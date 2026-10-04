Lời khuyên cho người hay gửi địa chỉ nhà, số điện thoại.... qua Zalo, Messenger

Những thông tin tưởng chừng vô hại này có thể trở thành dữ liệu để kẻ xấu khai thác, giả mạo hoặc tiếp cận bạn.

Địa chỉ nhà, số điện thoại là những thông tin được sử dụng hàng ngày để giao hàng, liên lạc hay hẹn gặp. Tuy nhiên, nhiều người có thói quen gửi những dữ liệu này qua Zalo, Messenger mà ít để ý chúng đang được chia sẻ cho ai và có thể xuất hiện ở đâu.

Không phải mọi trường hợp gửi địa chỉ hay số điện thoại qua ứng dụng nhắn tin đều tiềm ẩn rủi ro. Vấn đề nằm ở việc chia sẻ quá rộng, gửi nhiều thông tin cùng lúc hoặc để dữ liệu xuất hiện trong những cuộc trò chuyện mà người dùng không còn kiểm soát.

Hạn chế gửi địa chỉ nhà vào nhóm đông người

Khi đặt hàng, gọi thợ sửa chữa hoặc hẹn gặp, việc cung cấp địa chỉ là cần thiết. Tuy nhiên, nếu chỉ một người cần thông tin này, người dùng không nhất thiết phải gửi địa chỉ đầy đủ vào một nhóm chat có nhiều thành viên. Thay vào đó, có thể chuyển sang tin nhắn riêng và chỉ cung cấp thông tin cần thiết cho người trực tiếp đến địa chỉ.

Đặc biệt, với những nhóm có thành viên không quen biết, việc để công khai địa chỉ nhà khiến người dùng khó kiểm soát ai đang có thông tin về nơi ở của mình.

Đừng để kẻ xấu dễ dàng ghép các thông tin về bạn

Địa chỉ nhà và số điện thoại đều là thông tin cá nhân. Khi được chia sẻ cùng nhau, chúng có thể giúp một người xác định rõ hơn bạn là ai và cách liên hệ với bạn. Chẳng hạn, một người lạ có thể biết tên, số điện thoại và địa chỉ của bạn chỉ từ những thông tin được chia sẻ trong các cuộc trò chuyện hoặc hình ảnh. Những dữ liệu này sau đó có thể bị lợi dụng để thực hiện các cuộc gọi, tin nhắn giả mạo hoặc những hình thức tiếp cận nhằm lấy thêm thông tin.

Vì vậy, người dùng không nên tùy tiện cung cấp đồng thời nhiều thông tin cá nhân cho người không quen biết. Khi gửi địa chỉ qua Zalo hoặc Messenger, chỉ nên cung cấp thông tin cần thiết cho công việc đang thực hiện và tránh chia sẻ thêm dữ liệu không liên quan.

Cẩn thận với ảnh chụp có thông tin cá nhân

Không ít người nghĩ rằng mình chỉ đang gửi một bức ảnh, nhưng hình ảnh có thể chứa nhiều thông tin hơn dự kiến.

Ảnh chụp trước cửa nhà có thể để lộ số nhà, tên đường hoặc những đặc điểm nhận diện khu vực sinh sống. Ảnh chụp đơn hàng có thể chứa đồng thời tên, số điện thoại và địa chỉ. Một ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện cũng có thể hiển thị số điện thoại hoặc thông tin liên hệ.

Trước khi gửi ảnh, người dùng nên nhìn lại toàn bộ nội dung và loại bỏ những chi tiết không cần thiết. Có thể cắt ảnh hoặc che thông tin trước khi chia sẻ.

Ảnh: Internet

Kiểm tra kỹ trước khi gửi

Một trong những rủi ro dễ gặp nhất lại đến từ thao tác rất đơn giản là gửi nhầm người. Các ứng dụng nhắn tin thường có nhiều cuộc trò chuyện, nhóm và tài khoản có tên tương tự nhau. Một địa chỉ nhà hoặc số điện thoại nếu được gửi nhầm vào nhóm thay vì tin nhắn riêng có thể lập tức đến với nhiều người.

Địa chỉ nhà và số điện thoại là những thông tin cần thiết trong nhiều tình huống như giao hàng, liên lạc hay thực hiện giao dịch. Tuy nhiên, người dùng không nên vì sự tiện lợi mà chia sẻ chúng một cách tùy tiện trên Zalo, Messenger.

Trước khi gửi, có thể kiểm tra lại người nhận và xem thông tin mình chuẩn bị chia sẻ có thực sự cần thiết hay không. Với hình ảnh hoặc ảnh chụp màn hình, nên rà soát kỹ để tránh vô tình để lộ thêm địa chỉ, số điện thoại hoặc những dữ liệu cá nhân khác.

Người dùng cũng nên kiểm tra các cuộc trò chuyện cũ và xóa những thông tin nhạy cảm không còn cần thiết. Quan trọng hơn, hãy hạn chế để địa chỉ nhà, số điện thoại và các dữ liệu nhận dạng xuất hiện cùng nhau trong những cuộc trò chuyện với người không quen biết.

Chỉ một vài thông tin tưởng như đơn giản cũng có thể giúp kẻ xấu có thêm dữ liệu để tiếp cận hoặc thực hiện các thủ đoạn lừa đảo. Vì vậy, chia sẻ vừa đủ, đúng người và đúng mục đích là nguyên tắc đơn giản mà người dùng nên duy trì khi sử dụng các ứng dụng nhắn tin.