Lời khuyên dành cho tất cả các gia đình đang dùng bát đũa inox

Chất liệu inox ngày càng được ưa chuộng trong đồ dùng nhà bếp, phổ biến không kém các chất liệu quen thuộc như gỗ, thủy tinh hay sứ.

Bát đũa inox ngày càng xuất hiện phổ biến trong nhiều gia đình nhờ ưu điểm bền, nhẹ, khó vỡ và có vẻ ngoài sáng đẹp. So với đồ sứ hay thủy tinh, các sản phẩm bằng inox cũng khá thuận tiện khi sử dụng hằng ngày, đặc biệt phù hợp với những gia đình muốn tìm bộ đồ ăn có độ bền cao, dễ vệ sinh và ít phải thay mới. Tuy nhiên, inox không phải lúc nào cũng có thể sử dụng tùy ý. Việc lựa chọn chất liệu, thiết kế cũng như cách vệ sinh và bảo quản đúng cách sẽ giúp bát đũa giữ được độ sáng đẹp, hạn chế xuống cấp và sử dụng lâu bền hơn. Dưới đây là một số lưu ý gia đình nên biết khi dùng bát đũa inox.

Không nên để thực phẩm có tính axit, muối hoặc kiềm tiếp xúc quá lâu

Một trong những điều cần lưu ý khi sử dụng đồ inox là không nên để thực phẩm hoặc dung dịch có tính axit, muối hay kiềm tiếp xúc với bề mặt trong thời gian dài. Một số món quen thuộc như nước chanh, nước cam, nước bưởi, nước sốt cà chua, giấm hay các món muối chua đều có tính axit. Nếu để lâu trong dụng cụ inox, đặc biệt trong điều kiện có nhiệt độ cao hoặc nồng độ muối, axit lớn, bề mặt inox có thể bị xỉn màu, xuất hiện các vết ố hoặc đốm theo thời gian. Tương tự, những dung dịch có tính kiềm cũng không nên ngâm hoặc để tiếp xúc với inox quá lâu.

Với đũa inox, nên chọn thiết kế chống trơn trượt

Đũa inox có ưu điểm là bền, khó bị mốc và khá dễ vệ sinh. Tuy nhiên, một nhược điểm dễ nhận thấy là bề mặt inox thường trơn, khiến việc gắp những món nhỏ, trơn hoặc nhiều dầu mỡ có thể không thuận tiện bằng đũa tre, gỗ. Do đó, khi mua đũa inox, gia đình không nhất thiết phải chọn loại có thiết kế hoàn toàn trơn nhẵn. Những mẫu đũa có thân vuông hoặc thiết kế chống lăn sẽ giúp đũa nằm ổn định hơn trên mặt bàn. Ngoài ra, có thể ưu tiên loại được khắc laser, tạo bề mặt nhám hoặc phần đầu đũa có các rãnh sần để tăng ma sát. Một thiết kế phù hợp không chỉ giúp việc gắp thức ăn dễ dàng hơn mà còn khiến trải nghiệm sử dụng hằng ngày thoải mái hơn đáng kể.

Không dùng vật cứng, búi sắt để cọ rửa

Nhiều người có thói quen dùng búi cọ kim loại để làm sạch những vết thức ăn bám lâu trên bát, đũa inox. Cách này có thể giúp loại bỏ cặn bẩn nhanh nhưng lại dễ tạo ra các vết xước trên bề mặt. Khi bề mặt bị xước nhiều, đồ dùng không còn giữ được vẻ sáng bóng ban đầu, đồng thời các khe xước nhỏ cũng có thể khiến cặn thức ăn bám lại dễ hơn. Với bát đũa inox dùng hằng ngày, chỉ cần sử dụng miếng rửa mềm cùng nước rửa chén thông thường là đủ. Nếu gặp vết bẩn khó làm sạch, có thể ngâm với nước ấm trong một khoảng thời gian ngắn để cặn thức ăn mềm ra rồi rửa lại, thay vì cố dùng vật sắc hoặc dụng cụ chà quá mạnh.

Không nên ngâm bát đũa inox trong nước muối quá lâu

Sau bữa ăn, một số gia đình có thói quen gom toàn bộ bát đũa vào chậu nước để ngâm trước khi rửa. Với đồ inox, việc này không phải vấn đề nếu chỉ diễn ra trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, không nên để bát đũa ngâm hàng giờ trong nước có nhiều muối, giấm hoặc nước chua. Đặc biệt, nếu trên bề mặt vẫn còn thức ăn hoặc nước sốt, sự tiếp xúc kéo dài với môi trường này có thể khiến inox nhanh xuống màu hơn. Tốt nhất, sau khi dùng nên tráng sơ và rửa sạch, sau đó để sản phẩm khô ráo thay vì ngâm quá lâu.

Ưu tiên sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng

Không phải tất cả sản phẩm được gọi là “inox” đều có chất lượng giống nhau. Khi mua bát, thìa, đũa hay các dụng cụ ăn uống bằng inox, gia đình nên ưu tiên sản phẩm có thông tin rõ ràng về chất liệu, nhà sản xuất và mục đích sử dụng. Đối với đồ dùng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm, việc chọn sản phẩm được sản xuất dành riêng cho mục đích này sẽ yên tâm hơn. Không nên chỉ nhìn vào độ sáng bóng hoặc giá thành để đánh giá chất lượng, bởi vẻ ngoài không phải yếu tố duy nhất quyết định độ bền và khả năng sử dụng lâu dài. Về chất liệu, có thể ưu tiên inox 304 - loại inox phổ biến, có độ bền tốt và khả năng chống ăn mòn phù hợp với các sản phẩm gia dụng. Nếu có điều kiện, inox 316 cũng là một lựa chọn đáng cân nhắc nhờ khả năng chống ăn mòn tốt hơn, đặc biệt trong môi trường có nhiều muối hoặc axit.

Kiểm tra bát đũa thường xuyên

Dù inox khá bền, đồ dùng trong gia đình vẫn cần được kiểm tra định kỳ. Nếu bát bị móp méo, đũa xuất hiện các điểm bất thường trên bề mặt, bị biến dạng hoặc có dấu hiệu xuống cấp rõ rệt thì nên cân nhắc thay mới. Với những sản phẩm có nhiều chi tiết trang trí, lớp phủ hoặc phần tay cầm bằng vật liệu khác, cũng nên kiểm tra xem các bộ phận này có bị bong, nứt hay hư hỏng hay không.