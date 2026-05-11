Tía tô là loại rau gia vị quen thuộc trong nhiều bữa cơm của gia đình Việt. Không chỉ dùng để ăn kèm, nấu cháo hay làm nước uống, tía tô còn được nhiều người yêu thích vì dễ trồng, nhanh lớn và có mùi thơm đặc trưng. Chỉ cần vài chiếc chậu nhỏ đặt ở ban công, sân thượng hay góc sân là đã có thể thu hoạch liên tục để dùng hằng ngày.

Ngoài giá trị làm thực phẩm, trong quan niệm dân gian, tía tô còn được xem là loại cây mang năng lượng tươi mới, tượng trưng cho sức sống và sự sinh sôi. Dù là loại cây khá dễ sống, nhiều gia đình vẫn gặp tình trạng tía tô nhanh già, lá nhỏ, ít thơm hoặc sâu ăn chi chít chỉ sau một thời gian ngắn. Vì vậy, nếu đang trồng tía tô tại nhà, dưới đây là vài lời khuyên hữu ích để cây xanh tốt và cho nhiều lá hơn.

1. Tía tô thích nắng nhưng đừng để phơi nắng gắt cả ngày

Nhiều người nghĩ tía tô càng nắng càng tốt nên đặt cây ngoài trời liên tục. Thực tế, tía tô thích ánh sáng nhưng nếu bị nắng gắt chiếu trực tiếp quá lâu, đặc biệt vào buổi trưa hè, lá sẽ dễ héo và mất độ mềm. Vị trí phù hợp nhất thường là nơi có nắng nhẹ buổi sáng hoặc ánh sáng tự nhiên thoáng đãng. Nếu trồng ở ban công quá nắng, có thể dùng lưới che bớt vào khung giờ trưa để cây phát triển ổn định hơn.

2. Không nên tưới quá nhiều nước

Tía tô cần độ ẩm nhưng không chịu được tình trạng đất quá ướt kéo dài. Nhiều gia đình có thói quen ngày nào cũng tưới đẫm khiến rễ cây dễ úng, lá vàng và nhanh hỏng. Tốt nhất chỉ nên tưới khi thấy mặt đất bắt đầu se khô. Vào mùa mưa hoặc thời tiết ẩm, có thể giảm lượng nước để tránh cây bị nấm hoặc thối rễ.

3. Muốn tía tô nhiều lá, hãy thường xuyên ngắt ngọn

Một bí quyết rất quan trọng nhưng nhiều người bỏ qua là ngắt ngọn định kỳ. Khi cây cao khoảng vài gang tay, việc bấm ngọn sẽ giúp tía tô đâm nhiều nhánh mới thay vì mọc vống lên một thân dài. Càng nhiều nhánh, cây càng sum suê và cho nhiều lá hơn. Ngoài ra, việc thu hoạch thường xuyên cũng giúp lá non mọc liên tục, ăn được sẽ mềm và thơm hơn lá già.

4. Chú ý sâu ăn lá và côn trùng nhỏ

Tía tô có mùi thơm nhưng vẫn rất dễ bị sâu ăn lá hoặc rệp bám, đặc biệt vào mùa mưa. Nếu không để ý, chỉ vài ngày lá có thể bị thủng lỗ chỗ hoặc quăn queo. Gia đình nên thường xuyên kiểm tra mặt dưới của lá để phát hiện sớm côn trùng. Với rau trồng tại nhà để ăn hằng ngày, nhiều người ưu tiên dùng cách tự nhiên như bắt sâu thủ công, phun nước tỏi hoặc giữ khu vực trồng thông thoáng thay vì lạm dụng thuốc.

5. Đừng để cây ra hoa quá lâu

Khi bắt đầu ra hoa, tía tô thường dồn dinh dưỡng cho phần hạt khiến lá nhỏ dần và cây nhanh già. Vì vậy, nếu muốn tiếp tục thu hoạch lá ngon, nên cắt bỏ phần hoa sớm. Trừ trường hợp muốn lấy hạt để gieo tiếp, còn lại việc giữ cây ra hoa quá lâu thường khiến chất lượng lá giảm rõ rệt.

6. Nên thay đất hoặc bổ sung dinh dưỡng định kỳ

Tía tô phát triển khá nhanh nên đất trồng cũng dễ bị bạc màu sau một thời gian. Nếu thấy cây chậm lớn, lá nhạt màu hoặc ít mùi thơm hơn trước, có thể đất đã thiếu dinh dưỡng. Gia đình nên bổ sung phân hữu cơ, compost hoặc thay lớp đất mới định kỳ để cây khỏe hơn. Chỉ cần đất tơi xốp và đủ dinh dưỡng, tía tô thường rất dễ chăm sóc và cho thu hoạch liên tục.