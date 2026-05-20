Lời khuyên cho các gia đình hay sử dụng máy giặt cửa trước

Không nhồi nhét quá nhiều trong một lần giặt

Một trong những sai lầm phổ biến là cho quá nhiều quần áo vào lồng giặt với mục đích tiết kiệm điện và nước. Trên thực tế, thói quen này lại khiến quần áo không được làm sạch như mong muốn.

Nguyên lý hoạt động của máy giặt cửa trước với lồng ngang là dựa trên chuyển động quay ly tâm. Khi vận hành, quần áo được đảo liên tục cùng nước và chất giặt tẩy, tạo ra sự ma sát giữa các sợi vải với nhau và với thành lồng, tương tự như khi giặt tay. Chính lực ma sát này đóng vai trò quan trọng trong việc loại bỏ bụi bẩn.

Khi lồng giặt bị nhồi quá đầy, quần áo không còn đủ không gian để chuyển động và cọ xát, làm giảm hiệu quả giặt sạch. Đồng thời, việc quá tải còn khiến động cơ phải hoạt động với áp lực lớn hơn, lâu dài có thể ảnh hưởng đến độ bền của máy.

Để đảm bảo hiệu quả và kéo dài tuổi thọ thiết bị, người dùng nên chỉ cho lượng đồ giặt khoảng một nửa đến tối đa hai phần ba dung tích lồng giặt, thay vì cố gắng tận dụng hết không gian mỗi lần giặt.

Không gập các món đồ đúng cách

Một thói quen sai lầm khá phổ biến là vo tròn ga giường, vỏ chăn rồi cho vào máy giặt. Cách làm này khiến nhiều người ngạc nhiên khi sau khi giặt xong, các vết bẩn vẫn còn bám lại.

Với những món đồ kích thước lớn như chăn, ga, cách xử lý đúng không phải là nhét thành một cục mà nên gấp theo dạng hình chữ M trước khi cho vào máy.

Đặc biệt ở máy giặt cửa trước, trong quá trình vận hành, lực ly tâm kết hợp với trọng lực sẽ khiến các vật lớn dễ bị dồn về một phía của lồng giặt. Do diện tích rộng và chất liệu nhẹ, ga giường rất dễ cuộn lại thành một khối, làm giảm khả năng tiếp xúc giữa nước, chất giặt tẩy và bề mặt vải.

Hệ quả không chỉ là giặt không sạch, mà còn khiến đồ không được vắt khô hoàn toàn. Nghiêm trọng hơn, tình trạng dồn lệch còn có thể làm mất cân bằng lồng giặt, gây rung lắc mạnh và về lâu dài ảnh hưởng đến độ bền của máy.

Ngược lại, khi được gấp đúng cách, ga giường sẽ hạn chế tình trạng xoắn rối, giúp phân bổ tải trọng đều hơn. Nhờ đó, nước và chất tẩy rửa có thể lưu thông tốt, thẩm thấu vào từng phần vải, nâng cao hiệu quả làm sạch và bảo vệ máy giặt tốt hơn.

Nên đóng hay mở cửa máy giặt sau khi sử dụng?

Nhiều người băn khoăn nên đóng hay mở cửa máy giặt sau khi sử dụng. Theo các chuyên gia, câu trả lời là nên để cửa hé mở, đặc biệt trong vài giờ ngay sau mỗi lần giặt. Thói quen nhỏ này giúp lồng giặt khô thoáng, hạn chế mùi ẩm mốc và duy trì hiệu suất hoạt động ổn định theo thời gian.

Việc đóng kín cửa khi bên trong vẫn còn độ ẩm cao được xem là nguyên nhân phổ biến khiến máy giặt nhanh xuống cấp. Khi không khí không thể lưu thông, môi trường ẩm bên trong sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho nấm mốc và vi khuẩn phát triển, từ đó gây mùi hôi khó chịu và ảnh hưởng đến các bộ phận như gioăng cao su hay vòng bi.

Thực tế, nhiều trường hợp máy giặt phát sinh mùi hoặc hư hỏng sớm đều bắt nguồn từ thói quen đóng cửa ngay sau khi sử dụng. Trong khi đó, việc để cửa mở hé giúp hơi ẩm thoát ra tự nhiên, góp phần kéo dài tuổi thọ thiết bị thêm đáng kể.

Ngoài ra, các chuyên gia khuyến nghị nên kết hợp thói quen này với việc vệ sinh định kỳ để giữ máy luôn sạch sẽ, từ đó giúp quần áo giặt xong thơm tho hơn và hạn chế chi phí sửa chữa.

Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng nên để cửa mở hoàn toàn. Trong một số trường hợp, người dùng vẫn cần đóng lại để đảm bảo an toàn và vệ sinh:

- Khi máy đặt ở khu vực ngoài trời hoặc nơi nhiều bụi bẩn.

- Khi gia đình có trẻ nhỏ hoặc vật nuôi, tránh những rủi ro không mong muốn.

- Khi không sử dụng máy trong thời gian dài hoặc cần di chuyển thiết bị.

Trong những tình huống này, nên lau khô lồng giặt và gioăng cao su trước khi đóng cửa. Đồng thời, chỉ đóng ở trạng thái hờ thay vì kín hoàn toàn, để vẫn duy trì một khe thoáng nhỏ giúp không khí lưu thông.

Một số mẹo giúp máy giặt luôn sạch và hoạt động bền bỉ

Bên cạnh việc duy trì thói quen mở hé cửa sau khi giặt, bạn có thể áp dụng thêm vài cách đơn giản dưới đây để giữ máy giặt luôn trong tình trạng tốt:

Thực hiện vệ sinh định kỳ mỗi tháng bằng chế độ tự làm sạch của máy, hoặc sử dụng các nguyên liệu quen thuộc như giấm trắng và baking soda để loại bỏ cặn bẩn, vi khuẩn.

Sau mỗi lần giặt, nên lau khô khay chứa bột giặt và phần gioăng cao su ở cửa máy để tránh tích tụ nước và nấm mốc.

Tránh để quần áo ẩm trong lồng giặt quá lâu sau khi kết thúc chu trình, vì môi trường kín ẩm sẽ dễ phát sinh mùi hôi và vi khuẩn.

Đặt máy ở nơi thông thoáng, khô ráo, hạn chế khu vực ẩm thấp hoặc tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mạnh nhằm bảo vệ linh kiện bên trong.

Những thói quen nhỏ này không chỉ giúp máy giặt vận hành hiệu quả hơn mà còn góp phần kéo dài tuổi thọ thiết bị, giảm thiểu chi phí sửa chữa về lâu dài.

(Tổng hợp/Ảnh minh họa: Internet)