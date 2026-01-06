Lời nguyền di truyền đeo bám gia tộc Samsung: Khi quyền lực và hàng tỷ USD cũng không thể giải quyết

Trong thế giới của những người giàu có nhất hành tinh, gia tộc họ Lee tại Hàn Quốc luôn được xem là một biểu tượng của sự thành công tuyệt đối. Từ một cửa hàng nhỏ chuyên bán cá khô và trái cây với số vốn chỉ tương đương 600.000 đồng theo tỷ giá hiện nay, nhà sáng lập Lee Byung Chul đã gây dựng nên một đế chế Samsung hùng mạnh, chi phối mọi ngõ ngách đời sống tại xứ sở kim chi.

Thế nhưng, đằng sau sự hào nhoáng của những tòa nhà chọc trời và tầm ảnh hưởng chính trị sâu rộng, gia tộc này đang phải gánh chịu một lời nguyền sức khỏe dai dẳng, một bản án di truyền mang tên Charcot-Marie-Tooth (teo cơ Mác) mà ngay cả khối tài sản khổng lồ cũng không thể mua được cách cứu chữa hoàn toàn.

Cố Chủ tịch Lee Kun Hee và 2 con gái

Căn bệnh di truyền trong dòng họ tỷ phú

Lịch sử vươn mình của Samsung là một câu chuyện thần kỳ về kinh tế. Sau khi ông Lee Byung Chul qua đời, người con trai thứ ba của ông là Lee Kun Hee đã tiếp quản và đưa tập đoàn vươn tầm thế giới. Các thành viên khác trong gia tộc cũng không hề kém cạnh khi nắm giữ những mảng kinh doanh cốt tử của Hàn Quốc như truyền thông (CJ Group), bán lẻ (Shinsegae) và xây dựng (Hansol).

Tuy nhiên, dường như ông trời không cho ai tất cả. Ngay từ những năm tháng đỉnh cao quyền lực, các thành viên cốt cán của gia tộc này đã bắt đầu xuất hiện những triệu chứng sức khỏe kỳ lạ, báo hiệu sự hiện diện của căn bệnh di truyền quái ác đã ăn sâu vào dòng máu họ Lee qua nhiều thế hệ.

Căn bệnh Charcot-Marie-Tooth (CMT) thực chất là một nhóm các rối loạn thần kinh ngoại biên di truyền. Nó tấn công vào các dây thần kinh điều khiển cử động và cảm giác của tay chân. Đối với người bình thường, việc đi lại hay cầm nắm là bản năng, nhưng với người mắc CMT, mỗi bước đi là một sự nỗ lực đau đớn.

Các dây thần kinh bị tổn thương khiến tín hiệu từ não bộ không thể truyền đến các cơ một cách toàn vẹn, dẫn đến tình trạng yếu cơ và mất cảm giác dần dần. Điều nghiệt ngã nhất là CMT không có thuốc chữa khỏi hoàn toàn, người bệnh chỉ có thể chọn cách sống chung với nó và nhìn cơ thể mình tàn phá từng ngày.

Nạn nhân tiêu biểu nhất của căn bệnh này trong gia tộc chính là cố Chủ tịch Lee Kun Hee. Dù là người đàn ông quyền lực nhất Hàn Quốc, ông đã phải dành nhiều năm cuối đời để chống chọi với những cơn đau và sự suy giảm chức năng vận động.

Tuy nhiên, người chịu ảnh hưởng nặng nề hơn cả là cháu nội của nhà sáng lập, ông Lee Jay Hyun - Chủ tịch tập đoàn CJ. Hình ảnh ông Lee Jay Hyun xuất hiện trong các cuộc điều tra pháp lý trên chiếc xe lăn, với gương mặt tiều tụy, đôi tay và đôi chân co quắp đã khiến dư luận không khỏi bàng hoàng. Biến chứng của bệnh khiến các khớp xương bị biến dạng, buộc ông phải sử dụng những loại giày y tế thiết kế riêng biệt để có thể đứng vững.

Lee Jay Hyun - Chủ tịch tập đoàn CJ phải ngồi xe lăn

Lời nguyền này cũng không hề nương tay với những người phụ nữ trong gia tộc. Bà Lee Boo Jin, con gái thứ hai của cCvà là chủ nhân của chuỗi khách sạn Shilla sang trọng, cũng được cho là đang phải đối mặt với căn bệnh này. Dù luôn xuất hiện với thần thái sang trọng và phong cách thời trang đẳng cấp, bà đã phải âm thầm điều trị và kiểm soát các triệu chứng từ khi còn rất trẻ. Việc CMT xuất hiện ở cả hai giới trong gia đình cho thấy gen bệnh có sức mạnh di truyền vô cùng khủng khiếp, khiến mỗi thế hệ mới sinh ra đều phải đối mặt với nỗi lo sợ về việc cơ thể bị teo nhỏ.

"Công chúa Samsung" cũng mắc căn bệnh di truyền này

Về mặt y khoa, các triệu chứng của CMT thường bắt đầu từ bàn chân và cẳng chân, sau đó mới lan dần lên bàn tay và cánh tay. Người bệnh sẽ nhận thấy vòm bàn chân của mình cao một cách bất thường, các ngón chân bắt đầu co quắp lại như hình móng chim. Cơ bắp ở bắp chân bị teo nhỏ khiến đôi chân có hình dáng giống như một chiếc chai rượu lộn ngược. Sự mất cảm giác khiến bệnh nhân dễ bị ngã, gặp khó khăn khi giữ thăng bằng và thường xuyên bị chuột rút dữ dội. Trong một số trường hợp nặng, người bệnh hoàn toàn không cảm nhận được nhiệt độ hay sự va chạm, dẫn đến các vết loét nghiêm trọng mà chính họ cũng không hay biết.

Đối mặt với thực tại nghiệt ngã, gia tộc Samsung đã đổ rất nhiều tiền bạc vào việc nghiên cứu y sinh. Họ không chỉ trang bị những hệ thống lọc không khí tiên tiến nhất trong dinh thự để bảo vệ hệ miễn dịch mà còn đầu tư mạnh mẽ vào các dự án chỉnh sửa gen. Hy vọng lớn nhất của gia đình họ Lee hiện nay là công nghệ CRISPR hoặc các liệu pháp thay thế gen có thể giúp loại bỏ đoạn mã lỗi trong ADN của thế hệ tương lai. Cuộc chiến của gia tộc Samsung với bệnh tật là minh chứng rõ nhất cho việc sức khỏe là tài sản vô giá, thứ mà ngay cả những đế chế kinh tế hùng mạnh nhất cũng phải bất lực cúi đầu.

Hiện nay, bên cạnh việc điều trị triệu chứng, các thành viên gia tộc họ Lee vẫn đang phải duy trì chế độ vật lý trị liệu nghiêm ngặt để giữ cho các khớp không bị cứng lại hoàn toàn. Câu chuyện về "lời nguyền teo cơ" của gia tộc Samsung vẫn luôn là lời nhắc nhở cay đắng về sự hữu hạn của con người trước quy luật của tạo hóa và di truyền.

Nguồn: Kangnam Times