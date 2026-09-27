Có những phích cắm trong nhà được cắm vào ổ điện rồi gần như chẳng bao giờ rút ra.

Trong mỗi gia đình thường có vài thiết bị rơi vào tình trạng như vậy. Chiếc ấm siêu tốc đặt ở góc bếp, lò vi sóng, nồi cơm điện, bếp từ đơn hay bộ sạc điện thoại... dùng xong mọi người chỉ tắt thiết bị rồi để nguyên phích cắm trong ổ. Có món thậm chí được cắm liên tục hàng tháng vì nghĩ rằng khi không hoạt động thì cũng chẳng có vấn đề gì.

Thực tế, không thể đưa ra một nguyên tắc rằng cứ dùng xong thiết bị điện là phải rút phích cắm. Tủ lạnh, router Wi-Fi và nhiều thiết bị cần hoạt động liên tục đương nhiên có cách sử dụng khác. Tuy nhiên, với những thiết bị chỉ dùng trong một khoảng thời gian ngắn mỗi ngày, việc cắm điện liên tục dù không có nhu cầu sử dụng lại là thói quen đáng để xem xét.

1. Trước tiên, hãy phân biệt thiết bị nào thực sự cần cắm điện liên tục

Đây là điều quan trọng nhất bởi không phải cứ nhìn thấy phích cắm là rút. Tủ lạnh cần duy trì nhiệt độ để bảo quản thực phẩm. Router Wi-Fi thường được để hoạt động liên tục nếu gia đình cần kết nối mạng. Một số thiết bị thông minh, camera hoặc hệ thống an ninh cũng cần nguồn điện để thực hiện đúng chức năng. Ngược lại, ấm siêu tốc, bếp từ đơn, máy xay, bàn là hay một số thiết bị chỉ được lấy ra sử dụng trong thời gian ngắn thì không nhất thiết phải nằm trong ổ điện 24/24.

Vì vậy, thay vì hình thành thói quen rút tất cả hoặc cắm tất cả, mọi người nên dựa vào chức năng và hướng dẫn sử dụng của từng thiết bị.

2. Với thiết bị chỉ dùng theo từng lần, nên rút phích khi không còn sử dụng

Một chiếc ấm siêu tốc có thể chỉ được dùng vài phút vào buổi sáng nhưng phích cắm lại nằm trong ổ điện suốt cả ngày. Tương tự, nhiều gia đình nấu xong bằng bếp từ đơn, dùng xong bàn là hoặc máy xay nhưng chỉ tắt nút rồi bỏ đó. Với những thiết bị không cần nguồn điện để duy trì chức năng khi nghỉ, rút phích sau khi sử dụng là một cách đơn giản để cách ly hoàn toàn thiết bị khỏi nguồn điện.

Điều này càng đáng lưu ý với thiết bị sinh nhiệt hoặc có công suất tương đối lớn. Quan trọng hơn, việc rút điện nên được thực hiện bằng cách cầm vào phần thân phích cắm, không giật trực tiếp dây điện vì lâu ngày có thể làm hỏng điểm nối giữa dây và phích.

3. Đừng chỉ quan tâm chuyện tốn điện

Nhiều người chỉ đặt câu hỏi: Cắm nguyên như vậy có tốn bao nhiêu tiền điện? Một số thiết bị khi đã tắt nhưng vẫn kết nối nguồn có thể tiếp tục tiêu thụ một lượng điện ở chế độ chờ. Mức tiêu thụ tùy thiết bị và có thể khá nhỏ, vì thế không nên hiểu rằng cứ để phích cắm trong ổ là hóa đơn điện sẽ tăng mạnh. Điều đáng quan tâm hơn là tình trạng của ổ cắm, phích cắm và dây dẫn.

Nếu một vị trí được cắm cố định trong thời gian dài, mọi người rất dễ quên kiểm tra nó. Đến khi dịch tủ, dọn bếp hoặc vệ sinh mới phát hiện phích cắm đã lỏng, ổ điện đổi màu, bụi bám nhiều hay dây bị ép, gập phía sau đồ nội thất. Bởi vậy, những phích cắm lâu ngày không động tới lại càng cần được để mắt.

4. Thấy phích cắm nóng bất thường, cháy xém hoặc ổ điện lỏng thì đừng tiếp tục cắm

Đây mới là những dấu hiệu không nên bỏ qua. Khi sử dụng thiết bị, nếu phát hiện phích hoặc ổ cắm nóng bất thường, có mùi khét, xuất hiện vết cháy xém, tiếng lẹt xẹt hoặc phích cắm quá lỏng, hãy ngừng sử dụng và ngắt nguồn điện an toàn. Không nên cố xoay phích, chèn vật vào ổ hoặc tiếp tục dùng chỉ vì thiết bị vẫn chạy. Đặc biệt, với ổ điện có dấu hiệu hư hỏng hoặc tình trạng lặp lại nhiều lần, gia đình nên để người có chuyên môn kiểm tra thay vì chỉ thay sang một thiết bị khác rồi tiếp tục cắm.

5. Những ổ cắm khuất phía sau đồ đạc cũng nên được kiểm tra

Có một nhóm phích cắm gần như bị quên hoàn toàn sau khi lắp đặt: ổ phía sau tủ, dưới bàn, cạnh máy giặt hoặc những góc khuất của căn bếp. Mọi người không cần ngày nào cũng rút ra cắm lại. Tuy nhiên, thỉnh thoảng nên quan sát xem dây điện có bị đồ nội thất đè lên hay không, phích có còn cắm chắc, ổ điện có dấu hiệu nóng, biến màu hoặc hư hỏng hay không. Riêng khu vực ẩm ướt hoặc có nguy cơ nước bắn vào, việc bố trí và bảo vệ ổ điện càng cần được chú ý.

Không phải phích cắm nào cũng cần rút mỗi ngày

Không có quy định cứng rằng tất cả thiết bị điện trong nhà đều phải được rút phích ngay sau khi sử dụng. Điều cần thay đổi là thói quen cắm rồi quên. Với thiết bị cần hoạt động liên tục, hãy sử dụng đúng theo hướng dẫn của nhà sản xuất và kiểm tra nguồn điện định kỳ. Còn với những món chỉ dùng vài phút hoặc vài lần mỗi ngày và không cần duy trì nguồn khi nghỉ, mọi người có thể chủ động rút phích sau khi sử dụng.

Quan trọng nhất vẫn là quan sát ổ cắm, phích cắm và dây điện. Chỉ một dấu hiệu bất thường như nóng quá mức, lỏng, cháy xém hay có mùi khét cũng đáng để xử lý sớm thay vì chờ đến khi thiết bị không còn hoạt động.