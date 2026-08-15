Lời khuyên cho các gia đình thường xuyên nấu canh

Canh là món ăn quen thuộc trong bữa cơm gia đình, nhưng những thói quen như chỉ uống nước canh, nêm quá mặn, ninh quá lâu hay bảo quản không đúng cách có thể tiềm ẩn rủi ro cho sức khỏe.

Canh hầm từ thịt, hải sản có thể chứa nhiều purin

Nhiều người biết hải sản, nội tạng động vật là thực phẩm giàu purin, nhưng ít chú ý rằng nước canh nấu từ những nguyên liệu này cũng có thể chứa purin.

Purin khi vào cơ thể sẽ được chuyển hóa thành axit uric. Nếu axit uric tăng cao, các tinh thể urat có thể tích tụ trong khớp và gây ra các cơn gout. Vì vậy, người bị gout hoặc có axit uric cao cần hạn chế những thực phẩm chứa nhiều purin, trong đó có các món canh, nước dùng được nấu từ nhiều thịt, nội tạng hoặc hải sản.

Đặc biệt, khi ninh các nguyên liệu này trong thời gian dài, một phần purin và các chất hòa tan có thể đi vào nước dùng. Uống nhiều nước canh từ thực phẩm giàu purin đồng nghĩa với việc đưa thêm purin vào cơ thể, không có lợi cho việc kiểm soát axit uric. Do đó, người bị gout nên ưu tiên các món canh nhiều rau, hạn chế nước dùng nấu từ nguyên liệu giàu purin.

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Canh đậm vị có thể khiến cơ thể nạp quá nhiều muối

Một vấn đề khác của các món canh hầm, nước dùng đậm vị là lượng muối có thể khá cao.

Ăn quá nhiều natri trong thời gian dài có thể góp phần làm tăng huyết áp. Vì vậy, thay vì cố tạo vị đậm bằng nhiều muối, nước mắm hoặc gia vị, nên ưu tiên sử dụng nguyên liệu tươi và các loại rau, củ, gia vị tự nhiên để tạo vị.

Đặc biệt, người mắc tăng huyết áp, bệnh thận hoặc cần kiểm soát lượng natri nên chú ý đến cả lượng gia vị trong món canh, thay vì chỉ quan tâm đến lượng thức ăn chính.

Uống nước hầm xương không phải cách hiệu quả để bổ sung canxi

Nước hầm xương thường được xem là món ăn “bổ xương”, thậm chí có quan niệm cho rằng ninh xương càng lâu thì càng thu được nhiều canxi.

Tuy nhiên, không nên xem nước hầm xương là nguồn cung cấp canxi chính. Lượng khoáng chất hòa tan vào nước dùng phụ thuộc vào loại xương, nguyên liệu và cách chế biến, nhưng nhìn chung không đủ để thay thế những thực phẩm giàu canxi trong chế độ ăn.

Vì vậy, nếu muốn bổ sung canxi, nên ưu tiên những nguồn cung cấp canxi đáng tin cậy như sữa và các sản phẩm từ sữa, hải sản, các loại hạt hoặc thực phẩm được bổ sung canxi, tùy nhu cầu của mỗi người.

Canh để qua đêm cần được bảo quản đúng cách

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Canh để qua đêm không đồng nghĩa với việc sẽ sinh độc tố hay gây hại cho gan, thận. Điều quan trọng là canh được bảo quản như thế nào.

Canh đã nấu chín, nếu để ở nhiệt độ phòng quá lâu, có thể tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển, làm tăng nguy cơ ngộ độc thực phẩm. Đặc biệt, một nồi canh lớn thường nguội chậm nên không nên để nguyên nồi ở ngoài trong thời gian dài.

Nếu còn canh, nên chia vào các hộp nhỏ, đậy kín và cho vào tủ lạnh sớm. Canh bảo quản lạnh đúng cách có thể dùng trong khoảng 3-4 ngày và cần được hâm nóng kỹ trước khi ăn lại. Nếu canh có mùi, màu hoặc kết cấu bất thường, không nên tiếp tục sử dụng.

Ăn canh thế nào để vừa ngon vừa tốt cho sức khỏe?

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Một số nguyên tắc đơn giản có thể giúp món canh trở thành phần lành mạnh trong bữa ăn. Thay vì chỉ uống nước canh, nên ăn cả rau, thịt, cá và các nguyên liệu chính để tận dụng đầy đủ giá trị dinh dưỡng.

Các gia đình cũng nên lưu ý rằng, thêm nhiều nguyên liệu không đồng nghĩa với việc món canh sẽ bổ dưỡng hơn. Đặc biệt, với các vị thuốc hoặc thảo dược, không nên tự ý kết hợp nhiều loại với nhau khi chưa rõ thành phần, liều lượng và nguy cơ tương tác với các loại thuốc đang sử dụng.

Cuối cùng, không nên ăn hoặc uống canh khi còn quá nóng. Thường xuyên sử dụng thực phẩm và đồ uống ở nhiệt độ rất cao có thể gây tổn thương thực quản.