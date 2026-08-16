Cách sử dụng một thiết bị gia dụng tốt nhất lại không phải là tìm thêm một “mẹo” để can thiệp vào nó, mà là để thiết bị hoàn thành đúng chu trình mà nhà sản xuất đã thiết kế.

Nhiều gia đình có một thói quen rất quen thuộc khi nấu cơm: chờ nồi cơm điện bật sang chế độ “Warm”, sau đó lại nhấn nút “Cook” thêm một lần nữa. Có người cho rằng thao tác này giúp cơm chín kỹ hơn, hạt cơm dẻo hơn; người khác lại muốn tận dụng lần nấu thứ hai để tạo lớp cơm cháy vàng ở đáy nồi. Thậm chí, có quan niệm cho rằng nấu cơm bằng nồi cơm điện “đúng chuẩn” phải bấm nút Cook hai lần.

Nhưng thực tế, đây không phải thao tác bắt buộc để có một nồi cơm chín ngon.

Nồi cơm điện được thiết kế để tự hoàn thành một chu trình nấu

Với nồi cơm điện cơ thông thường, nút Cook có nhiệm vụ đưa thiết bị vào chu trình nấu. Khi quá trình nấu kết thúc, nồi sẽ tự chuyển sang chế độ giữ ấm. Các mẫu nồi cơm điện hiện đại cũng hoạt động theo nguyên tắc tương tự, dù cơ chế kiểm soát nhiệt độ có thể phức tạp hơn. Các hãng nội cơm điện thường hướng dẫn người dùng chọn chế độ nấu rồi nhấn Start; sau khi nấu xong, thiết bị tự động chuyển sang chức năng giữ nóng.

Điều đó có nghĩa, nếu đã cho đúng lượng gạo, nước và lựa chọn đúng chế độ, người dùng chỉ cần để nồi hoàn thành chu trình mà không phải nhấn Cook thêm lần nữa. Nói cách khác, một lần Cook là đủ để nồi thực hiện nhiệm vụ vốn được thiết kế.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Vì sao nhiều người vẫn có thói quen bấm Cook lần 2?

Lý do khá đơn giản: họ muốn cơm khô hơn, săn hơn hoặc tạo lớp cháy ở đáy nồi. Sau khi cơm đã chín và phần lớn nước được hấp thụ hoặc bay hơi, việc tiếp tục gia nhiệt có thể khiến đáy nồi nóng hơn và phần cơm tiếp xúc với đáy trở nên khô, vàng hoặc giòn hơn.

Với những người thích cơm cháy, đây có thể là một cách tạo hương vị mà không cần dùng chảo riêng.

Nếu mục tiêu chỉ là có một nồi cơm chín đều, việc bật Cook lần hai không mang lại lợi ích bắt buộc. Ngược lại, nếu thường xuyên dùng thao tác này để ép nồi tiếp tục gia nhiệt, người dùng có thể khiến cơm ở đáy bị khô hoặc cháy. Một số hướng dẫn sử dụng nồi cơm điện cũng cảnh báo việc nhấn Cook nhiều lần để nấu, hâm hoặc làm cơm cháy có thể khiến thiết bị hoạt động không đúng thiết kế và làm cơm dễ bị khê.

Thực tế, nồi cơm điện không đơn giản hoạt động theo nguyên tắc “càng nóng càng tốt”. Thời gian và nhiệt độ nấu đã được nhà sản xuất tính toán dựa trên lượng nước, gạo và chương trình nấu. Với những mẫu nồi điện tử, bộ điều khiển còn có thể tự điều chỉnh thời gian tùy theo điều kiện nấu. Panasonic lưu ý thời gian thực tế có thể thay đổi theo lượng gạo, lượng nước, nhiệt độ nước và loại gạo.

Vì vậy, nếu cơm thường xuyên bị sống, nhão hoặc khô dù chỉ nấu một lần, giải pháp đầu tiên không phải là nhấn Cook thêm. Thay vào đó, nên kiểm tra tỷ lệ gạo - nước, loại gạo, lượng gạo và chế độ nấu. Đây mới là những yếu tố quyết định trực tiếp đến chất lượng nồi cơm.

Lưu ý khi sử dụng nồi cơm điện

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Nếu muốn sử dụng nồi cơm điện bền hơn, người dùng nên chú ý đến những thao tác tưởng như nhỏ nhặt. Một trong số đó là không nên vo gạo trực tiếp trong lòng nồi, đặc biệt với những mẫu có lớp chống dính. Các hãng sản xuất nồi cơm điện khuyến cáo người dùng nên vo gạo trong một vật chứa riêng để tránh làm xước lòng nồi.

Sau khi vo và cho nước vào, mặt ngoài của lòng nồi cũng cần được lau khô trước khi đặt vào thân nồi, đồng thời đảm bảo lòng nồi được đặt đúng vị trí trên bộ phận gia nhiệt.

Nếu người dùng chủ động muốn làm cơm cháy, việc gia nhiệt thêm có thể được thực hiện tùy theo loại nồi và hướng dẫn của nhà sản xuất. Đặc biệt, với nồi điện tử, nồi cao tần hoặc những thiết bị có nhiều chương trình nấu, cách vận hành có thể khác hoàn toàn nồi cơ truyền thống. Người dùng nên ưu tiên chương trình được nhà sản xuất thiết kế cho từng loại gạo, thay vì tự ý ép nồi chạy thêm nhiều chu trình.

Với những món cần nấu lâu như cháo, hầm hay các món khác, nếu thiết bị có sẵn chế độ tương ứng thì nên sử dụng đúng chức năng. Một số nồi cơm điện hiện nay đã có riêng các chương trình nấu chậm, nấu nhanh, gạo lứt hoặc nhiều chế độ khác nhau.

Điều quan trọng hơn là chọn đúng lượng nước, sử dụng đúng chương trình, giữ lòng nồi sạch và không làm trầy xước bề mặt. Đôi khi, cách sử dụng một thiết bị gia dụng tốt nhất lại không phải là tìm thêm một “mẹo” để can thiệp vào nó, mà là để thiết bị hoàn thành đúng chu trình mà nhà sản xuất đã thiết kế.

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