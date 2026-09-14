Có những người bắt đầu ngày mới bằng một ly cà phê và thấy đó là khoản tiền hoàn toàn xứng đáng. Nếu đây là một thói quen bạn yêu thích, không nhất thiết phải bỏ chỉ vì muốn tiết kiệm, nhưng vẫn nên biết mỗi tháng mình đang dành bao nhiêu cho nó.

Một ly cà phê mỗi ngày không có gì sai

Cà phê có thể đơn giản là một khoản chi cho niềm vui, sự tiện lợi hoặc khoảng thời gian nghỉ giữa một ngày làm việc. Nếu một ly cà phê 40.000 đồng giúp bạn thấy ngày làm việc dễ chịu hơn thì không có lý do gì phải xem nó như một khoản chi có vấn đề.

Điều đáng quan tâm hơn là tổng số tiền bạn dành cho thói quen này có nằm trong khả năng của mình hay không. 40.000 đồng mỗi ngày, nếu mua khoảng 25 ngày trong tháng, là 1 triệu đồng. Nếu mỗi ly khoảng 60.000 đồng, con số này có thể lên 1,5 triệu đồng.

Những khoản tiền này không tự nhiên là nhiều hay ít. Nó chỉ đáng để nhìn lại nếu bạn đang muốn tiết kiệm cho một mục tiêu khác nhưng cuối tháng lại thường xuyên thiếu tiền.

Đừng bắt đầu bằng việc bỏ cà phê, hãy bắt đầu bằng việc biết mình đang chi bao nhiêu

Nếu chưa từng tính, thử mở lịch sử giao dịch hoặc lịch sử đơn hàng của 30 ngày gần nhất. Đếm số lần mua cà phê và cộng cả những khoản thường đi kèm như bánh, đồ ăn sáng, topping hoặc phí giao hàng.

Có thể bạn sẽ phát hiện một điều khá thú vị: tiền không nằm hoàn toàn ở ly cà phê.

Ví dụ, một ly 45.000 đồng có thể không đáng kể, nhưng nếu nhiều lần tiện tay gọi thêm một chiếc bánh 30.000 đồng hoặc chọn giao tận nơi thêm 10.000-15.000 đồng, số tiền cho mỗi lần mua đã khác hẳn.

Biết con số thực tế trước sẽ dễ điều chỉnh hơn nhiều so với việc tự nhủ “từ mai không uống cà phê nữa”.

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Đặt một mức chi để vẫn uống thoải mái

Nếu cà phê là khoản bạn thực sự thích, có thể dành riêng một khoản cố định mỗi tháng cho nó. Chẳng hạn, thay vì nghĩ “phải bỏ cà phê để tiết kiệm”, bạn quyết định tháng này mình dành 800.000 đồng cho cà phê.

Khi đã có một mức cụ thể, bạn có thể tự chia nhỏ ra theo tuần để dễ theo dõi. Nếu một tuần đã mua nhiều hơn dự tính, những ngày sau có thể pha ở nhà hoặc chọn một món có giá thấp hơn. Cách này cũng giúp bạn không có cảm giác mỗi lần mua một ly cà phê là mình vừa “phá kế hoạch tiết kiệm”.

Không phải ly cà phê nào cũng đáng cắt

Nếu muốn giảm chi, thử theo dõi thói quen này trong một tuần và tự hỏi: ly nào mình thực sự thích, ly nào chỉ mua vì tiện, ly nào mua vì đang có mã giảm giá? Có những ly bạn uống cùng đồng nghiệp và thấy vui, có những ly là khoảng nghỉ giữa hai cuộc họp. Nhưng cũng có những hôm bạn mua chỉ vì đã thành thói quen.

Nếu cần cắt, hãy bắt đầu từ những lần ít giá trị với mình nhất. Từ 25 ly một tháng xuống còn 20 ly có thể dễ chịu hơn rất nhiều so với việc tự đặt mục tiêu “không uống nữa”.

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Muốn tiết kiệm, không nhất thiết phải giảm số lần uống

Một cách khác là giảm số tiền của mỗi lần mua. Có thể bỏ những phần thêm mà mình không thực sự cần, chọn size nhỏ hơn nếu lượng uống không hết, hoặc chọn món có mức giá thấp hơn vào những ngày bình thường.

Nếu một tháng mua 20 lần và mỗi lần giảm được khoảng 10.000 đồng, bạn đã tiết kiệm thêm 200.000 đồng mà không cần bỏ thói quen uống cà phê.

Nếu muốn pha cà phê ở nhà, cũng không nhất thiết phải mua ngay máy móc hay cả một bộ dụng cụ đắt tiền với suy nghĩ “về lâu dài sẽ tiết kiệm”. Hãy thử bắt đầu bằng cách đơn giản nhất và xem mình có thực sự duy trì được không.

Cuối cùng, một ly cà phê mỗi ngày không phải khoản chi cần loại bỏ bằng mọi giá. Điều quan trọng là biết mình đang chi bao nhiêu, khoản nào thực sự đáng với mình và liệu nó có đang lấy mất tiền của một mục tiêu khác hay không. Nếu câu trả lời là không, cứ uống và tận hưởng.