Lời khuyên khi bảo quản gạo

Gạo là thực phẩm gần như nhà nào cũng có sẵn trong bếp và thường được mua theo bao lớn để dùng dần. Tuy nhiên, không ít gia đình dù bảo quản rất kỹ vẫn gặp tình trạng gạo nhanh xuất hiện mọt, bị ẩm, mất mùi thơm hoặc nấu lên không còn ngon như lúc mới mua. Thực tế, phần lớn nguyên nhân lại đến từ vị trí đặt thùng gạo và những thói quen rất nhỏ trong quá trình bảo quản hằng ngày. Chỉ cần thay đổi vài cách sắp xếp và lưu ý đơn giản, gạo có thể giữ được lâu hơn mà vẫn thơm ngon, hạn chế hẳn tình trạng ẩm mốc hay mọt xuất hiện sớm.

1. Không nên đặt thùng gạo sát bếp hoặc nơi quá nóng

Nhiều gia đình thường để thùng gạo ngay cạnh bếp nấu cho tiện lấy, nhưng đây lại là vị trí khá dễ làm gạo nhanh xuống chất lượng hơn. Khu vực gần bếp thường có nhiệt độ cao, hơi nước và dầu mỡ bám trong không khí. Nếu để lâu, gạo dễ bị bí, nhanh mất độ thơm tự nhiên và cũng dễ xuất hiện mọt hơn nhiều người nghĩ. Tốt nhất nên đặt gạo ở nơi khô ráo, thoáng nhẹ và tránh ánh nắng chiếu trực tiếp. Với căn hộ nhỏ, chỉ cần đặt lệch khỏi khu vực nấu nướng một chút cũng giúp gạo giữ được lâu hơn khá rõ.

2. Nên dùng thùng có nắp kín thay vì để nguyên bao gạo

Một thói quen khá phổ biến là mở bao gạo rồi để nguyên trong góc bếp nhiều tuần liền. Điều này khiến gạo dễ hút ẩm và cũng khó tránh côn trùng hoặc gián nhỏ bò vào.

Sau khi mua về, nên cho gạo vào thùng hoặc hộp có nắp đậy kín để hạn chế không khí ẩm lọt vào bên trong. Những loại thùng có nắp chắc và dễ vệ sinh thường giúp bảo quản ổn định hơn rất nhiều. Ngoài ra, cũng không nên đổ gạo mới chồng ngay lên phần gạo cũ còn sót lại quá lâu vì lớp gạo phía dưới dễ bị cũ và bí hơn.

3. Đừng mua quá nhiều nếu nhà dùng không thường xuyên

Nhiều người thích mua gạo số lượng lớn để tiết kiệm hoặc đỡ phải mua nhiều lần. Tuy nhiên nếu gia đình ít người hoặc ăn cơm không thường xuyên, việc tích trữ quá lâu lại khiến gạo dễ giảm chất lượng. Đặc biệt vào mùa nóng hoặc thời tiết nồm ẩm, gạo để lâu thường dễ có mùi cũ và mọt xuất hiện nhanh hơn. Với đa số gia đình nhỏ hiện nay, mua lượng vừa đủ dùng trong một khoảng thời gian hợp lý thường giúp gạo ngon và dễ bảo quản hơn.

4. Nếu thấy gạo có dấu hiệu ẩm hoặc mọt, nên xử lý sớm

Khi thấy gạo bắt đầu có mùi lạ, xuất hiện hạt vón nhẹ hoặc có mọt nhỏ li ti, nhiều người vẫn cố dùng tiếp mà không xử lý. Điều này dễ khiến phần gạo còn lại bị ảnh hưởng nhanh hơn. Lúc này bạn nên đem gạo ra nơi khô thoáng để kiểm tra lại, đồng thời vệ sinh sạch thùng chứa trước khi cho gạo mới vào. Với thùng gạo dùng lâu ngày, cũng nên lau định kỳ để hạn chế cặn bụi và độ ẩm tích tụ bên trong.

5. Giữ khu vực để gạo luôn sạch và thoáng

Ngoài bản thân hạt gạo, khu vực xung quanh cũng ảnh hưởng khá nhiều tới việc bảo quản. Những góc bếp quá bí, nhiều đồ chất lâu ngày hoặc thường xuyên ẩm thấp thường dễ thu hút côn trùng hơn. Vì vậy, nơi đặt thùng gạo nên được giữ gọn gàng, hạn chế nước đọng và không để sát các khu vực dễ nóng hoặc có mùi mạnh. Chỉ một thay đổi nhỏ trong cách sắp xếp cũng giúp gạo giữ được lâu và ổn định hơn khá nhiều.