Lời khuyên cho gia đình đang dùng ổ cắm nối dài

Ổ cắm nối dài mang đến nhiều tiện ích trong sinh hoạt hằng ngày, nhưng nếu sử dụng không đúng cách, thiết bị này cũng có thể tiềm ẩn những rủi ro về an toàn điện.

Ổ cắm nối dài là vật dụng quen thuộc trong nhiều gia đình, đặc biệt khi vị trí ổ điện trên tường không đủ gần hoặc không đáp ứng được nhu cầu sử dụng. Chỉ với một thiết bị nhỏ gọn, người dùng có thể kết nối cùng lúc nhiều thiết bị điện, từ điện thoại, laptop, đèn bàn cho đến các món đồ gia dụng khác. Tuy nhiên, sự tiện lợi này cũng dễ khiến nhiều người chủ quan. Dưới đây là một số lưu ý cần nhớ để sử dụng ổ cắm nối dài an toàn, hạn chế nguy cơ quá tải, chập điện và cháy nổ.

Hạn chế dùng ổ nối dài cho thiết bị công suất lớn

Những thiết bị như máy giặt, tủ lạnh, máy sấy, lò vi sóng, bếp điện hay bình nóng lạnh thường có công suất cao hơn nhiều so với các thiết bị điện tử nhỏ. Vì vậy, nếu điều kiện cho phép, người dùng nên ưu tiên cắm trực tiếp các thiết bị này vào ổ điện cố định trên tường, thay vì thông qua ổ cắm nối dài. Việc cắm trực tiếp giúp giảm bớt các điểm tiếp xúc trung gian trong đường truyền điện. Đối với thiết bị có công suất lớn hoặc hoạt động trong thời gian dài, đây là lựa chọn an toàn và ổn định hơn. Đặc biệt, không nên vì thiếu ổ điện mà sử dụng một ổ nối dài nhỏ cho nhiều thiết bị công suất cao cùng lúc. Một chiếc ổ cắm có nhiều lỗ không đồng nghĩa với việc nó có thể chịu được tổng công suất lớn.

Không cắm quá nhiều thiết bị vào cùng một ổ

Đây là lỗi khá phổ biến trong quá trình sử dụng điện. Một ổ nối dài có thể có 4, 6 hoặc thậm chí nhiều vị trí cắm, nhưng điều đó chỉ thể hiện số lượng đầu cắm chứ không có nghĩa người dùng có thể sử dụng tất cả cùng lúc ở mức công suất tối đa. Mỗi ổ cắm và dây dẫn đều có giới hạn chịu tải nhất định. Khi tổng công suất của các thiết bị được kết nối vượt quá khả năng chịu tải, dòng điện lớn có thể khiến dây dẫn và các điểm tiếp xúc nóng lên. Nếu tình trạng này kéo dài, lớp cách điện có thể bị ảnh hưởng, thậm chí làm tăng nguy cơ chập điện và cháy. Vì vậy, thay vì nhìn vào số lượng lỗ cắm, người dùng nên quan tâm đến thông số chịu tải của ổ nối dài và tổng công suất của những thiết bị đang sử dụng. Các thiết bị công suất lớn càng không nên cắm chung tùy tiện với nhiều thiết bị khác.

Tuyệt đối không nối nhiều ổ kéo dài với nhau

Khi ổ cắm không đủ dài, một số người có thói quen cắm ổ nối dài này vào ổ nối dài khác. Cách làm này có thể giúp kéo nguồn điện đến vị trí xa hơn nhưng không phải lựa chọn được khuyến khích. Khi nối nhiều đoạn dây với nhau, hệ thống có thêm các điểm tiếp xúc và thêm chiều dài dây dẫn. Nếu các ổ cắm không phù hợp hoặc tải điện lớn, dây có thể bị nóng và xảy ra hiện tượng sụt áp. Các đầu nối cũng có thể trở thành vị trí dễ phát sinh vấn đề nếu bị lỏng, xuống cấp hoặc tiếp xúc không tốt. Nếu thường xuyên cần sử dụng điện ở một vị trí xa ổ điện, giải pháp tốt hơn là bố trí thêm ổ điện cố định hoặc sử dụng loại dây nối dài phù hợp với nhu cầu và công suất thiết bị, thay vì nối chồng nhiều ổ với nhau.

Ổ cắm có dấu hiệu bất thường cần ngừng sử dụng

Đừng bỏ qua những dấu hiệu nhỏ như ổ cắm nóng bất thường, phích cắm lỏng, vỏ nhựa bị biến dạng, có vết cháy xém hoặc xuất hiện mùi khét. Một ổ cắm nóng lên khi sử dụng có thể là dấu hiệu cho thấy điểm tiếp xúc đang gặp vấn đề hoặc tải điện đang quá cao. Nếu tiếp tục sử dụng trong tình trạng này, nhiệt có thể tích tụ và làm hỏng vật liệu cách điện. Khi phát hiện những dấu hiệu bất thường, nên ngừng sử dụng và kiểm tra hoặc thay thế ổ cắm thay vì cố dùng thêm. Đặc biệt, không nên tự ý sửa chữa những bộ phận điện khi không có kiến thức chuyên môn.

Không giấu dây dưới thảm hoặc cuộn dây quá chặt

Vị trí đặt dây cũng ảnh hưởng đến độ an toàn khi sử dụng ổ nối dài. Không nên đặt dây dưới thảm, ép dây dưới chân bàn, tủ hoặc những đồ vật nặng. Những vị trí này vừa có thể khiến dây bị hư hỏng do chịu lực, vừa làm nhiệt khó thoát ra ngoài. Tương tự, khi đang cấp điện cho thiết bị có tải lớn, không nên cuộn dây quá chặt thành nhiều vòng. Dây dẫn mang dòng điện sẽ phát sinh nhiệt trong quá trình hoạt động; nếu bị cuộn kín, khả năng tản nhiệt có thể giảm, khiến nhiệt tích tụ nhiều hơn. Tốt nhất, hãy để dây được trải tương đối thoáng, tránh các vị trí ẩm ướt, nóng hoặc dễ bị đè ép. Khi không sử dụng, có thể cuộn gọn dây nhưng nên tháo thiết bị khỏi nguồn trước, đặc biệt nếu đó là dây nối dành cho các thiết bị có công suất cao.

Ưu tiên an toàn thay vì sự tiện lợi

Ổ cắm nối dài không phải thiết bị nguy hiểm nếu được lựa chọn và sử dụng đúng cách. Vấn đề thường xuất hiện khi người dùng xem nó như một giải pháp thay thế hoàn toàn cho hệ thống ổ điện cố định, rồi cắm quá nhiều thiết bị hoặc sử dụng vượt quá khả năng chịu tải.

Với các thiết bị nhỏ như sạc điện thoại, đèn bàn, máy tính hay những thiết bị có công suất thấp, ổ nối dài chất lượng tốt có thể mang lại sự tiện lợi đáng kể. Nhưng với tủ lạnh, máy giặt, máy sấy, lò vi sóng, bếp điện, bình nóng lạnh và các thiết bị công suất lớn, nên ưu tiên ổ điện cố định phù hợp trên tường.