tranh luận đúng sai, mà hy vọng có thể lấy chất lượng món ăn, thái độ phục vụ và sự chân thành trong hoạt động kinh doanh để chứng minh sự thay đổi.

Bữa ăn có tổng hóa đơn 640 nghìn đồng gây xôn xao dư luận. (Nguồn ảnh: Tiền Phong)

Trước đó, mạng xã hội lan truyền bài đăng kèm video, hình ảnh phản ánh một quán cơm trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi bị tố có dấu hiệu “chặt chém” khách hàng. Bài đăng nhanh chóng thu hút nhiều bình luận. Theo nội dung phản ánh, một gia đình vào quán ăn cơm bình dân nhưng khi thanh toán nhận hóa đơn lên đến 640.000 đồng. Cụ thể, nửa con gà luộc có giá 300.000 đồng, đĩa thịt kho trứng 150.000 đồng, rau lang luộc 60.000 đồng, canh cải thịt 80.000 đồng và cơm 50.000 đồng.

Cho rằng mức giá quá cao so với số lượng và chất lượng món ăn, khách đã phản ứng, dẫn đến tranh cãi với nhân viên quán.