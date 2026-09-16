Nhiều gia đình có thói quen máy sấy tóc 24/7 trong ổ điện để khi cần là có thể dùng ngay.

Cắm máy sấy tóc sẵn trong ổ điện để cần là dùng có thể tiện, nhưng với một thiết bị chỉ hoạt động vài phút mỗi lần, đây là thói quen không cần thiết và nên thay đổi.

1. Lời khuyên quan trọng nhất: Hãy tập thói quen dùng xong là rút phích cắm

Nếu gia đình bạn vẫn để máy sấy tóc cắm điện cả ngày, lời khuyên đầu tiên cũng là điều quan trọng nhất: hãy tập thay đổi thói quen này, sử dụng xong nên rút phích cắm khỏi ổ điện.

Máy sấy tóc không giống tủ lạnh hay một số thiết bị cần duy trì nguồn điện để thực hiện chức năng liên tục. Phần lớn thời gian trong ngày, chiếc máy chỉ nằm yên một chỗ. Vì vậy, giữ nó kết nối với nguồn điện 24/24 chủ yếu đem lại một chút tiện lợi khi sử dụng lần sau, trong khi hoàn toàn có thể loại bỏ kết nối điện không cần thiết bằng một thao tác rất đơn giản. Điều này càng đáng lưu ý với gia đình có trẻ nhỏ. Một chiếc máy vẫn cắm điện có thể hoạt động ngay nếu công tắc vô tình bị bật. Sau khi sử dụng, mọi người nên tắt máy, rút phích bằng cách cầm trực tiếp vào phần phích cắm thay vì giật dây rồi cất thiết bị ở vị trí phù hợp.

2. Nguy hiểm hơn nếu máy sấy được để trong phòng tắm

Nhiều gia đình sử dụng và để luôn máy sấy tóc trong phòng tắm, cạnh lavabo hoặc khu vực thay đồ. Đây lại là không gian có độ ẩm cao và thường xuyên xuất hiện nước, vì vậy càng không nên để thiết bị cắm điện khi không sử dụng.

Máy sấy đang kết nối với nguồn điện không nên đặt cạnh bồn rửa, bồn tắm, vòi nước hay nơi có nguy cơ bị nước bắn vào. Cũng không chạm vào phích cắm, ổ điện hoặc sử dụng máy khi tay ướt. Đặc biệt, nếu thiết bị điện đang cắm nguồn bị rơi vào nước, không được đưa tay xuống nước để lấy thiết bị. Cần ngắt nguồn điện an toàn trước. Đây cũng là lý do việc hình thành thói quen rút máy sấy ngay sau mỗi lần dùng sẽ tốt hơn nhiều so với để thiết bị cắm điện thường trực trong phòng tắm.

3. Máy cũ, dây điện hỏng càng không nên tiếp tục sử dụng

Một chiếc máy sấy tóc đã dùng nhiều năm có thể xuất hiện những dấu hiệu xuống cấp mà gia đình ít chú ý. Dây nguồn bị nứt, gập, hở lớp bảo vệ; phích cắm lỏng, cháy xém hoặc đoạn dây sát thân máy bị biến dạng đều là những dấu hiệu không nên bỏ qua. Nếu dây hoặc phích cắm đã hư hỏng, nguy cơ chập điện, điện giật hoặc quá nhiệt có thể tăng lên. Khi phát hiện bất thường, không nên quấn băng dính tạm rồi tiếp tục sử dụng trong thời gian dài mà cần ngừng dùng và sửa chữa hoặc thay thế phù hợp. Ổ cắm cũng cần được kiểm tra. Nếu cắm phích vào thấy lỏng, có tiếng lẹt xẹt, mùi khét, vết cháy hoặc ổ cắm nóng bất thường, gia đình nên ngừng sử dụng vị trí đó và gọi thợ điện kiểm tra.

4. Máy sấy nóng bất thường, có mùi khét phải dừng ngay

Không phải mọi nguy cơ đều đến từ việc cắm điện khi không sử dụng. Trong lúc máy hoạt động, mọi người cũng cần chú ý những biểu hiện khác thường. Máy sấy hút không khí qua cửa hút phía sau. Sau thời gian dài, tóc, bụi và xơ vải có thể tích tụ tại đây, cản trở luồng không khí và khiến thiết bị nóng hơn. Bởi vậy, nên vệ sinh cửa hút hoặc lưới lọc theo hướng dẫn của nhà sản xuất và tuyệt đối không che kín vị trí này khi máy đang chạy. Nếu máy đột nhiên có mùi khét, phát ra tiếng lạ, tia lửa, thân máy nóng bất thường hoặc tự ngắt liên tục, hãy tắt và rút điện thay vì cố sử dụng tiếp.

5. Rút điện rồi cũng cần cất máy đúng cách

Sau khi sử dụng, đừng vội cuộn dây thật chặt quanh thân máy rồi nhét vào ngăn kéo. Hãy để máy nguội, cuộn dây tương đối lỏng và tránh bẻ gập mạnh đoạn dây sát phích cắm hoặc sát thân máy. Việc gập, xoắn dây lặp đi lặp lại có thể làm dây nguồn xuống cấp theo thời gian. Máy cũng nên được cất ở nơi khô ráo, tránh khu vực thường xuyên có nước bắn hoặc hơi ẩm lớn và ngoài tầm với của trẻ nhỏ.

Quan trọng nhất, gia đình không cần quá ám ảnh rằng một chiếc máy sấy đã tắt nhưng vẫn cắm điện chắc chắn sẽ gây sự cố. Vấn đề nằm ở chỗ đây là thiết bị không cần kết nối nguồn điện 24/24, trong khi việc rút phích sau khi sử dụng chỉ mất vài giây và giúp loại bỏ một nguồn điện không cần thiết. Nếu vẫn đang có thói quen cắm máy sấy cả ngày, thay đổi từ chính thao tác nhỏ này là lựa chọn hợp lý nhất.