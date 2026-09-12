Lời nhắn bất ngờ của 4 người thầy đến các thí sinh nội trú 'hụt' ngành mơ ước

Các giảng viên Trường Đại học Y Hà Nội cho rằng tiếc nuối là điều dễ hiểu, nhưng kết quả một lần lựa chọn chưa quyết định toàn bộ tương lai nghề nghiệp của bác sĩ.

Tại Match Day 2026, bên cạnh những thí sinh vui mừng khi giành được suất vào chuyên ngành yêu thích, không ít người phải chuyển sang nguyện vọng 2, nguyện vọng 3 hoặc lựa chọn một hướng đi khác khi chuyên ngành mong muốn đã đủ chỉ tiêu.

Thí sinh trong khoảnh khắc hô tên chọn ngành tại Match Day 2026.

Nội trú không phải con đường duy nhất

Tiến sĩ, bác sĩ Cầm Bá Thức, Phó Giám đốc Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa, cho rằng bác sĩ nội trú là một con đường đào tạo tốt nhưng không phải lựa chọn duy nhất để một bác sĩ phát triển nghề nghiệp. Theo ông, ngay cả những thí sinh đạt điểm cao, chọn đúng chuyên ngành mong muốn cũng cần nhiều năm đào tạo, thực hành và rèn luyện mới có thể trở thành bác sĩ giỏi.

“Kết quả của một kỳ thi hôm nay chưa thể quyết định toàn bộ tương lai nghề nghiệp của một bác sĩ” , TS Cầm Bá Thức nói.

Với những người không còn suất vào chuyên ngành mong muốn, vẫn có nhiều hướng đi khác: tiếp tục học tập ở cơ sở đào tạo khác, lựa chọn chuyên ngành phù hợp, làm việc và tích lũy kinh nghiệm tại bệnh viện, sau đó tiếp tục các kỳ thi chuyên môn để phát triển theo định hướng của mình.

TS Cầm Bá Thức cho biết mỗi năm các cơ sở đào tạo khoảng 500 bác sĩ nội trú, trong khi số người tham gia kỳ thi vào khoảng gần 1.000. Vì vậy, phần lớn bác sĩ sau khi tốt nghiệp sẽ lựa chọn những hướng đi khác.

“Các bạn không nên nghĩ rằng nếu không trúng tuyển nội trú thì con đường phía trước đã khép lại ”, ông nhấn mạnh.

Theo ông, học nội trú cũng đòi hỏi đầu tư lớn về thời gian, công sức và chi phí. Mỗi người cần cân nhắc lựa chọn dựa trên năng lực, sở thích và mục tiêu nghề nghiệp.

Không chọn đúng ngành yêu thích vẫn có thể thành công

PGS.TS Ngô Xuân Khoa, Trưởng Bộ môn Giải phẫu người, Trường Đại học Y Hà Nội, cho rằng việc không được chọn đúng chuyên ngành mong muốn có thể khiến thí sinh tiếc nuối, nhưng đó là một phần bình thường của quá trình lựa chọn.

Việc phân chuyên ngành không thể đáp ứng toàn bộ nguyện vọng bởi kết quả phụ thuộc vào điểm số và chỉ tiêu. Một số ngành “hot” có nhiều người lựa chọn, trong khi những chuyên ngành khác ít được quan tâm hơn.

“Nếu tất cả đều tập trung vào một chuyên ngành thì những chuyên ngành còn lại sẽ thiếu người ”, PGS.TS Ngô Xuân Khoa nói.

Thí sinh xác nhận chuyên ngành nội trú.

Theo ông, cảm hứng đối với một chuyên ngành ở thời điểm lựa chọn chưa chắc là cảm nhận cuối cùng. Có những bác sĩ ban đầu chưa thực sự yêu thích lĩnh vực mình bước vào nhưng càng học, càng làm việc lại càng tìm thấy sự phù hợp và đạt được thành công.

“Không phải cứ chọn đúng chuyên ngành mình thích ngay từ đầu thì mới có thể thành công” , ông nhắn gửi.

Vì vậy, nếu đã có cơ hội trúng tuyển, người học nên nghiêm túc đầu tư cho lựa chọn của mình. Quá trình đào tạo nội trú kéo dài nhiều năm, với yêu cầu cao về học tập và thực hành, tạo điều kiện để người học hiểu sâu hơn về chuyên ngành.

“Nếu chọn được chuyên ngành mình yêu thích thì đó là điều tốt. Nhưng nếu không chọn được, cũng không có nghĩa cơ hội thành công đã mất” , PGS.TS Ngô Xuân Khoa nói.

“Mỗi người đều có một con đường riêng”

TS Nguyễn Tuấn Anh, Phó trưởng Bộ môn Y pháp, Trường Đại học Y Hà Nội, gửi lời nhắn ngắn gọn tới những thí sinh chưa đạt được lựa chọn mong muốn: “Tôi chỉ muốn gửi lời chúc các bạn thành công trong cuộc sống và thành công với sự lựa chọn của mình”.

Theo ông, mỗi người có một hoàn cảnh và con đường riêng. Quyết định lựa chọn chuyên ngành đôi khi chịu ảnh hưởng từ gia đình, bạn bè, anh chị em hoặc đồng nghiệp.

Vì vậy, điều quan trọng là sau khi lựa chọn, mỗi người cần nỗ lực để đi tốt trên con đường của mình thay vì chỉ nhìn vào kết quả của một lần lựa chọn.

“Các em có 3 năm để khẳng định mình”

Các giảng viên trường Đại học Y Hà Nội nhắn nhủ, thí sinh “hụt” chuyên ngành mong muốn tại Match Day không đồng nghĩa cánh cửa nghề nghiệp khép lại, bởi nội trú chỉ là một trong nhiều con đường.

GS.TS Nguyễn Hữu Tú, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội, nhấn mạnh: “ Điểm thi Match Day quyết định thứ tự lựa chọn, nhưng không quyết định một bác sĩ sẽ trở thành ai”.

Theo ông, điểm cao cho thấy thí sinh đã thể hiện năng lực tốt trong kỳ thi. Nhưng để trở thành một bác sĩ nội trú xuất sắc sau ba năm lại là câu chuyện hoàn toàn khác.

“Các em có 3 năm để khẳng định mình”, ông nhắn nhủ.

Ba năm đó là quá trình học tập, thực hành, trực bệnh viện, nghiên cứu và đối mặt với những yêu cầu chuyên môn cao. Chính quá trình này mới hình thành năng lực và bản lĩnh nghề nghiệp. Ngay cả khi tốt nghiệp nội trú với kết quả tốt, bác sĩ vẫn phải tiếp tục học tập và làm việc trong nhiều năm nếu muốn trở thành chuyên gia, người thầy hoặc có đóng góp sâu hơn cho ngành Y.

“Một kỳ thi có thể mở cánh cửa vào chương trình nội trú; nhưng chỉ có quá trình rèn luyện và cống hiến lâu dài mới tạo nên một người bác sĩ giỏi” , Hiệu trưởng nhấn mạnh.

GS.TS Nguyễn Hữu Tú kể về một học viên từng muốn bỏ chương trình nội trú vì áp lực lớn trong năm đầu. Sau khi được động viên và vượt qua giai đoạn khó khăn, người này hoàn thành chương trình và trở thành giảng viên của Trường Đại học Y Hà Nội. Theo ông, câu chuyện cho thấy những thử thách trong đào tạo có thể trở thành cơ hội để người học vượt qua giới hạn của chính mình.

Mục tiêu của đào tạo nội trú vì thế không chỉ là một tấm bằng chuyên khoa, mà là hình thành những bác sĩ có năng lực, bản lĩnh và trách nhiệm trước người bệnh.

Match Day 2026 vì vậy chỉ là điểm khởi đầu. Sau ngày lựa chọn chuyên ngành là ba năm đào tạo, rồi những năm tiếp tục học tập, thực hành, nghiên cứu và phục vụ người bệnh. Với những người chưa chọn được chuyên ngành mong muốn, thông điệp từ các giảng viên Trường Đại học Y Hà Nội là một lựa chọn có thể quyết định điểm bắt đầu, nhưng không quyết định điểm kết thúc.

“Điểm thi có thể quyết định thứ tự lựa chọn tại Match Day; còn năng lực, bản lĩnh và sự cống hiến trong những năm sau đó mới quyết định một bác sĩ sẽ đi được bao xa”, thầy Tú nhắn gửi.