Lời khuyên cho những gia đình hay sử dụng bát đũa đẹp mắt nhưng rẻ tiền để ăn uống

Bát đĩa là những vật dụng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm và được sử dụng gần như mỗi ngày. Tuy nhiên, không phải sản phẩm nào có vẻ ngoài đẹp mắt, tiện dụng cũng phù hợp để dùng lâu dài, đặc biệt khi chất lượng vật liệu hoặc lớp phủ không được đảm bảo.

Một số loại bát đĩa, cốc chén nếu sử dụng sai cách hoặc mua phải sản phẩm kém chất lượng có thể tiềm ẩn rủi ro đối với sức khỏe . Dưới đây là 6 loại đồ dùng mà các gia đình nên kiểm tra lại trong căn bếp của mình.

1. Bát đĩa gốm sứ có dấu hiệu phai màu

Gốm sứ vốn là chất liệu phổ biến trong các gia đình nhờ độ bền và khả năng chịu nhiệt tương đối tốt. Tuy nhiên, với những sản phẩm có màu sắc, hoa văn hoặc lớp trang trí không đảm bảo chất lượng, người dùng cần đặc biệt lưu ý.

Một số loại bát sứ màu, đặc biệt là sản phẩm có màu đậm hoặc hiệu ứng chuyển màu, có thể xuất hiện tình trạng phai màu khi tiếp xúc với nước nóng hoặc nhiệt độ cao. Đây là dấu hiệu cho thấy lớp màu hoặc lớp trang trí trên sản phẩm có độ bền không tốt.

Nếu bát có hiện tượng ra màu khi ngâm nước hoặc tiếp xúc với thức ăn nóng, người dùng không nên tiếp tục sử dụng để đựng thực phẩm. Những sản phẩm này có thể được chuyển sang mục đích trang trí thay vì dùng trực tiếp trong bữa ăn.

2. Đồ dùng bằng thép không gỉ không rõ tiêu chuẩn

Thép không gỉ được nhiều gia đình lựa chọn vì nhẹ, bền, khó vỡ và dễ vệ sinh. Tuy nhiên, đây là vật liệu hợp kim và không phải sản phẩm nào được quảng cáo là "inox" cũng phù hợp để tiếp xúc với thực phẩm. Trên thị trường có thể xuất hiện những sản phẩm giá rẻ, không rõ nguồn gốc hoặc sử dụng vật liệu chất lượng thấp. Sau một thời gian, bề mặt có thể bị xỉn màu, xuất hiện vết đen hoặc thậm chí gỉ sét.

Vì vậy, khi mua bát, đĩa, thìa, đũa hoặc các dụng cụ bằng thép không gỉ, người dùng nên ưu tiên sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, thông tin vật liệu và tiêu chuẩn an toàn thực phẩm minh bạch. Đặc biệt, không nên chỉ nhìn vào một dòng chữ như "inox 304" hoặc "food grade" được in trên sản phẩm để kết luận về chất lượng. Nguồn gốc và tiêu chuẩn sản xuất vẫn là những yếu tố quan trọng cần kiểm tra.

3. Bát giả sứ, đặc biệt là sản phẩm kém chất lượng

Bát giả sứ thường có hình thức khá giống đồ sứ nhưng thực chất được làm từ nhựa melamine. Ưu điểm của loại bát này là nhẹ, khó vỡ và khá thuận tiện khi sử dụng, đặc biệt trong gia đình có trẻ nhỏ. Tuy nhiên, melamine không phải lựa chọn phù hợp cho mọi điều kiện sử dụng, nhất là khi tiếp xúc với nhiệt độ quá cao. Người dùng cần tuân thủ hướng dẫn của nhà sản xuất và tránh dùng sản phẩm không rõ nguồn gốc.

Đáng lưu ý hơn, trên thị trường có thể có những sản phẩm giá rẻ được quảng cáo là bát melamine nhưng sử dụng vật liệu không đạt chất lượng. Khi gặp nhiệt độ cao, vật liệu kém chất lượng có thể làm tăng nguy cơ giải phóng các chất không mong muốn. Vì vậy, khi mua bát giả sứ, đặc biệt là sản phẩm dành cho trẻ em, nên chọn hàng có nguồn gốc rõ ràng, thông tin chất liệu đầy đủ và hướng dẫn sử dụng cụ thể.

4. Đũa hợp kim, đũa sợi thủy tinh đã xuống cấp

Đũa tre, đũa gỗ nếu không được vệ sinh và bảo quản đúng cách có thể bị ẩm mốc theo thời gian. Vì vậy, nhiều người chuyển sang sử dụng các loại đũa làm từ vật liệu tổng hợp, hợp kim hoặc sợi thủy tinh vì cho rằng chúng bền và dễ vệ sinh hơn. Tuy nhiên, độ bền của loại đũa này phụ thuộc đáng kể vào chất lượng sản phẩm và cách sử dụng.

Một số loại đũa sợi thủy tinh hoặc vật liệu tổng hợp có giới hạn chịu nhiệt nhất định. Nếu thường xuyên tiếp xúc với nhiệt độ quá cao, chẳng hạn khi dùng để đảo thức ăn trực tiếp trên chảo nóng, sản phẩm có thể bị biến dạng hoặc xuống cấp. Sau thời gian dài sử dụng, nếu đũa xuất hiện vết nứt, xước sâu, bong tróc hoặc lộ phần vật liệu bên trong, người dùng nên thay mới thay vì tiếp tục sử dụng.

5. Cốc thủy tinh màu có lớp trang trí bên ngoài

Thủy tinh thường được đánh giá là vật liệu tương đối phù hợp để đựng đồ uống. Tuy nhiên, với những chiếc cốc có màu sắc hoặc hoa văn trang trí, điều người dùng cần quan tâm không chỉ là phần thủy tinh mà còn là lớp màu được sử dụng trên sản phẩm.

Một số loại cốc có màu được tạo ra bằng lớp phủ hoặc công nghệ trang trí trên bề mặt thay vì bản thân vật liệu thủy tinh có màu. Nếu lớp phủ không đảm bảo chất lượng, việc sử dụng lâu dài, vệ sinh bằng chất tẩy rửa mạnh hoặc tiếp xúc với nhiệt độ cao có thể khiến bề mặt bị phai, bong tróc.

Do đó, với những chiếc cốc có màu hoặc hoa văn ở mặt ngoài, người dùng nên đọc kỹ hướng dẫn sử dụng, đặc biệt về khả năng chịu nhiệt và việc có được sử dụng trong máy rửa bát hay không. Nếu cốc bắt đầu phai màu, bong lớp trang trí hoặc xuất hiện các dấu hiệu bất thường trên bề mặt, tốt nhất nên thay mới.

6. Đồ gốm sứ có lớp trang trí, men màu bị bong tróc

Không phải mọi loại gốm sứ có màu đều nguy hiểm. Tuy nhiên, những sản phẩm có lớp trang trí, men màu hoặc hoa văn trên bề mặt cần được sản xuất theo tiêu chuẩn phù hợp để đảm bảo an toàn khi tiếp xúc với thực phẩm. Đặc biệt, nếu lớp phủ bắt đầu bong tróc, nứt hoặc xuất hiện bề mặt sần bất thường sau một thời gian sử dụng, người dùng không nên tiếp tục sử dụng để đựng thức ăn.

Một số chất màu hoặc lớp men trang trí không đạt chuẩn có thể chứa các kim loại nặng và có nguy cơ thôi nhiễm vào thực phẩm trong những điều kiện nhất định. Vì vậy, thay vì chỉ quan tâm đến màu sắc và kiểu dáng, người mua nên ưu tiên sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, được công bố phù hợp với mục đích tiếp xúc thực phẩm.

Bát đĩa đẹp mắt có thể khiến căn bếp trở nên bắt mắt hơn, nhưng yếu tố quan trọng nhất vẫn là độ an toàn và chất lượng vật liệu. Khi phát hiện sản phẩm bị phai màu, bong tróc, nứt vỡ, biến dạng hoặc không rõ nguồn gốc, đặc biệt nếu thường xuyên dùng để đựng thức ăn nóng, người dùng nên cân nhắc thay mới để hạn chế những rủi ro không đáng có.

Theo Aboluowang