Sử dụng đúng loại nước giặt không chỉ giúp quần áo sạch hơn mà còn góp phần bảo vệ máy giặt, hạn chế hư hỏng và kéo dài tuổi thọ thiết bị.

Tùy vào từng dòng máy, người dùng nên lựa chọn sản phẩm phù hợp.

Với máy giặt cửa trên

Máy giặt cửa trên có khả năng tương thích với nhiều loại nước giặt khác nhau. Do lồng giặt được thiết kế tách biệt với các bộ phận bên trong, người dùng có thể sử dụng cả nước giặt ít bọt lẫn loại tạo nhiều bọt mà ít lo hiện tượng bọt tràn gây ảnh hưởng đến máy.

Tuy vậy, bạn vẫn nên dùng lượng nước giặt vừa đủ theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Việc cho quá nhiều nước giặt hoặc nhồi quá nhiều quần áo trong một lần giặt có thể khiến đồ bị xoắn vào nhau, giảm hiệu quả làm sạch và khó xả sạch cặn xà phòng.

Với máy giặt cửa trước

So với máy giặt cửa trên, máy giặt cửa trước có yêu cầu kỹ hơn về loại chất tẩy rửa sử dụng. Các nhà sản xuất thường khuyến nghị dùng nước giặt chuyên dụng dành cho máy cửa trước, vốn được thiết kế với công thức ít tạo bọt nhưng vẫn đảm bảo khả năng làm sạch.

Nguyên nhân là lượng bọt quá nhiều có thể ảnh hưởng đến quá trình vận hành, thậm chí làm tắc đường ống lọc hoặc ống xả. Do cấu tạo lồng giặt nằm gần các linh kiện bên trong, việc sử dụng chất giặt không phù hợp cũng có thể khiến máy khó vệ sinh hơn và tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến tuổi thọ thiết bị.

Vì vậy, người dùng không nên sử dụng lẫn nước giặt dành cho máy cửa trên và cửa trước. Chọn đúng loại nước giặt theo khuyến cáo của nhà sản xuất sẽ giúp máy hoạt động ổn định, tăng hiệu quả giặt sạch và góp phần bảo vệ các bộ phận bên trong.

Cách sử dụng nước giặt với máy giặt có ngăn chứa chuyên dụng

Nếu máy giặt được trang bị khay chứa nước giặt riêng, bạn có thể thực hiện theo các bước sau để đạt hiệu quả giặt sạch tối ưu.

Bước 1: Cho quần áo vào lồng giặt

Đặt lượng quần áo phù hợp với dung tích của máy, tránh nhồi quá đầy vì có thể làm giảm hiệu quả giặt và khiến quần áo khó được làm sạch đồng đều.

Bước 2: Đổ nước giặt vào khay chuyên dụng

Lấy lượng nước giặt theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất, sau đó đổ vào ngăn chứa nước giặt. Với những vết bẩn cứng đầu như mực, cà phê hoặc dầu mỡ, bạn có thể thoa một lượng nhỏ nước giặt trực tiếp lên vết bẩn trước khi cho quần áo vào máy, phần còn lại đổ vào khay.

Bước 3: Chọn chương trình giặt

Lựa chọn chế độ giặt phù hợp với loại quần áo và mức độ bẩn. Tùy từng dòng máy, tên gọi và vị trí của các chương trình giặt có thể khác nhau.

Bước 4: Khởi động máy

Nhấn nút Start, Khởi động hoặc nút có chức năng tương đương. Máy sẽ tự động hòa tan nước giặt trong khay vào nước và bắt đầu chu trình giặt đã chọn.

Cách dùng nước giặt với máy giặt không có ngăn chứa chuyên dụng

Đối với các dòng máy không được trang bị khay riêng cho nước giặt, người dùng có thể áp dụng một trong hai cách sau.

Cách 1: Đổ vào ngăn chứa bột giặt

Nếu máy chỉ có ngăn dành cho bột giặt, bạn có thể cho nước giặt vào đây, sau đó chọn chương trình giặt và khởi động máy. Trong quá trình vận hành, nước giặt sẽ được hòa tan và phân phối vào lồng giặt.

Cách 2: Hòa tan trước khi sử dụng

Bạn cũng có thể pha loãng nước giặt với một lượng nước vừa đủ rồi đổ trực tiếp vào lồng giặt trước khi bắt đầu chương trình giặt. Cách này giúp nước giặt phân tán đều hơn, hạn chế tình trạng đọng cặn trên quần áo.

Những lưu ý khi sử dụng nước giặt

Để quần áo sạch hơn và bảo vệ máy giặt, người dùng nên lưu ý một số điểm sau:

Ưu tiên sử dụng nước giặt phù hợp với từng loại máy giặt theo khuyến cáo của nhà sản xuất.

Không đổ nước giặt trực tiếp lên quần áo, đặc biệt là quần áo màu, vì có thể gây loang hoặc phai màu.

Chỉ sử dụng lượng nước giặt vừa đủ. Cho quá nhiều không giúp quần áo sạch hơn mà còn khiến máy phải xả lâu hơn, dễ để lại cặn trên vải và ảnh hưởng đến tuổi thọ thiết bị.

Nhiều loại nước giặt hiện nay đã tích hợp khả năng làm mềm vải và lưu hương, vì vậy trong nhiều trường hợp không nhất thiết phải dùng thêm nước xả.

Lượng nước giặt nên điều chỉnh theo khối lượng quần áo và loại máy giặt.

Với lượng quần áo ít, bẩn nhẹ:

- Máy giặt cửa trước: khoảng 1 nắp nước giặt.

- Máy giặt cửa trên: khoảng 1/2 nắp nước giặt.

Với lượng quần áo nhiều hoặc bẩn nhiều:

Sau khi xử lý sơ bộ các vết bẩn bằng cách thoa trực tiếp một ít nước giặt lên bề mặt vải, bạn có thể sử dụng:

- Máy giặt cửa trước: khoảng 2 nắp nước giặt.

- Máy giặt cửa trên: khoảng 2 nắp nước giặt.

Việc sử dụng đúng liều lượng sẽ giúp quần áo được giặt sạch hiệu quả, hạn chế cặn chất giặt tẩy bám trên sợi vải và góp phần bảo vệ máy giặt trong quá trình sử dụng lâu dài.

(Tổng hợp)