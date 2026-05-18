Lời khuyên cho các gia đình trồng cây mít

Phác Thái Anh
|

Mít là một trong những loại cây ăn quả được nhiều gia đình yêu thích nhờ khả năng thích nghi tốt, cho bóng mát và mang ý nghĩa sung túc, đủ đầy.

Không ít gia đình hiện nay thích trồng cây mít trong sân nhà vì cây vừa cho bóng mát, vừa có quả để ăn, thậm chí còn mang ý nghĩa sung túc, đủ đầy theo quan niệm dân gian. Tuy nhiên, mít là loại cây thân gỗ lớn, tán rộng, bộ rễ khỏe nên nếu trồng không đúng cách rất dễ phát sinh nhiều bất tiện về lâu dài. Dưới đây là những lời khuyên quan trọng dành cho các gia đình đang có ý định trồng mít trong khuôn viên nhà ở.

Nên chọn vị trí trồng thật thoáng và đủ rộng

Một trong những sai lầm phổ biến là trồng mít quá sát nhà hoặc sát tường rào. Khi còn nhỏ, cây nhìn khá gọn gàng nhưng chỉ sau vài năm có thể phát triển mạnh, thân to, tán rộng và bộ rễ lan xa. Nếu khoảng cách quá gần, rễ mít có thể làm nứt nền sân, đội gạch hoặc ảnh hưởng đến móng công trình.

Tốt nhất nên trồng cách nhà vài mét, ưu tiên khu vực nhiều nắng và thông thoáng. Mít là cây ưa sáng nên càng đủ nắng cây càng khỏe, ít sâu bệnh và cho trái tốt hơn. Với những ngôi nhà có diện tích nhỏ, nên cân nhắc kỹ trước khi trồng trực tiếp xuống đất.

Ưu tiên giống mít phù hợp với diện tích nhà

Hiện nay có rất nhiều giống mít như mít Thái, mít ruột đỏ, mít tố nữ, mít dai truyền thống… Mỗi loại sẽ có kích thước cây, khả năng sinh trưởng và chất lượng quả khác nhau. Với nhà phố hoặc sân nhỏ, nên ưu tiên các giống mít thấp cây, dễ kiểm soát chiều cao để việc chăm sóc và thu hoạch thuận tiện hơn. Không nên chỉ chọn theo tiêu chí quả to hay năng suất cao mà bỏ qua yếu tố phù hợp với không gian sống. Một cây mít quá lớn trong sân nhỏ có thể khiến khu vực xung quanh bị bí, thiếu sáng và khó vệ sinh.

Cần cắt tỉa thường xuyên để cây gọn gàng

Nhiều người nghĩ mít là cây dễ sống nên gần như để phát triển tự nhiên. Thực tế, nếu không cắt tỉa định kỳ, cây rất dễ mọc um tùm, cành đan dày khiến sâu bệnh phát triển mạnh. Ngoài ra, cành mít khá giòn, vào mùa mưa bão có thể gãy đổ nếu tán quá nặng.

Việc tỉa bớt cành già, cành mọc thấp hoặc cành sâu bệnh sẽ giúp cây thông thoáng hơn, hạn chế nấm bệnh và tập trung dinh dưỡng nuôi quả. Đồng thời, cây cũng giữ được dáng đẹp, không che khuất quá nhiều ánh sáng trong nhà.

Chú ý vấn đề vệ sinh khi cây ra quả

Mít cho quả lớn, mùi thơm mạnh nên thường thu hút ruồi, kiến và côn trùng nếu quả chín rụng hoặc nứt. Phần nhựa mít cũng khá dính, dễ bám vào sân gạch, quần áo hoặc dụng cụ làm vườn.

Khi cây bắt đầu đậu quả, nên theo dõi thường xuyên để thu hoạch đúng thời điểm. Không nên để quả quá chín trên cây vì dễ rơi bất ngờ, nhất là những quả lớn và nặng. Với gia đình có trẻ nhỏ, cần đặc biệt cẩn thận vì mít rụng có thể gây nguy hiểm. Ngoài ra, lá mít rụng khá nhiều vào mùa thay lá nên cần quét dọn thường xuyên để sân vườn sạch sẽ, tránh ẩm mốc hoặc trơn trượt vào ngày mưa.

Không nên trồng quá nhiều cây mít trong cùng khuôn viên

Một cây mít trưởng thành đã chiếm khá nhiều diện tích. Nếu trồng dày, cây sẽ cạnh tranh dinh dưỡng và ánh sáng, đồng thời khiến không gian sống trở nên bí bách hơn. Nhiều gia đình vì thích cây ăn quả nên trồng quá nhiều loại trong sân nhỏ, lâu dần cây chen chúc, khó chăm sóc và dễ phát sinh muỗi, côn trùng. Thay vì trồng nhiều, nên chăm kỹ một cây khỏe mạnh, cho quả ổn định sẽ hiệu quả hơn. Không gian quanh cây cũng nên được giữ thoáng để đảm bảo sự cân bằng cho khu vực sống.

Cẩn thận khi trồng gần khu vực điện hoặc mái nhà

Mít phát triển khá nhanh nếu được chăm sóc tốt. Cành cây có thể vươn cao và lan rộng chỉ sau vài năm. Vì vậy, không nên trồng dưới đường dây điện hoặc quá gần mái tôn, ban công. Khi cây lớn, cành va vào mái nhà trong ngày gió mạnh có thể gây tiếng ồn hoặc làm hư hỏng công trình. Nếu cây đã trồng từ lâu và phát triển vượt kiểm soát, nên chủ động cắt tỉa định kỳ thay vì để cây quá cao rồi mới xử lý.

