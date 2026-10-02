Nếu gặp phải trường hợp sân lát gạch đỏ phồng rộp, nứt vỡ thì đây là cách bạn nên xử lý.

Hiện tượng gạch đỏ bị nổ thường xảy ra do sự giãn nở nhiệt dưới ánh nắng mặt trời đột ngột, nền xi măng bên dưới co ngót không đều, hoặc do thợ thi công lát gạch quá khít, không chừa đủ khoảng cách mạch ron để gạch thở. Tùy thuộc vào mức độ hư hại của sân, bạn nên xử lý theo các bước và trường hợp cụ thể sau đây.

1. Biện pháp xử lý an toàn ngay lập tức

Khi phát hiện gạch bắt đầu có dấu hiệu rộp và phát ra tiếng kêu, hãy khoanh vùng và hạn chế đi lại qua khu vực đó. Gạch đỏ khi nổ áp lực có thể bắn ra các mảnh vỡ sắc nhọn gây nguy hiểm. Bạn nên dùng một tấm bạt, bao tải hoặc chiếu cũ phủ lên trên vị trí chuẩn bị nổ để giảm bớt mảnh vỡ bắn ra xung quanh.

2. Xử lý trường hợp gạch mới bị phồng, chưa nứt vỡ (Mức độ nhẹ)

Nếu gạch chỉ mới bị ộp hoặc phồng nhô lên nhưng viên gạch vẫn còn nguyên vẹn, bạn có thể cứu vãn mà không cần đục bỏ bằng cách thực hiện các bước tuần tự. Đầu tiên bạn dùng một mũi khoan nhỏ khoan sâu khoảng 1,5cm vào đường mạch ron tại vị trí bị phồng để giải phóng lượng khí tích tụ bên dưới.

(Ảnh: Happynest.vn)

Tiếp theo bạn dùng máy hút bụi hoặc bơm hơi thổi sạch toàn bộ mùn vữa dính trong lỗ khoan. Cuối cùng bạn sử dụng xi lanh bơm hóa chất chuyên dụng xuống lỗ khoan để lấp đầy khoảng trống, đồng thời đè vật nặng lên viên gạch cho đến khi keo khô hoàn toàn để cố định lại viên gạch xuống cốt nền.

3. Xử lý trường hợp gạch đã nổ tung, vỡ vụn (Mức độ nặng)

Khi các viên gạch đã bị đẩy lên đứt gãy hoàn toàn, giải pháp duy nhất là phải đục bỏ và thay thế bằng một quy trình chuẩn xác.

Bạn cần dùng máy cắt cầm tay cắt dọc theo đường mạch ron xung quanh toàn bộ khu vực gạch bị hỏng nhằm tách biệt vùng hư hại, tránh làm ảnh hưởng sang những viên gạch lành lặn xung quanh khi đục.

(Ảnh: Happynest.vn)

Tiếp theo bạn đục bỏ toàn bộ gạch vỡ và lớp vữa hồ cũ bên dưới sâu xuống khoảng 3 đến 5cm cho đến khi lộ ra phần nền bê tông cứng rồi lau dọn sạch sẽ và tưới ẩm bề mặt cốt nền cũ.

Sau đó bạn trộn vữa hoặc dùng keo dán gạch chuyên dụng ngoài trời để cán lại nền cho bằng phẳng, trong đó việc dùng keo dán gạch sẽ tốt hơn vì có tính đàn hồi cao và chịu nhiệt tốt, giúp hạn chế tái phát nổ gạch.

Bước kế tiếp bạn đặt các viên gạch đỏ mới vào vị trí và lưu ý tối quan trọng là sử dụng ke nhựa cân bằng để chừa đường mạch ron rộng tối thiểu từ 2mm đến 3mm chứ tuyệt đối không được lát khít chặt các viên gạch vào nhau. Sau 24 giờ, bạn tiến hành chà mạch bằng keo chà ron có độ đàn hồi tốt và vệ sinh sạch sẽ bề mặt sân.

Lưu ý:

Sau khi hoàn thành các bước xử lý gạch đỏ bị nổ, bạn tuyệt đối không được đi lại hay đặt vật nặng lên khu vực vừa sửa chữa trong vòng ít nhất 24 đến 48 giờ để lớp keo dán gạch và mạch ron có đủ thời gian khô hoàn toàn và đạt độ liên kết tối đa. Việc tưới nước bảo dưỡng nhẹ nhàng lên bề mặt sân trong vài ngày đầu là rất cần thiết nhằm giúp lớp vữa hoặc keo bên dưới không bị mất nước quá nhanh dưới ánh nắng mặt trời, từ đó ngăn ngừa hiện tượng co ngót gây rộp gạch trở lại.

Ngoài ra, bạn cũng nên thường xuyên kiểm tra các đường mạch ron xung quanh khu vực sửa chữa để kịp thời phát hiện và trám bít nếu có vết nứt, tránh cho nước mưa ngấm xuống làm hỏng cốt nền bên dưới.

Khi bắt đầu sử dụng lại sân, hãy hạn chế tối đa việc kéo lê các đồ vật sắc nhọn hoặc dắt xe máy đi qua vị trí này quá mạnh nhằm bảo vệ các viên gạch mới thay còn chưa thực sự ổn định. Cuối cùng, nếu diện tích gạch bị nổ trước đó quá lớn, bạn nên cân nhắc làm thêm các khe co giãn nhiệt xung quanh chu vi sân để gạch có khoảng trống co giãn an toàn khi thời tiết thay đổi đột ngột trong tương lai.

Gia Linh (Tổng hợp)