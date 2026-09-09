Lời khuyên dành cho những ai thường xuyên cắm sạc điện thoại: Đây mới là "kẻ thù" của tuổi thọ pin

Điện thoại thông minh hiện đại được trang bị nhiều tính năng bảo vệ pin, và cũng có các cơ chế bảo vệ phần cứng chuyên dụng được tích hợp trong bộ sạc.

Lầm tưởng phổ biến trong kỷ nguyên smartphone mới

Nhiều người dùng vẫn giữ tâm lý lo ngại rằng việc cắm sạc liên tục khi pin đã đạt 100% sẽ gây ra hiện tượng "sạc nhồi", làm chai pin hoặc thậm chí gây cháy nổ. Tuy nhiên, trên các dòng smartphone hiện đại, nguy cơ từ việc duy trì cắm sạc qua đêm gần như đã được triệt tiêu hoàn toàn nhờ các rào chắn an toàn ở cả cấp độ phần cứng lẫn phần mềm.

Theo đại diện từ Apple, các dòng iPhone được thiết kế để tự động dừng tiếp nhận dòng điện ngay khi dung lượng pin đạt mức tối đa. Thiết bị chỉ bắt đầu sạc lại khi tỷ lệ pin giảm xuống dưới 95% do các hoạt động chạy ngầm trong trạng thái chờ. Tương tự, Samsung cũng áp dụng cơ chế "sạc duy trì" ngắt quãng để đảm bảo pin luôn đầy khi người dùng rút phích cắm vào buổi sáng.

Samsung nhận định rằng, dù xét về mặt kỹ thuật việc rút sạc ngay khi pin đạt 100% được khuyến nghị, nhưng lợi ích thực tế thu được từ việc rút sạc thủ công là cực kỳ nhỏ. Các vi chip quản lý năng lượng và cảm biến nhiệt độ bên trong máy sẽ chủ động ngắt dòng điện, không cho phép pin hấp thụ thêm bất kỳ lượng điện năng thừa nào.

Nhiệt độ môi trường và sạc nhanh: "Kẻ thù" thực sự của tuổi thọ pin

Nếu việc duy trì cắm sạc không phải là nguyên nhân chính làm suy giảm pin, thì yếu tố nào mới thực sự đáng bận tâm? Câu trả lời nằm ở nhiệt độ và cường độ dòng điện trong quá trình sạc.

Các chuyên gia chia sẻ trên tờ The New York Times rằng việc lạm dụng sạc nhanh liên tục có thể đẩy nhanh tốc độ lão hóa hóa học bên trong viên pin. Bên cạnh đó, nhiệt độ môi trường xung quanh đóng vai trò quyết định. Apple đưa ra cảnh báo chính thức rằng việc sạc pin trong môi trường có nhiệt độ vượt quá 35°C có thể làm suy giảm tuổi thọ pin vĩnh viễn.

Để khắc phục vấn đề nhiệt độ khi cắm sạc thời gian dài - đặc biệt là khi chơi game hay xử lý tác vụ nặng - một số dòng điện thoại chuyên biệt như Red Magic 10 Pro đã trang bị tính năng tách dòng sạc. Công nghệ này cho phép nguồn điện đi thẳng vào hệ thống để duy trì hoạt động của máy mà không đi qua viên pin, giúp giảm thiểu tối đa lượng nhiệt sinh ra.

Mối đe dọa tiềm ẩn trong nhà bạn

Dù smartphone hiện đại rất thông minh, điều đó không có nghĩa là mọi rủi ro đều biến mất. Mối đe dọa lớn nhất đối với an toàn điện và độ bền thiết bị không nằm ở thói quen của người dùng, mà đến từ các củ sạc nhái, giá rẻ không rõ nguồn gốc.

Báo cáo chi tiết từ tổ chức từ thiện an toàn điện Electrical Safety First (Vương quốc Anh) đã xếp các phụ kiện sạc giả vào nhóm "mối đe dọa đặc biệt nguy hiểm". Những thiết bị này không chỉ nguy hại cho người sử dụng mà còn trực tiếp phá hủy smartphone được kết nối.

Thử nghiệm độc lập được thực hiện phối hợp với phòng lab Nemko cho thấy 98% các củ sạc nhái thất bại trong các bài kiểm tra cơ học và chịu tải. Nguyên nhân xuất phát từ việc cắt giảm linh kiện.

Sự thiếu hụt các lớp cách điện an toàn và tụ điện đạt chuẩn khiến rào chắn điện áp dễ dàng bị xé rách. Khi xảy ra sự cố, điện áp đầu ra có thể vọt từ mức an toàn 5V lên thẳng mức điện lưới 240V, gây biến dạng mạch điện thoại, phát nổ hoặc dẫn đến tai nạn giật điện chết người cho người sử dụng.

Việc cắm sạc điện thoại qua đêm hoặc cắm củ sạc liên tục trong ổ điện hoàn toàn an toàn với điều kiện bạn đang sử dụng bộ sạc chính hãng hoặc sản phẩm từ các thương hiệu uy tín. Các công nghệ quản lý nguồn hiện đại đã giải quyết triệt để nỗi lo chai pin do sạc quá mức.

Thay vì lo lắng về thời điểm rút phích cắm, người dùng nên tập trung vào hai yếu tố then chốt: tránh để điện thoại quá nóng trong lúc sạc và tuyệt đối không sử dụng các củ sạc trôi nổi, giá rẻ. Đầu tư vào một củ sạc chất lượng chính là lớp bảo hiểm rẻ nhất cho cả thiết bị lẫn sự an toàn của chính bạn.