Hệ thống đèn chiếu sáng sân vườn sẽ nâng tầm vẻ đẹp cho ngôi nhà của bạn. Tuy nhiên, cũng có những vấn đề mà bạn cần hết sức lưu ý để đảm bảo việc sử dụng được an toàn và hiệu quả.

Ưu điểm của việc lắp đặt hệ thống đèn ở sân, vườn

Việc lắp đặt hệ thống chiếu sáng sân vườn trước hết giúp mở rộng tầm nhìn và đảm bảo an toàn tối đa cho các thành viên khi di chuyển vào ban đêm. Những luồng ánh sáng được bố trí hợp lý dọc theo lối đi hay bậc thềm sẽ giảm thiểu hoàn toàn nguy cơ vấp ngã hoặc bước hụt trong bóng tối.

Đèn chiếu sáng sân vườn đem lại vẻ đẹp lung linh cho ngôi nhà vào ban đêm. (Ảnh: Roman.vn)

Bên cạnh yếu tố an toàn, hệ thống đèn ngoại thất còn là công cụ tuyệt vời để tôn lên vẻ đẹp kiến trúc và tạo điểm nhấn lung linh cho cảnh quan ngôi nhà khi đêm xuống. Sự xuất hiện của ánh sáng ở khu vực sân vườn cũng góp phần nâng cao tính an ninh, giúp gia chủ dễ dàng quan sát và ngăn chặn các nguy cơ đột nhập từ bên ngoài.

Không gian ngoại thất sáng sủa, ấm áp còn kích thích các hoạt động thư giãn, giải trí ngoài trời của gia đình sau những giờ làm việc căng thẳng. Đặc biệt trong phong thủy, nguồn năng lượng từ ánh sáng đèn sân vườn giúp xua tan các vùng khí tối tăm, mang lại sự cân bằng âm dương và thu hút tài lộc cho ngôi nhà.

Tuy nhiên, để sở hữu một hệ thống đèn chiếu sáng sân vườn vừa lung linh, thẩm mỹ vừa an toàn và tiết kiệm điện, các gia đình nên lưu ý những kinh nghiệm quan trọng dưới đây.

1. Lựa chọn chỉ số chống nước và chống bụi phù hợp

Do các thiết bị đèn sân vườn phải chống chịu trực tiếp với thời tiết nắng mưa khắc nghiệt quanh năm nên việc chọn chỉ số bảo vệ IP là yếu tố tiên quyết. Các gia đình bắt buộc phải chọn loại đèn có chỉ số từ IP65 trở lên cho khu vực có mái che nhẹ hoặc treo trên tường và phải đạt tiêu chuẩn IP67 cho các dòng đèn cắm cỏ, đèn dẫn lối ngoài trời.

Riêng đối với hệ thống đèn lắp âm dưới bể cá, hồ sen hoặc đài phun nước thì bạn phải chọn loại đèn chuyên dụng đạt chuẩn IP68 để đảm bảo nước không thể xâm nhập vào bên trong gây chập cháy thiết bị.

2. Ưu tiên giải pháp an toàn điện và tiết kiệm năng lượng

Hệ thống điện ngoài trời tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ rò rỉ điện vào mùa mưa bão nên việc sử dụng bộ đổi nguồn giảm áp xuống dòng điện một chiều 12V hoặc 24V là giải pháp an toàn nhất cho cả người và vật nuôi.

(Ảnh: Roman.vn)

Các gia đình cũng nên ưu tiên lựa chọn các dòng đèn công nghệ LED để tiết kiệm điện năng hoặc sử dụng đèn năng lượng mặt trời cho các vị trí thông thoáng nhằm giảm thiểu chi phí đi dây điện phức tạp. Ngoài ra, việc lắp đặt thêm bộ ngắt mạch tự động chống dòng rò chuyên dụng cho hệ thống sân vườn là cực kỳ cần thiết để dòng điện tự ngắt ngay lập tức khi xảy ra sự cố

3. Bố trí ánh sáng hài hòa và tránh ô nhiễm ánh sáng

Khi thiết kế ánh sáng sân vườn, bạn không nên lắp đèn quá sáng hoặc chiếu thẳng vào mắt người nhìn mà hãy tập trung tạo điểm nhấn bằng cách chiếu hắt từ dưới gốc cây lớn lên hoặc giấu đèn trong các bụi hoa.

Việc kết hợp hài hòa giữa ánh sáng vàng ấm áp cho khu vực lối đi nghỉ ngơi và ánh sáng trắng nhẹ cho các khu vực cần quan sát an ninh sẽ tạo nên một không gian có chiều sâu và sang trọng hơn vào ban đêm. Bạn cũng cần tính toán góc chiếu của đèn sao cho ánh sáng không hắt thẳng sang cửa sổ hoặc ban công của nhà hàng xóm xung quanh để giữ gìn không gian sinh hoạt văn minh.

4. Lập kế hoạch đi dây và bảo dưỡng định kỳ

Trước khi tiến hành làm sân vườn, bạn cần phác thảo sơ đồ đi dây điện ngầm, cho dây vào trong ống nhựa PVC bảo vệ chuyên dụng và chôn sâu dưới lòng đất để tránh bị cuốc phải khi làm vườn sau này.

Định kỳ vài tháng một lần, bạn nên dành thời gian lau chùi bề mặt kính của đèn để loại bỏ bụi bẩn, mạng nhện giúp tối ưu hóa hiệu suất phát quang của thiết bị. Khi phát hiện bất kỳ bóng đèn nào có dấu hiệu nhấp nháy, đọng hơi nước bên trong mặt kính hoặc dây điện bị lộ ra ngoài thì bạn cần ngắt nguồn và tiến hành sửa chữa, thay thế ngay để tránh nguy hiểm.

Gia Linh (Tổng hợp)



