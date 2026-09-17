Lời khuyên cho người thường xuyên tải file nặng lên Google Drive

Một số người dùng thường gặp vấn đề khi tải tài liệu hoặc file nặng trên Google Drive. Quá trình đồng bộ dữ liệu đôi khi trở thành nỗi lo lắng khi tốc độ tải chậm khiến người dùng phải chờ đợi hàng giờ đồng hồ.

Google Drive là công cụ lưu trữ đám mây quen thuộc, nhưng việc phải ngồi chờ hàng giờ để đồng bộ một tệp tin có thể khiến hiệu suất công việc của bạn giảm sút đáng kể. Đối với những người thường xuyên phải làm việc với lượng lớn dữ liệu, việc nắm bắt các thủ thuật tối ưu tốc độ tải lên là một kỹ năng không thể thiếu.

Tối ưu hóa đường truyền internet và thiết lập thiết bị

Thay vì chờ đợi mỏi mòn, điều đầu tiên bạn cần làm khi gặp sự cố là kiểm tra lại chất lượng kết nối internet. Việc khởi động lại router hoặc kiểm tra tốc độ mạng trên Speedtest để đảm bảo băng thông không dưới 10Mbps có thể giải quyết nhanh chóng tình trạng rùa bò. Trong lúc hệ thống đang tải dữ liệu lên đám mây, bạn nên tạm dừng các tác vụ ngốn nhiều băng thông như phát trực tiếp hay chơi game trực tuyến. Nếu mạng Wi-Fi không thực sự ổn định, việc cắm trực tiếp cáp mạng LAN hoặc sử dụng mạng dữ liệu di động sẽ mang lại tốc độ truyền tải liền mạch hơn.

Bên cạnh đó, thiết lập trên máy tính hoặc điện thoại cũng tác động lớn đến tốc độ xử lý. Hãy thử khởi động lại thiết bị, tạm thời bật hoặc tắt mạng riêng ảo (VPN) để so sánh tốc độ, đồng thời vô hiệu hóa các chế độ tiết kiệm pin và tiết kiệm dữ liệu vì hệ điều hành thường tự động giới hạn kết nối mạng để kéo dài thời lượng sử dụng.

Dọn dẹp trình duyệt và cập nhật nền tảng

Trình duyệt web hoặc ứng dụng hoạt động ì ạch do tích tụ nhiều dữ liệu rác cũng là nguyên nhân phổ biến khiến quá trình đồng bộ file bị đình trệ. Đối với người dùng thao tác trên máy tính, hãy thường xuyên dọn dẹp bộ nhớ cache và cookie, cập nhật trình duyệt hoặc thử chuyển sang sử dụng Microsoft Edge hay Firefox để cải thiện tốc độ. Trên nền tảng thiết bị di động, thao tác xóa bộ nhớ đệm của ứng dụng Google Drive sẽ giúp giải phóng đáng kể hiệu năng xử lý. Việc duy trì ứng dụng ở phiên bản mới nhất luôn được khuyến khích, nhưng nếu phần mềm vẫn liên tục gặp lỗi tải chậm, bạn hoàn toàn có thể chuyển sang thao tác trực tiếp trên giao diện trình duyệt web để đảm bảo tiến độ công việc.

Kiểm tra giới hạn hệ thống và mẹo chia nhỏ dữ liệu

Đôi khi vấn đề không nằm ở thiết bị hay đường truyền mà xuất phát từ chính máy chủ của Google. Trong trường hợp này, bạn hãy truy cập trang Google Workspace Status Dashboard để xác định xem dịch vụ có đang bị gián đoạn hay không. Ngoài ra, việc thường xuyên kiểm tra dung lượng khả dụng của tài khoản cũng rất quan trọng, bởi Google Drive chia sẻ chung không gian lưu trữ với Gmail và Google Photos.

Bạn cũng cần lưu ý đến mức trần giới hạn tải lên tối đa 750GB mỗi ngày mà Google đang áp dụng cho người dùng. Để hạn chế tình trạng lỗi mạng hoặc nghẽn cổ chai, thủ thuật tốt nhất là hãy chia nhỏ khối lượng dữ liệu khổng lồ thành các đợt tải ít hơn. Việc gom nhóm thành từng cụm 20 bức ảnh hoặc giới hạn dung lượng dưới 1GB cho mỗi lần đồng bộ sẽ giúp quá trình sao lưu diễn ra nhanh chóng, trơn tru và tiết kiệm thời gian chờ đợi.