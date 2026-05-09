HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Lời khuyên đến những gia đình đang trồng riềng

Thư Hân
|

Không chỉ là loại gia vị quen thuộc trong gian bếp, riềng còn được nhiều người yêu thích vì dễ sống, có sức phát triển bền bỉ và mang cảm giác mộc mạc, gần gũi cho không gian sống.

Không giống nhiều loại cây chỉ trồng để làm cảnh hoặc dùng theo mùa, riềng là kiểu cây càng để lâu càng thấy có ích.

Một bụi riềng xanh tốt thường tạo cảm giác rất dân dã và dễ chịu, đặc biệt trong những khoảng sân có nhiều cây cối hoặc góc vườn nhỏ nhiều nắng. Đây cũng là loại cây khá đặc biệt vì vừa có thể dùng phần lá, phần thân, vừa nổi bật nhất ở phần củ nằm sâu dưới đất.

Nhiều gia đình hiện nay thích trồng riềng không chỉ để tiện nấu ăn mà còn vì cây có sức sống khỏe, ít sâu bệnh và phát triển khá ổn định nếu chăm đúng cách. Những bụi riềng lá dài, xanh đậm thường khiến không gian trông mát mắt và có cảm giác đầy sinh khí hơn hẳn. Trong quan niệm dân gian, các loại cây có củ phát triển mạnh dưới đất cũng thường gắn với ý nghĩa tích lũy, bền vững và ổn định lâu dài. Tuy nhiên, riềng không phải kiểu cây càng để tự nhiên càng tốt. Có những bụi nhìn bên ngoài rất um tùm nhưng phần củ bên dưới lại nhỏ, xơ hoặc dễ bị úng sau mùa mưa. Nhiều người cũng gặp tình trạng cây phát triển quá dày, chiếm diện tích hoặc lá xanh mạnh nhưng củ không thơm và chắc như mong muốn.

Ngoài ra, vì riềng là cây sống lâu năm nên vị trí trồng và cách kiểm soát độ ẩm sẽ ảnh hưởng khá nhiều đến quá trình phát triển về sau. Chỉ cần sai từ đầu, cây vẫn sống nhưng chất lượng củ thường không cao. Nếu đang trồng riềng tại nhà, dưới đây là vài điều nên lưu ý để cây khỏe hơn và phát triển ổn định lâu dài.

Lời khuyên cho gia đình trồng riềng hiệu quả và bền vững - Ảnh 1.

1. Vị trí trồng

Riềng là loại cây thích ánh sáng và phát triển khỏe ở nơi thông thoáng, có nắng ổn định. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa cây hợp với kiểu nắng gắt hắt liên tục cả ngày, đặc biệt ở những khu vực nền bê tông hấp nhiệt mạnh. Nếu trồng ở nơi quá khô nóng, lá riềng dễ cháy mép, ngả vàng và phần củ bên dưới cũng phát triển chậm hơn. Nhiều người trồng riềng lâu năm cho rằng vị trí cây ảnh hưởng khá rõ đến độ thơm của củ. Những bụi riềng được trồng ở nơi có nắng nhẹ buổi sáng, đất thoáng và không khí lưu thông tốt thường cho củ chắc, đậm mùi và ít bị xơ hơn. Ngược lại, nếu đặt ở góc quá bí hoặc luôn ẩm thấp, cây vẫn sống nhưng dễ phát triển theo kiểu “xanh lá yếu củ”, nhìn bên ngoài um tùm nhưng phần dưới đất lại không chất lượng.

Ngoài yếu tố phát triển, riềng cũng là loại cây có tán lá đẹp và khá hợp để tạo cảm giác xanh mát cho khoảng sân hoặc góc vườn nhỏ. Vì vậy, nhiều gia đình thường ưu tiên trồng ở vị trí vừa có nắng vừa đủ thoáng để cây phát triển ổn định lâu dài thay vì nhét vào những góc đất trống ít sử dụng.

2. Riềng cần đất thoáng hơn nhiều người nghĩ

Nhiều người có thói quen trồng riềng ở góc đất giữ nước tốt vì nghĩ cây thích ẩm. Thực tế, riềng chỉ hợp với đất có độ ẩm vừa phải chứ không chịu được tình trạng đọng nước kéo dài. Nếu đất quá bí hoặc thường xuyên sũng nước sau mưa, phần củ rất dễ mềm, úng hoặc nhanh hỏng từ bên trong. Đây cũng là lý do nhiều bụi riềng nhìn lá bên trên vẫn xanh nhưng khi đào lên phần củ lại nhỏ, ít thơm hoặc không chắc tay. Với những gia đình trồng trong chậu, nên ưu tiên loại chậu sâu và có lỗ thoát nước rõ ràng thay vì dùng chậu nông như trồng rau gia vị thông thường.

Lời khuyên cho gia đình trồng riềng hiệu quả và bền vững - Ảnh 2.

3. Không nên để bụi riềng mọc quá dày nhiều năm liên tục

Riềng là loại cây phát triển khá khỏe nên chỉ sau một thời gian ngắn, bụi cây đã có thể lan rộng đáng kể. Nếu để mọc chen kín quá lâu mà không tỉa bớt hoặc tách gốc, phần bên trong bụi cây thường bị bí và giữ ẩm nhiều hơn, đặc biệt vào mùa mưa. Nhiều người thấy bụi riềng càng um càng thích mắt nhưng thực tế cây quá dày lại khiến củ phát triển không đều, dễ xơ và nhanh già. Thỉnh thoảng nên dọn lá úa, cắt những nhánh già hoặc tách bớt bụi để cây thông thoáng hơn. Điều này cũng giúp hạn chế sâu và nấm phát triển khi thời tiết nóng ẩm kéo dài.

9 lý do tại sao gia đình nào cũng nên trồng cây hoa giấy
Tags

gia đình

lời khuyên

Riềng

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Thông tin mới nhất vụ hai vợ chồng bị xe ôm đe dọa, thu 700.000 đồng/cuốc xe

Thông tin mới nhất vụ hai vợ chồng bị xe ôm đe dọa, thu 700.000 đồng/cuốc xe

Eo biển Hormuz rực lửa, Mỹ tố Iran tấn công 3 tàu khu trục hạm, Tehran đáp trả 'rắn'

Eo biển Hormuz rực lửa, Mỹ tố Iran tấn công 3 tàu khu trục hạm, Tehran đáp trả 'rắn'

00:54
Hé lộ diện mạo công trình 29.600 tỷ đồng ở TP giàu nhất Việt Nam, là nơi 8.000 cán bộ làm việc

Hé lộ diện mạo công trình 29.600 tỷ đồng ở TP giàu nhất Việt Nam, là nơi 8.000 cán bộ làm việc

01:22
Hình ảnh thảm khốc từ hiện trường vụ va chạm giữa xe buýt và xe bồn chở dầu khiến 16 người tử vong

Hình ảnh thảm khốc từ hiện trường vụ va chạm giữa xe buýt và xe bồn chở dầu khiến 16 người tử vong

00:48
Chưa từng có: Việt Nam sẽ có sân khấu ngoài trời cực lớn, gấp rưỡi sân Mỹ Đình, do Vingroup xây dựng

Chưa từng có: Việt Nam sẽ có sân khấu ngoài trời cực lớn, gấp rưỡi sân Mỹ Đình, do Vingroup xây dựng

01:23
Số phận cặp đôi robot 750 tấn sau khi hoàn thành 'sứ mệnh' ở siêu dự án 35.000 tỷ đồng của Hà Nội

Số phận cặp đôi robot 750 tấn sau khi hoàn thành 'sứ mệnh' ở siêu dự án 35.000 tỷ đồng của Hà Nội

01:31
“Quái thú” Xiaomi YU7 GT ra mắt: SUV điện gần 1.000 mã lực, chạy 705km/sạc

“Quái thú” Xiaomi YU7 GT ra mắt: SUV điện gần 1.000 mã lực, chạy 705km/sạc

01:14
Vụ sự cố flyboard lao xuống nước: Mức giá mỗi lượt chơi là bao nhiêu?

Vụ sự cố flyboard lao xuống nước: Mức giá mỗi lượt chơi là bao nhiêu?

00:51
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại