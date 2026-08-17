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Lời khuyên cho người thường dùng các Wi-Fi miễn phí, không có mật khẩu

Đinh Anh
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Công an đã chỉ ra những tên Wi-Fi mà người dùng cần lưu ý khi đăng nhập. Vì bạn có thể đối diện với nguy cợ bị đánh cắp thông tin và mất tiền trong tài khoản.

Trong kỷ nguyên số, việc kết nối mạng internet trở thành nhu cầu thiết yếu hàng ngày của người dân. Theo Công an tỉnh Đồng Tháp, các điểm truy cập Wi-Fi miễn phí xuất hiện ngày càng nhiều tại các quán cà phê, bệnh viện, bến xe, công viên và các khu vực công cộng. Sự tiện lợi này giúp người dân dễ dàng giải trí, làm việc và thực hiện các giao dịch trực tuyến.

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Tuy nhiên, đi kèm với sự tiện lợi đó là những hiểm họa khôn lường về an ninh mạng. Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết Wi-Fi công cộng miễn phí không có mật khẩu hoặc dùng chung một khẩu khẩu dữ liệu truyền qua mạng không được mã hóa, là không gian để kẻ gian dễ dàng can thiệp, kiểm soát toàn bộ lưu lượng truy cập của người dùng. Nhiều đối tượng còn thiết lập Wi-Fi giả mạo với tên gọi hấp dẫn như: “Wi-Fi miễn phí”, “Ca phe Free”, “Khach san - Free”... để lừa người dân kết nối.

Theo Công an tỉnh Đồng Tháp, tội phạm mạng thường sử dụng 3 phương thức để tấn công nhằm đánh cắp thông tin của người dùng thông qua những Wi-Fi miễn phí này:

- Tấn công trung gian (Man-in-the-Middle): Chèn vào giữa đường truyền, kiểm soát toàn bộ thông tin bạn gửi và nhận.

- Nghe lén, đánh cắp gói dữ liệu: Sử dụng phần mềm để “bắt” và giải mã các dữ liệu chưa được mã hóa (mật khẩu, tin nhắn, email…)

- Chuyển hướng trang web giả mạo: Ép buộc truy cập trang đăng nhập giả mạo Facebook, Zalo, ngân hàng… để chiếm đoạt tài khoản.

Hậu quả của việc này là người dùng sẽ bị lộ số Căn cước, mật khẩu, mã OTP, thông tin thẻ ngân hàng… và có nguy cơ mất sạch tài sản. Đối tượng sẽ đăng nhập tài khoản ngân hàng của nạn nhân và rút cạn tiền trong tài khoản. Ngoài ra, chúng còn có thể chiếm quyền Facebook, Zalo để giả danh mượn tiền, yêu cầu chuyển tiền. Hoặc dùng thông tin cá nhân của nạn nhân để đăng ký các khoản vay online gây nợ nần, hậu quả pháp lý cho nạn nhân.

Trước thực trạng trên, Công an tỉnh Đồng Tháp đưa ra các khuyến cáo sau để bảo vệ an toàn thông tin và tài sản:

- Hạn chế kết nối Wi-Fi công cộng tự do: Chỉ dùng Wi-Fi có nguồn gốc rõ ràng, có mật khẩu. Tuyệt đối không bật tính năng tự động kết nối Wi-Fi.

- Không thực hiện giao dịch tài chính: Không đăng nhập ngân hàng, không chuyển tiền, không mua sắm trực tuyến khi đang dùng Wi-Fi cộng động.

- Ưu tiên dùng 3G/4G/5G: Khi cần làm việc, giao dịch tiền bạc ở bên ngoài, hãy tát Wi-Fi và sử dụng mạng dữ liệu di động.

- Sử dụng ứng dụng VPN: Nếu bắt buộc dùng Wi-Fi công cộng, hãy bật VPN để mã hóa và bảo vệ dữ liệu.

- Bảo mật hai lớp: Kích hoạt xác thực 2 yếu tố cho các tài khoản mạng xã hội, email và ngân hàng.

- Kiểm tra giao thức HTTPS: Chỉ truy cập trang web có biểu tượng ổ khóa và bắt đầu bằng https://.

Theo Công an tỉnh Đồng Tháp, an toàn thông tin và an ninh tài sản trên không gian mạng bắt đầu từ chính ý thức tự bảo vệ của mỗi người dân. Hãy từ bỏ thói quen tiện đâu dùng đó đối với các mạng Wi-Fi miễn phí không có mật khẩu. Người dân khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn, các điểm phát Wi-Fi bất thường hoặc khi bị kẻ gian chiếm đoạt tài khoản, tài sản, cần nhanh chóng liên hệ với cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ và xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Đồng Tháp

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