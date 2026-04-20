Lời khuyên cho những người sắp đi Đền Hùng

Thời gian lễ hội và cao điểm đón khách

Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026 diễn ra từ ngày 17/4 đến 26/4 (tức từ mùng 10/3 âm lịch trở đi), tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng và nhiều địa phương trên cả nước.

Trong đó, ngày chính lễ (10/3 âm lịch) luôn là thời điểm đông đúc nhất, với hàng vạn người dân và du khách thập phương dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng. Các ngày trước và sau chính lễ cũng ghi nhận lượng khách lớn, đặc biệt vào cuối tuần.

Người dân cần lưu ý gì?

Theo Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026, người dân, du khách về dự Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026 phải tuân thủ nghiêm các quy định về an ninh, trật tự, an toàn về người, tài sản, phòng chống cháy di tích, khu rừng quốc gia Đền Hùng.

Để thực hiện công tác chuẩn bị, tổ chức nghi Lễ dâng hương giỗ Tổ Hùng Vương ngày 10/3 năm Bính Ngọ trang nghiêm, trọng thể theo nghi thức Quốc gia, đề nghị đồng bào và những người không có nhiệm vụ không lên khu vực núi Nghĩa Lĩnh trong thời gian từ 22h00 ngày 9/3 đến 9h00 ngày 10/3 năm Bính Ngọ (tức từ 22h00 ngày 25/4/2026 đến 9h00 ngày 26/4/2026).

Ảnh minh họa

Người dân, du khách cần giữ gìn thuần phong mỹ tục của dân tộc, mặc trang phục trang trọng, lịch sự, kín đáo; đi nhẹ, nói nhỏ; ngả mũ, nón trước khi vào đền, chùa. Thực hành nghi lễ tín ngưỡng theo nghi thức truyền thống và sự hướng dẫn của ông Từ, nhà Sư và cán bộ khu di tích, không tuyên truyền và hành nghề mê tín dị đoan. Thời gian hành lễ không quá 20 phút tại mỗi đền, chùa.

Đồng bào có hảo tâm công đức xây dựng tu bổ Đền Hùng, đề nghị thực hiện bằng các hình thức: ghi phiếu công đức, quét mã QR tại các quầy công đức hoặc thả tiền trong các két công đức tại các đền, chùa trong di tích; tiền đặt lễ, tiền giọt dầu đặt ở các đĩa trên ban thờ. Không cài, dắt, đặt tiền trên các tượng thờ và các đồ thờ tự; không thả tiền xuống Giếng Ngọc, Giếng Cổ (Giếng Rồng) và các hồ cảnh quan trong khu vực di tích.

Người dân, du khách không hái hoa, bẻ cành, thắp hương dọc đường đi; không mang các hóa chất độc hại, chất nổ, chất dễ cháy, không đốt lửa, vứt tàn thuốc vào các khu vực rừng trong di tích. Giữ gìn vệ sinh chung, để rác đúng nơi quy định.

Các phương tiện giao thông đi vào khu vực tổ chức lễ hội phải gửi tại các bãi gửi xe theo hướng dẫn của lực lượng công an; lực lượng bảo vệ và cán bộ làm nhiệm vụ (có đeo thẻ); phương tiện của các lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ trong khu vực lễ hội phải để đúng nơi quy định; giá dịch vụ trông giữ xe được niêm yết tại các bãi giữ xe.

Đề nghị đồng bào nêu cao cảnh giác, chú ý đề phòng và phát hiện kẻ gian lợi dụng đông người để hoạt động cướp giật, móc túi... Khi mua hàng ăn uống, đồ lưu niệm, sử dụng dịch vụ trải chiếu, dịch vụ xe ô tô điện hoặc chụp ảnh kỷ niệm... du khách cần xem kỹ bảng niêm yết giá, thỏa thuận giá trước khi mua hàng hoặc sử dụng dịch vụ để tránh bị ép giá.

Ngoài ra, cần lưu ý các hành vi bị nghiêm cấm gồm: Cấm xâm phạm đến các di tích lịch sử, khu rừng quốc gia Đền Hùng; các công trình, thiết chế văn hóa, cảnh quan môi trường… trong khu vực Đền Hùng; Cấm lợi dụng tôn giáo, tín ngưỡng, tự do ngôn luận nhằm chống phá Đảng, Nhà nước, gây mất đoàn kết và truyền thống văn hóa của dân tộc; Cấm hoạt động mê tín, dị đoan, đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới mọi hình thức; Cấm gây mất an ninh trật tự, nói tục, chửi thề xúc phạm tâm linh và các hoạt động trái với quy định của pháp luật làm ảnh hưởng tới di tích, các hoạt động lễ hội và nhân dân về dự lễ hội; Cấm ăn xin, khất thực, đổi tiền lẻ, kinh doanh hoặc lưu hành sách báo, tranh ảnh, đồ vật có nội dung phản động, kích động bạo lực, mê tín dị đoan, các loại đồ vật, đồ chơi gây nguy hiểm, phim, ảnh, những ấn phẩm không được phép lưu hành; Cấm bán hàng rong, bán hàng không đúng vị trí quy định, chèo kéo, môi giới hoặc ép khách mua hàng hoặc sử dụng loa, tăng âm để mời chào khách mua hàng; Cấm các loại phương tiện giao thông đi vào khu vực cấm hoặc dừng đỗ xe dưới lòng đường hoặc trên vỉa hè.

Đồng bào và du khách về thăm viếng Đền Hùng và tham dự Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026, nếu phát hiện các trường hợp không chấp hành nội quy lễ hội, hoặc có thông tin liên quan đến công tác an ninh trật tự, an toàn, PCCC, trông giữ các loại phương tiện, dịch vụ chụp ảnh, dịch vụ vận chuyển xe ô tô điện, hoạt động kinh doanh dịch vụ và các hoạt động khác trong khu vực Di tích lịch sử Đền Hùng trái với các quy định của Nhà nước và quy định tại nội quy này, đề nghị phản ánh với Ban Tổ chức qua số điện thoại: 0210.6551.666 - 0210.3860.026 hoặc 0912.389.415 - 0988.859.998.

Công an tỉnh Phú Thọ huy động 1.000 cán bộ, chiến sĩ cùng các lực lượng tinh nhuệ

Trước yêu cầu đảm bảo an toàn tuyệt đối, Công an tỉnh đã xây dựng phương án tổng thể, huy động hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ cùng các lực lượng tinh nhuệ và trang thiết bị hiện đại. Mục tiêu cao nhất là bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước, khách quốc tế, đồng bào và du khách thập phương về dự lễ.

Công an tỉnh yêu cầu các đơn vị tăng cường phối hợp với Bộ Tư lệnh Quân khu 2 và các sở, ngành để xử lý kịp thời các tình huống phát sinh. Công tác phòng cháy chữa cháy, đặc biệt là phòng cháy rừng, được xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong bối cảnh thời tiết tiềm ẩn nguy cơ cháy cao.

Lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra, kiểm soát, tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông từ xa, hạn chế tình trạng ùn tắc cục bộ. Tại các nút giao thông trọng điểm, cán bộ, chiến sĩ trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ người dân và du khách di chuyển an toàn, góp phần bảo đảm giao thông thông suốt trong thời điểm lượng người đổ về tăng cao.

Cùng với đó, các lực lượng như Cảnh sát cơ động, Cảnh sát hình sự và Công an cấp xã tổ chức tuần tra khép kín, tăng cường các biện pháp nghiệp vụ nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật. Công tác phòng ngừa tội phạm được chú trọng, nhất là đối với các hành vi trộm cắp, móc túi, gây rối trật tự công cộng, góp phần giữ gìn môi trường lễ hội an toàn, lành mạnh.

Công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được triển khai theo phương châm “4 tại chỗ”. Lực lượng chức năng bố trí cán bộ, phương tiện thường trực tại các khu vực trọng điểm, nơi tập trung đông người, khu vực rừng và đền, chùa, bảo đảm khả năng xử lý nhanh khi có sự cố xảy ra.

Bên cạnh các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng An ninh tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, nâng cao ý thức tự bảo vệ tài sản, giữ gìn trật tự công cộng. Nội dung tuyên truyền tập trung vào việc thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội, không chen lấn, xô đẩy, không tham gia các hoạt động mê tín dị đoan, góp phần xây dựng hình ảnh lễ hội an toàn, văn minh.

Việc triển khai đồng bộ các biện pháp đã góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh, trật tự ngay trong ngày đầu khai hội. Qua đó tạo điều kiện thuận lợi để Nhân dân và du khách thập phương về dâng hương, tri ân các Vua Hùng, đồng thời góp phần bảo đảm cho các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội diễn ra an toàn, đúng kế hoạch.