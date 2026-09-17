Lợi thế vàng của người tuổi trung niên trước 'thác lũ' AI

AI phát triển nhanh như thác lũ, nhưng cũng vì thế thị trường lao động lại càng cần đến người ở độ tuổi trung niên, nghiên cứu diện rộng của Microsoft cho thấy điều đó.

Trước đây, một nhân viên văn phòng cần làm báo cáo có thể phải mở cả chục tài liệu, tìm thủ công từng con số, gom thông tin vào một file, phân loại, viết bản nháp, rồi sửa đi sửa lại.

Một người làm marketing cần chuẩn bị chiến dịch cũng vậy: đọc tài liệu, tổng hợp thông tin về khách hàng, nghĩ một danh sách ý tưởng, viết thử vài phương án.

Những việc như vậy quen thuộc đến mức chúng ta thường coi chúng chính là "công việc".

Nhưng AI đang làm xuất hiện một khả năng khác. Người lao động vẫn phải làm báo cáo, xây chiến dịch hay giải quyết vấn đề. Chỉ có điều một số công đoạn mà họ từng phải tự tay thực hiện từ đầu đến cuối đang dần được giao cho AI. Họ dành nhiều thời gian hơn cho tư duy.

Gần một nửa cuộc trò chuyện với AI liên quan đến những công việc đòi hỏi tư duy

Trong bài công bố nghiên cứu "Work Trend Index 2026", Microsoft cho biết họ đã phân tích hơn 100.000 cuộc trò chuyện (ẩn danh) của người dùng Microsoft 365 với trợ lý AI của ứng dụng này (Copilot). Kết quả đáng chú ý là AI không chỉ được dùng để sinh ra văn bản.

49% mục tiêu sử dụng được phân loại thuộc nhóm công việc nhận thức như phân tích thông tin, giải quyết vấn đề, đánh giá và tư duy sáng tạo. 19% liên quan đến làm việc với người khác, 17% tạo ra sản phẩm công việc và 15% tìm kiếm thông tin.

Nguồn: Microsoft 365 Copilot telemetry, một tuần trong tháng 2/2026, hơn 100.000 cuộc trò chuyện được phân tích. Tỷ lệ phản ánh mục tiêu sử dụng được phân loại, không phải tỷ lệ thời gian làm việc.

Một khảo sát khác trong cùng Work Trend Index cho thấy, 66% người dùng AI được hỏi nói AI giúp họ dành nhiều thời gian hơn cho những công việc có giá trị cao. 58% cho biết họ đang tạo ra những sản phẩm công việc mà một năm trước mình chưa thể làm được.

Những con số ấy không chứng minh rằng AI đã "giải phóng" tất cả người lao động khỏi công việc lặp lại. Nhưng chúng cho thấy một điều cụ thể hơn: ranh giới giữa phần việc con người trực tiếp thực hiện và phần việc có thể giao cho máy đang dịch chuyển.

Một nghề có thể vẫn còn, nhưng những việc bên trong nghề đó thay đổi

Đây là điểm rất dễ bị bỏ qua khi nói về AI.

Chúng ta thường đặt câu hỏi rất lớn: "AI có thay thế kế toán không?", "AI có thay thế nhân viên marketing không?", "AI có thay thế người viết không?"

Nhưng một công việc hiếm khi chỉ là một khối kỹ năng duy nhất, và người làm hiệu quả nhất cũng thường không bao giờ chỉ biết một kỹ năng trong công việc đó.

Một người làm marketing có thể phải nghiên cứu thị trường, tìm dữ liệu, brainstorm, viết, làm slide, họp, thuyết phục khách hàng và cuối cùng quyết định phương án nào nên triển khai.

Một nhà quản lý phải đọc báo cáo, tổng hợp thông tin, viết email, chuẩn bị cuộc họp, giao việc, xử lý xung đột và đưa ra quyết định.

AI không cần thay thế toàn bộ người quản lý hay người làm marketing để thay đổi công việc của họ. Nó chỉ cần lấy đi một vài mắt xích trong chuỗi việc mà trước đây con người mặc định phải tự làm.

McKinsey Global Institute đã phân tích công việc ở cấp độ nhiệm vụ trên hơn 800 nghề nghiệp và 6.800 kỹ năng. Kết luận của họ cũng đi theo hướng này: những nhiệm vụ chiếm hơn một nửa tổng số giờ làm việc tại Mỹ về lý thuyết đã có thể được tự động hóa bằng các công nghệ hiện có.

Nhưng điều đó không đồng nghĩa hơn một nửa số nghề sẽ biến mất. Ngược lại, hơn 70% những kỹ năng mà nhà tuyển dụng đang tìm kiếm vẫn có giá trị trong cả phần công việc có thể và không thể tự động hóa. Thứ thay đổi trước có thể không phải tên nghề trên danh thiếp, mà là danh sách những việc chúng ta phải tự làm mỗi ngày.

Tuổi trung niên: Từ người "làm" sang người giao việc và nghiệm thu

Microsoft mô tả khá rõ sự dịch chuyển này trong Work Trend Index 2026: khi AI agent đảm nhận nhiều hơn phần thực thi, con người có thêm không gian để định hướng công việc, đưa ra đánh giá và chịu trách nhiệm về kết quả.

Đây cũng là lý do Microsoft đưa ra bốn kiểu làm việc giữa người và AI: hỏi để lấy thông tin; khám phá; cộng tác trong quá trình suy nghĩ; và ủy quyền phần thực thi.

Ở kiểu cuối cùng, người lao động không còn hướng dẫn máy từng bước nhỏ. Họ xác định kết quả cần đạt, tiêu chuẩn cần đáp ứng, giao phần thực thi rồi đánh giá sản phẩm.

Đó là một vai trò khá khác với thói quen "việc của tôi thì tôi tự làm" tồn tại suốt nhiều năm.

Nhưng "thoát khỏi việc" không có nghĩa là thoát khỏi trách nhiệm. Nếu AI tổng hợp sai một báo cáo và người lao động gửi nó cho sếp, khó có thể giải thích rằng đó là lỗi của AI.

Nếu AI đưa ra một con số không có thật, viết sai thông tin về khách hàng hay bỏ sót điều kiện quan trọng trong hợp đồng, người sử dụng vẫn là người phải phát hiện.

Bởi vậy, khi phần thực thi giảm đi, một phần việc khác lại tăng giá trị: đặt đúng mục tiêu, xác định thế nào là kết quả tốt, kiểm tra đầu ra và chịu trách nhiệm.

Microsoft gọi đây là sự dịch chuyển từ tactical execution – thực thi từng bước – sang những việc như đặt định hướng, xác lập tiêu chuẩn và đánh giá kết quả.

Nó cũng giải thích tại sao không nên việc nào mà AI có thể làm, ta cũng giao hết cho "nó".

Những việc lặp lại, tốn thời gian tổng hợp, tìm kiếm, chuyển đổi định dạng hay tạo bản nháp có thể là những ứng viên đầu tiên. Nhưng công việc chứa dữ liệu mật, quyết định tài chính, pháp lý, nhân sự; những việc đòi hỏi hiểu sâu bối cảnh; hoặc kỹ năng cốt lõi mà bản thân cần duy trì vẫn cần một ranh giới khác.

Với người đã đi làm 15-20 năm, vì thế có lẽ câu hỏi đáng đặt ra không phải là: "AI có lấy công việc của tôi không?"

Câu hỏi đúng có lẽ phải là: "Trong 20 việc tôi vẫn tự làm mỗi tuần, việc nào thực ra tôi không còn nhất thiết phải tự làm nữa?"

* Tham khảo: Microsoft, McKinsey Global Institute