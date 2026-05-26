Lời khuyên khi thắp hương mùa nắng nóng

Những ngày nắng nóng kéo dài không chỉ khiến nhiệt độ trong nhà tăng cao mà còn làm không gian thờ cúng dễ trở nên bí, nóng và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nếu bất cẩn khi thắp hương. Theo nhiều người có kinh nghiệm chăm sóc bàn thờ và chuyên gia phòng cháy dân dụng, các gia đình duy trì thói quen thắp hương mỗi ngày nên chú ý hơn trong mùa hè để vừa giữ không gian thờ cúng sạch sẽ, trang nghiêm vừa hạn chế rủi ro.

1. Không nên để quá nhiều vật dễ bắt lửa gần bát hương

Trong thời tiết hanh nóng, giấy tiền, hoa khô, khăn phủ hoặc các vật trang trí đặt quá sát khu vực cắm hương có thể dễ bén lửa hơn bình thường. Nhiều gia đình có thói quen để chân hương quá đầy hoặc đặt đồ lễ sát bát hương, vô tình làm tăng nguy cơ cháy âm khi tàn hương rơi xuống. Các chuyên gia phòng cháy khuyến cáo nên giữ khoảng trống nhất định quanh bát hương và kiểm tra chân hương định kỳ, đặc biệt trong những ngày nhiệt độ cao.

2. Hạn chế để điều hòa hoặc quạt thổi trực tiếp vào bàn thờ

Vào mùa nóng, nhiều gia đình bật quạt hoặc điều hòa liên tục trong phòng thờ. Tuy nhiên, luồng gió mạnh thổi trực tiếp có thể khiến tàn hương bay ra ngoài hoặc làm hương cháy nhanh, dễ rơi tàn xuống các vật dụng xung quanh. Nếu không gian kín, nên để phòng thông thoáng nhẹ thay vì để gió mạnh hướng thẳng vào khu vực thờ cúng.

3. Không nên thắp quá nhiều hương cùng lúc trong phòng kín

Trong những ngày oi bức, việc đốt quá nhiều hương trong không gian ít lưu thông không khí có thể khiến căn phòng trở nên bí và ám mùi lâu hơn. Đặc biệt ở các căn hộ nhỏ hoặc phòng thờ kín, khói hương tích tụ nhiều dễ tạo cảm giác ngột ngạt, khó chịu khi điều hòa và quạt hoạt động liên tục. Thực tế, không nhất thiết phải thắp quá nhiều hương cùng lúc, nhất là trong thời tiết nắng nóng. Việc thắp số lượng vừa phải vừa giúp không gian dễ chịu hơn vừa hạn chế tình trạng tàn hương rơi nhiều trong phòng kín. Sau khi hương cháy ổn định, các gia đình cũng nên mở cửa hoặc để phòng thông thoáng nhẹ để không khí lưu thông tốt hơn.

4. Chú ý lau dọn bàn thờ thường xuyên hơn mùa nóng

Mùa hè là thời điểm bụi bám nhanh hơn do quạt và điều hòa hoạt động liên tục, trong khi thời tiết nóng khô cũng khiến tro hương dễ bay và tích tụ quanh khu vực thờ cúng. Nếu để bụi, chân hương hoặc giấy vụn tồn đọng lâu ngày, không gian bàn thờ không chỉ kém sạch sẽ mà còn có thể tăng nguy cơ bén lửa khi thắp hương.

Một số lưu ý khi lau dọn bàn thờ mùa nóng:

- Dùng khăn sạch vắt ráo nước để lau bụi trên mặt bàn, đồ thờ và khu vực xung quanh.

- Không nên dùng khăn quá ướt vì dễ khiến bề mặt gỗ hoặc đồ thờ bị ẩm.

- Tỉa bớt chân hương định kỳ, tránh để tích tụ quá đầy quanh bát hương.

- Hạn chế để giấy tiền, hoa khô hoặc vật dễ cháy tồn đọng lâu trên bàn thờ.

- Sau khi lau dọn nên để khu vực thờ cúng khô thoáng tự nhiên trước khi tiếp tục thắp hương.

- Với phòng dùng điều hòa thường xuyên, nên mở cửa thông gió nhẹ để tránh ám mùi và bí khí.