Ngày 8/7, ngày Quý Mùi hợp cả năm lẫn tháng, ba con giáp đón vận may rực rỡ, duyên lành và tài lộc song hành nhưng giữ nhịp mới bền.

Ngày Quý Mùi có một điểm rất đáng chú ý về mặt hợp hòa các mối quan hệ can chi. Chi Mùi của ngày lục hợp với chi năm Ngọ của năm Bính Ngọ, đồng thời cũng chính là chi của tháng Ất Mùi đang diễn ra. Ba tầng thời gian ngày, tháng, năm cùng đồng điệu, tạo nên một ngày của sự hòa hợp, kết nối và những mối duyên lành. Thiên can Quý là Thủy âm, dạng nước mưa và sương móc nhẹ nhàng, gặp địa chi Mùi là Thổ âm ẩm của đất vườn, nước thấm vào đất nuôi cây, tạo thành ngũ hành nạp âm Dương Liễu Mộc, cây liễu bên sông sinh sôi bền lâu.

Đây là ngày mà vận may đến qua các mối quan hệ ấm áp và những kết nối chân thành, hơn là qua các cú đột phá cá nhân. Người xưa có câu một cây làm chẳng nên non, ngày Quý Mùi là ngày của những ai biết dựa vào nhau để cùng lớn. Ba con giáp dưới đây được ngày trợ lực rõ rệt, song cách giữ mối quan hệ mới quyết định độ bền của vận may.

Tuổi Mùi: Chính chủ ngày, chính chủ tháng, duyên lành mở ra từ nhiều phía

Tuổi Mùi ngày này được đón dòng năng lượng kép mạnh nhất, vừa là chính chủ ngày Quý Mùi vừa là chính chủ tháng Ất Mùi, lại lục hợp với chi năm Ngọ. Trong tình cảm và các mối quan hệ, đây là ngày rực rỡ nhất, người độc thân có duyên gặp người phù hợp qua mạng lưới bạn bè lâu năm, người đã có đôi hâm nóng được tình cảm bằng một hành động nhỏ đúng lúc. Trong công việc, tuổi Mùi được lòng đồng nghiệp và đối tác, một dự án cần sự khéo léo trong giao tiếp là đất diễn của bạn, một buổi họp căng thẳng có thể được hóa giải nhờ đúng một lời nói.

Về tài lộc, tuổi Mùi có thể đón một khoản thu từ mối quan hệ đã có sẵn, một khách hàng cũ quay lại hoặc một đối tác lâu năm giới thiệu cơ hội mới. Lộc của tuổi Mùi ngày này đến từ nhân duyên tích lũy, không phải từ nguồn xa lạ.

Lời khuyên dành cho tuổi Mùi là: Tận dụng ngày đẹp để chủ động kết nối, gửi tin nhắn hỏi thăm những người quan trọng đã lâu chưa liên lạc. Nhưng đừng để sự nồng ấm khiến bạn mềm lòng quá mức trong chuyện tiền bạc. Nếu có ai nhờ vay tiền, hãy nhớ tuổi Mùi lục hợp với Ngọ nên dễ cả nể, hãy giới hạn số tiền ở mức bạn sẵn sàng mất mà không tiếc. Trong tình cảm, hãy chân thành nhưng vẫn giữ ranh giới lành mạnh, cho đi cân bằng mới giữ được lâu.

Tuổi Hợi: Tam hợp trợ lực, quý nhân lớn tuổi mở đường

Tuổi Hợi thuộc tam hợp Mộc với chi ngày Mùi, được ngày nâng đỡ mạnh ở mảng quan hệ và quý nhân. Ngày 8/7 là dịp quý nhân của tuổi Hợi xuất hiện, thường là người lớn tuổi hơn, có kinh nghiệm và ảnh hưởng trong lĩnh vực bạn quan tâm. Một lời gợi ý tưởng chừng vu vơ trong một cuộc trò chuyện có thể mở ra hướng đi mới cho công việc hoặc học tập. Người làm trong lĩnh vực giáo dục, tư vấn, chăm sóc, sáng tạo đặc biệt được hưởng lợi từ mối duyên với quý nhân trong ngày này.

Về tài lộc, tuổi Hợi có thể nhận được cơ hội tăng thu nhập nhờ lời giới thiệu của quý nhân, hoặc một dự án mới đến từ mạng lưới quan hệ rộng. Đây là dạng lộc đến từ sự tin cậy mà người khác dành cho bạn.

Lời khuyên dành cho tuổi Hợi là: Đừng bỏ qua các cuộc gặp gỡ có vẻ nhỏ, vì quý nhân thường ẩn trong những khung cảnh giản dị. Khi được quý nhân góp ý hay trao cơ hội, hãy lắng nghe với thái độ cầu thị, đừng vội gạt đi dù lời khuyên hơi khó nghe. Chuẩn bị sẵn một cách giới thiệu bản thân ngắn gọn hai đến ba câu để khi có dịp là trình bày được rõ ràng. Sau khi được giúp đỡ, hãy gửi lời cảm ơn cụ thể trong vòng 24 giờ, đó là nét nhỏ nhưng quý nhân luôn ghi nhớ.

Tuổi Mão: Sức sáng tạo dâng cao, ý tưởng được đón nhận đúng lúc

Tuổi Mão cũng thuộc tam hợp Mộc, được ngày Dương Liễu Mộc trợ lực mạnh ở mảng sáng tạo và công việc chuyên môn. Người tuổi Mão vốn tinh tế, nhạy cảm với cái đẹp và có gu thẩm mỹ tốt, ngày này càng dễ nảy ra ý tưởng hay và được người khác đón nhận. Trong công việc, người làm sáng tạo, nghệ thuật, thiết kế, truyền thông, giáo dục dễ có một sản phẩm hoặc đề xuất được cấp trên và đồng nghiệp đánh giá cao. Một ý tưởng nhỏ đúng lúc có thể mở ra hướng đi mới cho tháng.

Về tài lộc, tuổi Mão có thể đón cơ hội thu nhập từ chính năng lực chuyên môn của mình, một khách hàng đặt hàng dịch vụ, một dự án được duyệt, hoặc một lời mời cộng tác đáng giá.

Lời khuyên dành cho tuổi Mão là: Dùng sự tinh tế đúng chỗ, đừng phân tán vào quá nhiều việc cùng lúc. Chọn một hoặc hai việc quan trọng nhất và dồn sức cho chúng. Khi có ý tưởng đến, hãy ghi lại ngay bằng ghi chú trên điện thoại, đừng bỏ qua vì nghĩ sẽ nhớ. Nếu có lời mời hợp tác, hãy dành thời gian tìm hiểu người đề xuất trước khi đồng ý, vì ngày này hợp với việc lựa chọn kỹ hơn là quyết vội. Trong chi tiêu, một khoản đầu tư cho công cụ làm việc hoặc cho việc học nâng cao chuyên môn là hợp lý.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.