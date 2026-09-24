Bếp từ tiện và quen thuộc với phần lớn các gia đình hiện nay.

Bếp từ giờ đã có mặt trong rất nhiều căn bếp, từ bếp đôi lắp âm cố định cho đến chiếc bếp từ đơn cắm điện được dùng trong phòng trọ, căn bếp nhỏ hay mang ra nấu lẩu mỗi khi nhà đông người. Dùng hằng ngày nên nhiều thao tác dần trở thành thói quen, nhưng cũng chính những việc tưởng rất nhỏ như cách ngắt điện, dùng ổ cắm hay lau mặt bếp lại ảnh hưởng trực tiếp đến độ bền và an toàn khi sử dụng. Dưới đây là những lời khuyên các gia đình đang dùng bếp từ nên lưu ý.

1. Với bếp từ đơn, đừng cắm điện liên tục ngày này qua ngày khác

Bếp từ đơn, bếp từ để bàn thường lấy điện trực tiếp qua phích cắm. Sau khi nấu xong, mọi người nên tắt bếp và chờ quạt tản nhiệt ngừng hoạt động rồi mới rút phích cắm, thay vì vừa bấm tắt đã rút điện ngay. Lý do là sau khi ngừng nấu, bên trong bếp vẫn còn nóng và quạt có thể tiếp tục chạy để làm mát linh kiện. Rút điện quá sớm sẽ khiến quá trình tản nhiệt bị gián đoạn. EVN cũng đưa ra lưu ý tương tự đối với bếp từ lưu động. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là phải để bếp cắm điện 24/24. Khi quạt đã dừng và bếp không còn nhu cầu sử dụng, có thể rút phích khỏi ổ điện, đặc biệt khi gia đình đi ngủ, ra ngoài hoặc vắng nhà dài ngày. Khi rút, hãy cầm trực tiếp vào phích cắm, không giật bằng dây điện và không thao tác khi tay đang ướt.

2. Đừng để bếp từ công suất lớn "chen chung" một ổ điện với cả loạt thiết bị khác

Đây là điều đặc biệt đáng lưu ý với những gia đình dùng bếp từ đơn hoặc bếp để bàn. Vì thiếu ổ điện, nhiều nhà cắm bếp từ vào ổ chia rồi cùng lúc sử dụng thêm ấm siêu tốc, nồi cơm điện, lò vi sóng... Trong khi đó, đây đều là những thiết bị có công suất tương đối lớn. Việc nhiều thiết bị công suất lớn cùng hoạt động trên một ổ hoặc một đường điện không phù hợp có thể làm ổ cắm, phích cắm và dây dẫn nóng lên, tăng nguy cơ quá tải. Vì vậy, bếp từ cần được sử dụng với ổ cắm và đường dây phù hợp với công suất của thiết bị; hạn chế dùng chung ổ chia với nhiều thiết bị công suất lớn. Nếu ổ cắm thường xuyên nóng bất thường, xuất hiện mùi khét, vết cháy xém, tia lửa hoặc aptomat liên tục nhảy, nên ngừng sử dụng và kiểm tra hệ thống điện thay vì tiếp tục cắm bếp để nấu.

3. Với bếp từ âm, đừng chỉ quan tâm mặt bếp mà quên phần điện và khoảng thoát nhiệt bên dưới

Bếp từ âm trông gọn gàng vì phần lớn thân bếp được giấu dưới mặt bàn. Tuy nhiên, cũng vì không nhìn thấy nên gia đình dễ chỉ lau mặt kính mà ít để ý đến không gian phía dưới. Bếp vẫn cần điều kiện thông gió, tản nhiệt đúng theo yêu cầu của nhà sản xuất. Không nên tự ý nhét kín đồ đạc vào khu vực bên dưới nếu việc đó che các khe thông gió của bếp. Phần nguồn điện, aptomat, dây dẫn và tiếp địa cũng cần được lắp đặt đúng yêu cầu của từng mẫu bếp. Nếu mới lắp bếp từ âm hoặc thay một chiếc bếp có công suất lớn hơn trước, tốt nhất nên để người có chuyên môn kiểm tra xem đường điện hiện tại có phù hợp hay không, thay vì chỉ thấy bếp bật được là cho rằng hệ thống đã an toàn.

4. Nấu trào thì xử lý sớm, nhưng đừng vừa nấu xong đã lấy khăn ướt lau ngay

Canh sôi, nước luộc hay dầu mỡ bắn ra mặt bếp là chuyện rất bình thường. Tuy nhiên, không nên để thức ăn và chất lỏng tràn ra rồi tiếp tục nấu hết lần này đến lần khác mà không vệ sinh. Sau khi sử dụng, hãy tắt bếp, chờ mặt bếp giảm nhiệt rồi dùng khăn mềm vệ sinh theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Không dội nước trực tiếp lên bếp và cũng không dùng vật sắc, bàn chải kim loại để cạo mặt kính. Đặc biệt, dù bếp từ không tạo ngọn lửa, mặt kính sau khi nấu vẫn có thể rất nóng do nhận nhiệt từ đáy nồi. Vì vậy, đừng thấy bếp đã tắt mà lập tức đặt tay lên kiểm tra hoặc để trẻ nhỏ chạm vào.

5. Đừng coi mọi tiếng kêu, mùi khét hay hiện tượng aptomat nhảy là "bếp từ nào chẳng thế"

Một số âm thanh trong quá trình bếp hoạt động có thể xuất phát từ quạt làm mát hoặc dụng cụ nấu. Tuy nhiên, có những dấu hiệu không nên tiếp tục bỏ qua. Nếu phích cắm hoặc ổ điện nóng bất thường, có mùi nhựa cháy, vết xém đen, tiếng lách tách, tia lửa, khói hoặc aptomat liên tục nhảy khi bật bếp, hãy ngừng sử dụng. Với bếp cắm phích, chỉ rút nguồn khi có thể thao tác an toàn; với hệ thống bếp cố định, có thể ngắt aptomat cấp cho bếp và gọi người có chuyên môn kiểm tra. Đừng tự nối lại dây điện, thay phích cắm hay tiếp tục sử dụng chỉ vì bếp vẫn còn lên nguồn. Những dấu hiệu bất thường ở ổ cắm và dây dẫn có thể liên quan đến quá tải, tiếp xúc điện kém hoặc sự cố khác cần được kiểm tra.

6. Trước khi ra khỏi nhà, hãy biến việc kiểm tra bếp thành một thói quen

Bếp từ có nhiều tính năng bảo vệ và một số mẫu có khả năng tự ngắt trong những tình huống nhất định, nhưng không nên vì thế mà chủ quan. Trước khi ra ngoài, hãy nhìn lại mặt bếp xem các vùng nấu đã tắt hoàn toàn chưa, không còn nồi đang nấu và không có vật dụng không cần thiết nằm trên bếp. Với bếp từ đơn dùng phích cắm, sau khi bếp đã tắt và quạt làm mát ngừng chạy, có thể rút phích nếu không sử dụng nữa. Còn nếu gia đình đi du lịch hoặc vắng nhà nhiều ngày, EVN khuyến cáo nên ưu tiên ngắt nguồn các thiết bị công suất lớn và thiết bị sinh nhiệt không cần duy trì hoạt động, trong đó có bếp điện và bếp từ. Một thao tác nhỏ trước khi khóa cửa có thể giúp căn bếp được để lại trong trạng thái an toàn hơn.