Lời khuyên dành cho những gia đình thường xuyên bật Wi-Fi qua đêm

Nhiều gia đình có thói quen để modem Wi-Fi hoạt động 24/7 nhằm duy trì kết nối Internet cho điện thoại, camera và các thiết bị thông minh. Tuy nhiên, để hệ thống mạng vận hành ổn định, người dùng nên chú ý vị trí đặt modem, khả năng tản nhiệt và một số thiết lập quan trọng.

Wi-Fi đã trở thành thiết bị quen thuộc trong hầu hết gia đình hiện nay. Không chỉ phục vụ nhu cầu truy cập Internet trên điện thoại, máy tính, bộ phát Wi-Fi còn cung cấp kết nối cho tivi thông minh, camera an ninh, chuông cửa và nhiều thiết bị gia dụng khác.

Vì vậy, không ít gia đình lựa chọn để modem hoạt động liên tục cả ngày lẫn đêm, kể cả khi mọi người đã đi ngủ. Trên thực tế, đây không phải thói quen bất thường bởi các bộ phát Wi-Fi được thiết kế để có thể vận hành trong thời gian dài. Người dùng cũng không nhất thiết phải tắt modem mỗi tối.

Tuy nhiên, nếu thường xuyên để thiết bị hoạt động 24/7, các gia đình nên chú ý một số vấn đề dưới đây để hạn chế sự cố và cải thiện chất lượng kết nối.

1. Không đặt modem ở nơi kín, dễ tích tụ nhiệt

Một trong những yếu tố quan trọng khi sử dụng modem liên tục là bảo đảm thiết bị có đủ không gian tản nhiệt.

Trong quá trình hoạt động, bộ phát Wi-Fi sẽ sinh nhiệt. Nếu bị đặt trong tủ kín, phủ khăn hoặc để sát những vật cản khe thông gió, nhiệt lượng có thể tích tụ, khiến thiết bị nóng hơn bình thường.

Người dùng nên đặt modem tại nơi khô ráo, thoáng khí, tránh ánh nắng chiếu trực tiếp và những vị trí có độ ẩm cao. Đồng thời, không nên đặt thiết bị sát các nguồn nhiệt như bếp, lò vi sóng hoặc những thiết bị điện tử tỏa nhiều nhiệt.

Nếu modem thường xuyên nóng bất thường, tự khởi động lại hoặc mất kết nối, người dùng nên kiểm tra vị trí lắp đặt và liên hệ nhà cung cấp Internet để được hỗ trợ.

2. Đặt modem ở vị trí phù hợp để Wi-Fi phủ sóng tốt hơn

Không ít gia đình gặp tình trạng Internet chập chờn ở một số phòng dù modem vẫn hoạt động bình thường. Nguyên nhân đôi khi đến từ vị trí đặt bộ phát.

Sóng Wi-Fi có thể bị suy giảm khi phải xuyên qua nhiều bức tường, sàn bê tông hoặc những vật cản lớn. Việc đặt modem trong góc khuất, dưới gầm bàn, sau tủ hoặc sát sàn nhà cũng có thể khiến tín hiệu phân bổ không đồng đều.

Theo đó, người dùng nên ưu tiên đặt modem ở khu vực tương đối trung tâm của ngôi nhà, trên mặt phẳng cao và thông thoáng. Với những căn nhà nhiều tầng hoặc có diện tích lớn, một bộ phát duy nhất có thể không đủ để phủ sóng toàn bộ không gian.

Trong trường hợp này, người dùng có thể cân nhắc sử dụng hệ thống Wi-Fi Mesh hoặc thiết bị mở rộng sóng phù hợp. Tuy nhiên, cần lựa chọn vị trí lắp đặt hợp lý để các thiết bị có thể duy trì kết nối ổn định với nhau.

Ảnh minh họa

3. Thường xuyên kiểm tra và cập nhật phần mềm modem

Một thiết bị thường bị người dùng bỏ quên trong quá trình cập nhật công nghệ là bộ phát Wi-Fi tại nhà.

Tương tự điện thoại và máy tính, router cũng sử dụng phần mềm điều khiển riêng, thường được gọi là firmware. Các bản cập nhật từ nhà sản xuất có thể giúp cải thiện khả năng vận hành, khắc phục lỗi và xử lý những vấn đề bảo mật được phát hiện.

Người dùng có thể kiểm tra phiên bản firmware thông qua ứng dụng quản lý router hoặc trang quản trị thiết bị. Với modem do nhà mạng cung cấp, cách đơn giản nhất là liên hệ tổng đài để hỏi về tình trạng cập nhật.

Ngoài ra, nếu thiết bị có tính năng cập nhật tự động, người dùng có thể cân nhắc kích hoạt để hạn chế bỏ lỡ những bản vá quan trọng.

4. Kiểm tra những thiết bị đang kết nối vào mạng gia đình

Khi Wi-Fi hoạt động liên tục, nhiều thiết bị trong nhà có thể tự động kết nối mỗi khi được bật lên. Theo thời gian, danh sách này có thể bao gồm điện thoại cũ, máy tính bảng, tivi, camera hoặc những thiết bị không còn được sử dụng.

Thông qua ứng dụng quản lý modem, người dùng có thể kiểm tra danh sách thiết bị đang kết nối, nhận diện những thiết bị quen thuộc và phát hiện kết nối không rõ nguồn gốc.

Nếu phát hiện thiết bị lạ, người dùng không nên vội kết luận mạng đã bị xâm nhập. Trước tiên, hãy kiểm tra lại điện thoại, máy tính hoặc các thiết bị thông minh của những thành viên trong gia đình. Trong trường hợp xác định có kết nối trái phép, người dùng nên đổi mật khẩu Wi-Fi và kiểm tra lại thiết lập bảo mật.

Bên cạnh đó, các gia đình có thể thiết lập mạng dành riêng cho khách nếu router hỗ trợ. Cách này giúp hạn chế việc chia sẻ mật khẩu mạng chính với những người không thường xuyên sử dụng Internet tại nhà.

Có nên tắt modem Wi-Fi khi đi ngủ?

Nhìn chung, người dùng không bắt buộc phải tắt modem Wi-Fi mỗi tối. Việc duy trì kết nối liên tục còn cần thiết đối với những gia đình sử dụng camera an ninh, chuông cửa thông minh hoặc các thiết bị cần truy cập Internet thường xuyên.

Nếu muốn tiết kiệm điện và không có nhu cầu sử dụng mạng vào ban đêm, người dùng có thể tham khảo tính năng hẹn giờ tắt Wi-Fi trên một số dòng router. Tuy nhiên, cần kiểm tra trước xem việc ngắt kết nối có ảnh hưởng đến camera, hệ thống báo động hoặc các thiết bị thông minh hay không.

Thay vì chỉ tập trung vào việc bật hay tắt Wi-Fi trước khi đi ngủ, các gia đình nên chú ý hơn đến cách lắp đặt, bảo trì và quản lý bộ phát. Đây là những yếu tố thiết thực giúp mạng Internet trong nhà hoạt động ổn định, hạn chế gián đoạn trong quá trình sử dụng.