Lời khuyên cho người mua Galaxy S26 Ultra ngay lúc này

Galaxy S26 Ultra bản 256GB đang được bán phổ biến từ 26,59 đến 30,79 triệu đồng, thấp hơn 10 triệu đồng so với giá niêm yết trên website Samsung Việt Nam. Dù giá đã giảm sâu, người chưa cần đổi máy gấp vẫn nên cân nhắc chờ thêm, khi dòng Galaxy S27 được cho là sẽ vào sản xuất từ tháng 12/2026.

Galaxy S26 Ultra ra mắt tại Việt Nam ngày 26/02 và chính thức lên kệ từ ngày 06/03/2026. Thời điểm đó, dòng Galaxy S26 có giá niêm yết cao hơn thế hệ trước khoảng 3 triệu đồng, do tình trạng khan hiếm chip nhớ toàn cầu. Với bản 256GB, website Samsung Việt Nam niêm yết 40,99 triệu đồng, trong khi hệ thống Di Động Việt công bố mức 36,99 triệu đồng.

Sau 7 tháng, mặt bằng giá đã khác hẳn. Trong tháng 10/2026, bản 256GB được các hệ thống bán lẻ chào giá từ 26,59 đến 30,79 triệu đồng. Bản 512GB dao động từ 31,49 đến 35,99 triệu đồng, còn bản 1TB từ 38,99 đến 41,99 triệu đồng. Nếu so với giá niêm yết trên website Samsung, bản 256GB hiện đã rẻ hơn khoảng 25 - 35%.

Đời mới chỉ còn cách vài tháng

Lý do lớn nhất để chưa xuống tiền nằm ở thế hệ kế nhiệm. Theo nguồn tin từ Hàn Quốc, Samsung sẽ đưa 4 mẫu Galaxy S27, S27+, S27 Pro và S27 Ultra vào sản xuất từ tháng 12/2026, kéo dài sang tháng 1/2027 và các tháng tiếp theo. Các trang công nghệ dự kiến dòng máy này ra mắt trong khoảng tháng 1 đến tháng 3/2027. Nghĩa là Galaxy S26 Ultra có thể chỉ còn giữ vị trí cao nhất dòng Galaxy S thêm khoảng 3 - 5 tháng. Samsung hiện chưa xác nhận kế hoạch sản xuất, thời điểm ra mắt hay giá bán của Galaxy S27.

Kinh nghiệm từ thế hệ trước cho thấy giá máy cũ thường tiếp tục giảm khi đời mới lên kệ. Galaxy S25 Ultra bản 256GB hiện được một hệ thống bán lẻ chào giá 24,99 triệu đồng, trong khi giá gốc ghi trên trang sản phẩm là 31,99 triệu đồng. Bản thân Galaxy S26 Ultra cũng đã giảm hơn 10 triệu đồng chỉ sau 7 tháng.

Bên cạnh yếu tố giá, các thông tin rò rỉ cho thấy Galaxy S27 Ultra có thể được nâng cấp ở nhiều điểm người dùng quan tâm. Máy được cho là dùng pin silicon-carbon dung lượng 5.700mAh, lớn hơn viên pin 5.000mAh trên Galaxy S26 Ultra. Hệ thống camera có thể gồm camera chính 200MP cùng ba camera phụ 50MP. Màn hình chống nhìn trộm Privacy Display dự kiến xuất hiện trên toàn bộ dòng Galaxy S27. Đây đều là thông tin chưa được Samsung công bố.

Khi nào vẫn nên mua ngay?

Chờ đời mới cũng chưa chắc giúp tiết kiệm. Cũng vì khan hiếm linh kiện bộ nhớ, tin đồn cho rằng Galaxy S27 Ultra có thể tăng thêm 100 USD so với thế hệ trước, còn phiên bản S27 Pro mới có giá khởi điểm từ 1.299 USD. Nếu điều này thành sự thật, Galaxy S26 Ultra với mức giá hiện tại vẫn là lựa chọn đáng cân nhắc.

Với người có máy cũ đã hỏng hoặc cần đổi máy gấp, mua ngay lúc này là hợp lý, nhất là khi một số hệ thống đang áp dụng thu cũ đổi mới với mức trợ giá đến 8 triệu đồng. Tuy nhiên, người mua nên so sánh giá giữa nhiều hệ thống chính hãng và đọc kỹ điều kiện ưu đãi. Nhiều mức giá thấp chỉ áp dụng cho đơn online, một số khu vực nhất định hoặc không được cộng gộp với các khuyến mãi khác.