Lời khuyên cho gia đình đang lắp camera ở sân thượng, ban công

Lắp camera ngoài sân thượng, ban công phải đối mặt với nhiều vấn đề hơn khi đặt trong nhà.

Sân thượng và ban công là hai vị trí nhiều gia đình nghĩ tới khi lắp camera. Đặt ở đây thường có góc nhìn rộng, dễ quan sát cửa ra vào, khoảng sân, khu vực để xe hoặc những vị trí phía ngoài ngôi nhà. Với nhà phố, đây cũng là cách tận dụng vị trí cao để bao quát được nhiều hơn. Tuy nhiên, camera đặt ngoài trời lại phải chịu nắng, mưa, độ ẩm và sự thay đổi nhiệt độ gần như mỗi ngày. Chưa kể, chỉ cần chọn sai góc hoặc đi dây điện không hợp lý, chiếc camera dù đắt tiền cũng có thể hoạt động không như mong muốn. Nếu gia đình đang chuẩn bị lắp camera ở ban công hoặc sân thượng, dưới đây là những điều nên tính ngay từ đầu.

1. Đừng thấy có mái che là mặc định camera sẽ không gặp nước

Ban công có mái hoặc sân thượng có phần mái nhô ra vẫn chưa chắc là vị trí khô ráo hoàn toàn. Khi mưa lớn kèm gió, nước có thể tạt ngang; chưa kể nước từ tầng trên, đường thoát nước hoặc lúc vệ sinh sân cũng có thể bắn tới thiết bị. Vì vậy, nếu camera được đặt ở khu vực có khả năng tiếp xúc với thời tiết, mọi người nên chọn camera được nhà sản xuất công bố phù hợp để sử dụng ngoài trời, đồng thời kiểm tra mức bảo vệ IP của đúng model thay vì chỉ nhìn hình dáng bên ngoài rồi cho rằng thiết bị có khả năng chống nước. Đặc biệt, đừng chỉ quan tâm thân camera. Đầu nối dây, giắc nguồn và các điểm nối cũng cần được lắp đặt, che chắn theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Đây là những vị trí dễ bị bỏ quên khi mọi người chỉ chăm chăm tìm chỗ trú mưa cho chiếc camera.

2. Tránh vị trí phơi nắng gay gắt cả ngày nếu có lựa chọn khác

Camera ngoài trời được thiết kế để chịu điều kiện khắc nghiệt hơn loại dùng trong nhà, nhưng điều đó không có nghĩa vị trí nào ngoài trời cũng giống nhau. Chẳng hạn, một chiếc camera nằm dưới mái hiên thường sẽ dễ chịu hơn chiếc khác bị nắng chiếu trực tiếp nhiều giờ mỗi ngày. Nếu ban công hoặc sân thượng có nhiều vị trí để lựa chọn, bạn nên ưu tiên nơi có thể quan sát được khu vực cần thiết nhưng vẫn có phần che phía trên, hạn chế mưa tạt và nắng chiếu trực tiếp kéo dài. Cũng không nên lắp camera quá sát mái tôn hoặc những bề mặt có thể nóng mạnh dưới nắng. Trước khi khoan cố định, mọi người có thể quan sát vị trí đó vào cả buổi sáng và buổi chiều để biết hướng nắng thực tế.

3. Đừng chỉ chọn góc thật cao, hãy kiểm tra xem camera có thực sự nhìn thấy thứ mình cần

Đây là lỗi rất dễ gặp khi lắp camera ở sân thượng. Nhiều người nghĩ càng đặt cao thì càng nhìn được rộng nên cố đưa camera lên sát mái. Góc nhìn quả thực có thể rộng hơn, nhưng nếu đặt quá cao hoặc hướng quá nhiều xuống mặt đất, hình ảnh thu được đôi khi chỉ giúp bạn biết có người xuất hiện chứ không ghi nhận rõ những chi tiết cần thiết. Trước khi cố định camera, hãy xác định rõ gia đình muốn quan sát khu vực nào: cửa ra vào, cổng, sân, ban công hay lối đi. Sau đó bật hình ảnh trực tiếp trên điện thoại để thử góc nhìn rồi mới siết chặt hoặc khoan cố định thiết bị. Nếu camera có hồng ngoại ban đêm, cũng nên thử vào buổi tối. Tường, mái, lan can hoặc vật thể nằm quá gần ống kính có thể phản xạ ánh sáng hồng ngoại và khiến một phần hình ảnh bị sáng lóa trong khi khu vực cần quan sát lại tối.

4. Phần dây và nguồn điện phải được tính cùng lúc với vị trí camera

Camera đặt rất đẹp nhưng dây nguồn lại kéo tạm qua cửa sổ, nối lòng thòng ngoài ban công thì vẫn chưa phải cách lắp đặt hợp lý. Nếu dùng camera có dây, mọi người nên tính trước đường đi của dây sao cho gọn, chắc chắn và hạn chế khu vực thường xuyên có nước. Không nên để các đầu nối điện nằm dưới sàn ban công hoặc sân thượng, nơi nước mưa và nước vệ sinh có thể đọng lại. Dây ngoài trời cũng cần phù hợp với môi trường sử dụng và được cố định chắc chắn, thay vì để dây đung đưa theo gió hoặc bị kéo căng. Với những đoạn xuyên qua tường, việc thi công và bịt kín vị trí đi dây cũng cần được làm đúng cách để hạn chế nước theo đường dây xâm nhập vào bên trong. Riêng camera chạy pin hoặc dùng tấm pin năng lượng mặt trời, mọi người vẫn cần tính đến vị trí lắp và khả năng tiếp cận thiết bị, bởi sau này sẽ có lúc cần sạc, vệ sinh hoặc bảo dưỡng.

5. Kiểm tra Wi-Fi tại đúng vị trí trước khi khoan tường

Điện thoại bắt Wi-Fi tốt trong phòng khách không có nghĩa camera ngoài sân thượng cũng sẽ có kết nối ổn định.Khoảng cách tới bộ phát, tường bê tông, cửa kim loại và vị trí lắp đều có thể ảnh hưởng đến kết nối không dây. Vì vậy, với camera Wi-Fi, bạn nên cấp nguồn và thử camera ngay tại vị trí dự định lắp trong một khoảng thời gian trước khi khoan cố định. Hãy thử xem trực tiếp, xem lại video và kiểm tra kết nối vào những thời điểm khác nhau. Nếu tín hiệu tại đó không ổn định, nên xử lý vấn đề mạng hoặc cân nhắc phương án kết nối phù hợp trước, thay vì lắp xong rồi mới phát hiện camera thường xuyên mất kết nối.

6. Góc camera không nên tùy tiện hướng sang không gian riêng tư của nhà khác

Ban công và sân thượng thường nằm cao nên camera rất dễ thu được cả cửa sổ, ban công hoặc sân của nhà bên cạnh. Đây là vấn đề mọi người nên để ý ngay từ lúc chọn góc. Mục tiêu nên là quan sát phần không gian cần bảo vệ của chính gia đình, chẳng hạn cửa, cổng, lối đi hoặc khu vực tài sản. Nếu camera hỗ trợ vùng riêng tư (privacy mask), có thể sử dụng để che những khu vực không cần ghi hình. Sau khi lắp xong, bạn cũng nên đứng ở nhiều vị trí khác nhau và xem lại hình ảnh thực tế thay vì chỉ nhìn một lần trên màn hình lúc lắp đặt.

Sau khi lắp xong, đừng quên kiểm tra lại định kỳ

Camera ngoài ban công hay sân thượng không phải lắp xong rồi để đó nhiều năm. Sau những đợt mưa lớn hoặc thời tiết khắc nghiệt, mọi người có thể dành vài phút kiểm tra:- Camera có bị lệch khỏi góc ban đầu hay không.

- Mặt kính có bám bụi, nước hoặc mạng nhện làm hình ảnh mờ đi không.

- Dây, đầu nối và vị trí cấp nguồn có dấu hiệu bất thường không.

- Hình ảnh ban đêm còn rõ và kết nối mạng có ổn định không.

- Giá đỡ, vít và điểm cố định camera có còn chắc chắn hay không.

Chỉ vài chi tiết nhỏ nhưng nếu được tính ngay từ lúc lắp đặt, chiếc camera ngoài ban công hoặc sân thượng sẽ vừa dễ sử dụng hơn, vừa tránh được cảnh lắp rất cao, đi dây rất đẹp nhưng đến lúc cần xem lại thì hình ảnh không ghi được đúng thứ gia đình cần.