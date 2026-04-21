Lời khuyên đến những người đang nghỉ hưu

Trên nền tảng Zhihu (Trung Quốc) từng có một chủ đề được nhiều người quan tâm: “Có điều gì bạn chỉ hiểu ra sau khi nghỉ hưu?”. Dưới phần bình luận, nhiều người chia sẻ những trải nghiệm rất thực tế: có người nhắc phải giữ gìn sức khỏe, có người nói đừng kỳ vọng quá nhiều vào con cái, cũng có người cho rằng những mối quan hệ nhạt nhòa thì không cần miễn cưỡng duy trì.

Để có một tuổi già trọn vẹn và hạnh phúc, câu trả lời không nằm ở tiền bạc hay địa vị mà nằm ở cách chăm sóc bản thân, nuôi dưỡng tinh thần và xây dựng cuộc sống mới sau khi rời công việc.

Duy trì sức khỏe và tập thể dục đều đặn

Bà Trần Kỷ Phương, 73 tuổi, từng được truyền thông Trung Quốc gọi là “bà cụ cử tạ”. Trên sóng CCTV, bà xuất hiện với thân hình săn chắc, cơ bụng rõ nét và dáng đi nhanh nhẹn. Ít ai biết trước đây bà từng mắc gan nhiễm mỡ và mỡ máu cao.

7 năm trước đó, sau khi nhận kết quả khám sức khỏe không tốt, bà quyết định thay đổi cuộc sống. Bà đến phòng gym, tập luyện nghiêm túc suốt 7 ngày mỗi tuần. Chỉ sau ba tháng, bà giảm hơn 12 kg và các chỉ số sức khỏe dần trở lại bình thường.

Nghỉ hưu không đồng nghĩa với việc chỉ ngồi yên một chỗ. Đi bộ, dưỡng sinh, thái cực quyền, đạp xe nhẹ hoặc khiêu vũ đều là những cách tốt để cơ thể tiếp tục vận hành khỏe mạnh. Khi thân thể còn linh hoạt, cuộc sống tuổi già cũng dễ chịu hơn rất nhiều.

Đừng so sánh con cái với người khác

Khi còn đi làm, phần lớn thời gian dành cho công việc nên nhiều người ít để tâm đến chuyện nhà người khác. Nhưng sau khi nghỉ hưu, thời gian rảnh nhiều hơn nên câu chuyện thường ngày rất dễ xoay quanh con cháu, gia đình và tiền bạc.

Những câu chuyện như con nhà ai mua được nhà mới, vừa thăng chức, đưa bố mẹ đi du lịch nước ngoài hay cháu đang theo học trường nổi tiếng tưởng chừng chỉ là lời trò chuyện thường ngày, nhưng đôi khi lại vô tình khơi gợi tâm lý so sánh. Không ít người bắt đầu tự hỏi vì sao con mình chưa đạt được những điều tương tự, vì sao gia đình mình chưa khá giả hơn. Tuy nhiên, càng đặt bản thân vào sự so sánh, con người càng dễ nảy sinh cảm giác hụt hẫng và thất vọng.

Thực tế, mỗi gia đình đều có hoàn cảnh riêng. Có người thành công sớm, có người trưởng thành muộn. Có người giàu về vật chất nhưng áp lực lớn, có người sống giản dị nhưng ấm êm.

Điều quý giá nhất ở tuổi già không phải là việc chiến thắng bất kỳ ai mà là con cái hiếu thảo, gia đình hòa thuận. Một mái nhà yên ấm luôn đáng quý hơn mọi sự hào nhoáng bên ngoài.

Trau dồi tinh thần và nuôi dưỡng sở thích

Không ít người nghỉ hưu rồi mới nhận ra điều khiến bản thân mệt mỏi nhất không phải tuổi tác, mà là cảm giác cuộc sống không còn mục tiêu.

Tài tử Trung Quốc Vương Đức Thuận là ví dụ tiêu biểu. Ở tuổi 90, ông vẫn khiến công chúng khâm phục bởi nguồn năng lượng hiếm có. Ông học tiếng Anh từ năm 44 tuổi, sau đó chuyển sang học kịch câm, cưỡi ngựa rồi học lái máy bay năm 85 tuổi và bắt đầu làm video ngắn ở tuổi 88.

Hình ảnh ông bước lên sàn diễn thời trang với thân hình săn chắc, tự tin trình diễn trở thành hiện tượng truyền thông, khiến nhiều người thay đổi cách nhìn về tuổi già. Vương Đức Thuận từng nói: “Cuộc sống không có hồi kết, chỉ có những khởi đầu mới.”

Nghỉ hưu là thời điểm con người có cơ hội sống cho đam mê của chính mình nhiều hơn. Khi còn giữ được sự tò mò và niềm vui khám phá, con người sẽ không dễ già nua trong tâm hồn.

Đừng dễ dàng cắt đứt quan hệ với anh chị em ruột thịt

Việc giữ khoảng cách với những mối quan hệ phức tạp là cần thiết, nhưng mối quan hệ với anh chị em ruột thịt lại là câu chuyện khác.

Khi cha mẹ còn sống, gia đình luôn có điểm tựa chung. Nhưng đến khi cha mẹ qua đời, anh chị em chính là những người còn lại cùng chia sẻ ký ức tuổi thơ, cùng hiểu nguồn cội và nhớ về những chặng đường đã qua.

Ở tuổi trẻ, ai cũng có cái tôi riêng nên rất dễ vì vài chuyện nhỏ mà giận dỗi, tranh cãi hoặc xa cách nhau. Có người chỉ vì khác quan điểm, vì tài sản hoặc vì lời nói lúc nóng giận mà nhiều năm không nhìn mặt nhau.

Thế nhưng khi lớn tuổi hơn, nhiều người mới nhận ra rằng những mối quan hệ tình thần vô cùng quý giá. Khi đau ốm hoặc trong những thời khắc quan trọng của đời người, người sẵn sàng xuất hiện thường vẫn là người thân ruột thịt.

Bạn bè có thể quý mến nhau, nhưng không phải ai cũng có thể gắn bó lâu dài như anh chị em. Vậy nên, giữ được tình thân chính là vận may lớn trong nửa sau đời người.

Nghỉ hưu không phải là đoạn kết, mà là chương mới của cuộc đời. Ở giai đoạn này, điều con người cần nhất không còn là danh vọng hay thành tích, mà là sức khỏe, sự an yên trong tâm trí và những mối quan hệ ấm áp. Biết chăm sóc cơ thể, giữ tinh thần tích cực, sống hòa thuận với gia đình và trân trọng những điều đang có, tuổi già sẽ không cô đơn mà trở thành quãng thời gian đáng sống nhất đời người.

Theo Toutiao