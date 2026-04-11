Tủ lạnh là một trong số ít thiết bị trong nhà hoạt động liên tục 24/7 không ngừng nghỉ. Chính vì đặc thù này, thiết bị không chỉ cần nguồn điện ổn định mà còn đòi hỏi hệ thống cấp điện an toàn, có khả năng chịu tải tốt và duy trì dòng điện đều đặn trong suốt quá trình vận hành. Chỉ cần nguồn điện chập chờn hoặc không đảm bảo, hiệu suất làm lạnh có thể bị ảnh hưởng ngay lập tức, kéo theo nhiều rủi ro cho thực phẩm và tuổi thọ thiết bị.

Lời khuyên tới các gia đình đang dùng tủ lạnh: Không nên cắm tủ lạnh vào ổ cắm nối dài

Tủ lạnh không giống như các thiết bị điện nhỏ như quạt, sạc điện thoại hay đèn bàn. Khi khởi động và vận hành, tủ lạnh có công suất tương đối lớn, đặc biệt là thời điểm máy nén hoạt động. Dòng điện tiêu thụ có thể tăng đột ngột, tạo ra tải điện cao trong thời gian ngắn. Trong khi đó, ổ cắm nối dài (ổ chia điện) thường được thiết kế để dùng cho các thiết bị có công suất vừa và nhỏ, sử dụng ngắt quãng. Khi phải chịu tải liên tục từ tủ lạnh, ổ nối dài rất dễ rơi vào tình trạng quá tải.

Điều nguy hiểm nằm ở chỗ: quá tải điện không xảy ra ngay lập tức, mà diễn ra âm thầm. Dây dẫn nóng lên, lõi kim loại bên trong bị giảm chất lượng theo thời gian, vỏ nhựa có thể biến dạng do nhiệt. Nếu không được phát hiện kịp thời, nguy cơ chập điện hoặc cháy nổ là hoàn toàn có thể xảy ra. Ngoài ra, nhiều loại ổ nối dài giá rẻ trên thị trường không có cơ chế bảo vệ quá tải hoặc tự ngắt điện khi nhiệt độ tăng cao, càng làm mức độ rủi ro nghiêm trọng hơn.

Nguy hiểm càng tăng khi dùng chung ổ cắm tủ lạnh với thiết bị khác

Cắm tủ lạnh vào ổ cắm nối dài vốn đã là điều không nên, nhưng sẽ càng sai lầm nếu ổ điện đó tiếp tục bị “tận dụng” để cắm thêm các thiết bị như lò vi sóng, nồi cơm điện hay ấm siêu tốc. Khi nhiều thiết bị cùng hoạt động trên một ổ cắm, tổng công suất tiêu thụ sẽ tăng lên đáng kể, vượt quá khả năng chịu tải của dây dẫn và bản thân ổ cắm. Lúc này, hệ thống điện không chỉ bị quá tải mà còn dễ xảy ra hiện tượng sụt áp, khiến dòng điện cung cấp cho tủ lạnh không còn ổn định như thiết kế ban đầu.

Tủ lạnh vốn là thiết bị cần nguồn điện ổn định để duy trì hoạt động liên tục. Khi nguồn điện chập chờn hoặc không đủ tải, thiết bị có thể gặp nhiều vấn đề như: Máy nén hoạt động không hiệu quả, thực phẩm không được làm lạnh đúng mức, tăng tiêu thụ điện năng do phải chạy bù liên tục, giảm tuổi thọ thiết bị...

Cách sử dụng tủ lạnh an toàn: cắm trực tiếp vào ổ tường

Theo khuyến cáo an toàn điện, tủ lạnh nên được cắm trực tiếp vào ổ cắm trên tường, thay vì qua bất kỳ thiết bị trung gian nào. Ổ cắm tường thường được thiết kế cố định, có khả năng chịu tải cao hơn, đường dây dẫn riêng biệt và ít bị ảnh hưởng bởi các thiết bị khác. Điều này giúp đảm bảo nguồn điện ổn định - yếu tố cực kỳ quan trọng với một thiết bị chạy liên tục như tủ lạnh.

Bên cạnh đó, việc cắm trực tiếp còn giúp giảm các mối nối trung gian. Mỗi điểm nối điện đều là một điểm có nguy cơ phát nhiệt và lỏng tiếp xúc theo thời gian. Càng ít trung gian, hệ thống điện càng an toàn. Nếu gia đình có nhiều thiết bị cần dùng chung khu vực, giải pháp đúng là thiết kế thêm ổ cắm riêng hoặc nâng cấp hệ thống điện, thay vì sử dụng ổ nối dài kéo tạm thời.