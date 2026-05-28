Lời khuyên dành cho các gia đình bật điều hòa cả ngày

Trong những đợt nắng nóng kéo dài, điều hòa gần như trở thành thiết bị không thể thiếu trong nhiều gia đình. Có nhà phải bật từ sáng đến tối, thậm chí cả ban đêm để giữ không gian sống đủ dễ chịu giữa cái oi bức kéo dài. Khi tần suất sử dụng tăng lên như vậy, cách dùng điều hòa sao cho hợp lý cũng trở thành điều đáng quan tâm hơn bao giờ hết. Dưới đây là một số lời khuyên giúp sử dụng điều hòa hiệu quả hơn trong những ngày nắng nóng kéo dài.

1. Không bật tắt điều hòa liên tục nhưng cần có khoảng nghỉ hợp lý

Nhiều người có thói quen bật điều hòa lên khi thấy nóng rồi tắt đi khi đã đủ mát, sau đó lại bật lại ngay khi nhiệt độ tăng lên. Cách dùng này tưởng chừng linh hoạt nhưng thực tế lại khiến thiết bị phải khởi động nhiều lần trong ngày, dễ gây tốn điện và tạo áp lực lên máy nén. Tuy vậy, việc để điều hòa chạy liên tục không ngắt nghỉ trong thời gian quá dài cũng không phải lựa chọn tối ưu. Thay vào đó, nên duy trì hoạt động ổn định trong một khoảng thời gian hợp lý, sau đó cho máy nghỉ ngắn nếu cần thiết, đặc biệt khi phòng đã đạt được mức nhiệt ổn định hoặc khi máy đã hoạt động liên tục nhiều giờ liền. Cách sử dụng này giúp hạn chế tình trạng bật tắt liên tục, đồng thời vẫn đảm bảo thiết bị có thời gian “giãn” để vận hành bền hơn và ổn định hơn trong những ngày cao điểm nắng nóng.

2. Giữ mức nhiệt độ ở ngưỡng hợp lý, tránh quá thấp

Nhiều người có thói quen hạ điều hòa xuống 20-22 độ C để làm mát nhanh. Nhưng mức nhiệt này khiến máy phải hoạt động liên tục với công suất cao, vừa tốn điện vừa gây chênh lệch nhiệt độ lớn so với môi trường bên ngoài. Mức từ khoảng 26-28 độ C thường được xem là dễ chịu cho cơ thể trong điều kiện sinh hoạt bình thường, đồng thời giúp máy vận hành nhẹ nhàng hơn. Khi kết hợp với quạt, cảm giác mát vẫn đảm bảo mà không cần hạ nhiệt quá sâu.

3. Kết hợp quạt để phân bổ luồng khí lạnh

Một sai lầm phổ biến là chỉ dựa hoàn toàn vào điều hòa. Thực tế, không khí lạnh thường tập trung gần máy và khó lan đều khắp phòng. Khi dùng thêm quạt, luồng khí được lưu thông tốt hơn, giúp phòng mát đồng đều mà không cần giảm nhiệt độ điều hòa. Cách này đặc biệt hiệu quả với phòng lớn hoặc không gian có nhiều vật cản.

4. Nên đóng kín không gian khi sử dụng điều hòa, thỉnh thoảng mở hé cửa cho thoáng

Một yếu tố tưởng nhỏ nhưng ảnh hưởng khá lớn đến hiệu quả làm mát là việc đóng mở cửa khi dùng điều hòa. Nếu cửa không kín, hơi lạnh dễ thất thoát ra ngoài, khiến máy phải hoạt động nhiều hơn để bù nhiệt, vừa tốn điện vừa làm nhiệt độ phòng không ổn định. Vì vậy, khi bật điều hòa nên giữ không gian khép kín để hạn chế thất thoát hơi lạnh. Tuy nhiên, sau một thời gian sử dụng, nên mở hé cửa cho không khí lưu thông trở lại để căn phòng bớt bí và cân bằng hơn.

5. Vệ sinh lưới lọc định kỳ để duy trì hiệu suất làm lạnh

Bộ phận lưới lọc bụi là nơi dễ tích tụ bụi bẩn nhất trong quá trình sử dụng. Nếu không được vệ sinh thường xuyên, luồng gió bị cản trở, khiến điều hòa phải hoạt động mạnh hơn để đạt cùng mức nhiệt. Điều này vừa làm tăng điện năng tiêu thụ vừa khiến khả năng làm lạnh giảm rõ rệt. Chỉ cần vệ sinh định kỳ vài tuần một lần trong mùa nóng là hiệu quả vận hành đã cải thiện đáng kể.