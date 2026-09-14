Lời khuyên cho 3 con giáp cần thận trọng nhất trong tháng 8 âm

Hãy xem bạn có nằm trong số những con giáp dưới đây không nhé.

Tháng 8 âm lịch năm Bính Ngọ (tức tháng Đinh Dậu, kéo dài từ ngày 11/9/2026 đến ngày 9/10/2026 Dương lịch) mang cục diện chuyển giao khí tiết rất mạnh mẽ. Tử vi học có nói, dưới đây là 3 con giáp cần đặc biệt thận trọng nhất để tránh các bẫy hao tài và bảo toàn tài lộc của mình trong tháng này.

Con giáp tuổi Mão: Cẩn thận Tương Xung - Đề phòng hao tán

Bước sang tháng Đinh Dậu, người tuổi Mão sẽ là con giáp phải đối mặt với cục diện Mão Dậu Tương Xung trực diện có thể khiến vận trình tài lộc gặp nhiều biến động bất lợi.

Nguồn thu nhập chính từ công việc có nguy cơ bị sụt giảm hoặc chững lại do các kế hoạch kinh doanh liên tiếp gặp phải chướng ngại vật khách quan. Bạn dễ rơi vào tình trạng đầu tư sai chỗ dẫn đến việc dòng tiền bị đóng băng, khó xoay vòng vốn cho các dự án cấp bách.

(Ảnh minh họa)

Lý do cốt lõi đòi hỏi tuổi Mão phải thận trọng là sự xuất hiện của các hung tinh chủ về hao tài tốn của quấy phá rất mạnh. Những lời mời gọi góp vốn làm ăn từ người lạ hoặc những dự án cam kết lợi nhuận cao bất thường đều ẩn chứa nguy cơ lừa đảo. Con giáp này cũng có thể phải đối mặt với những khoản chi phí phát sinh ngoài dự kiến liên quan đến sức khỏe cá nhân hoặc sửa chữa phương tiện đi lại.

Việc cho người khác vay mượn tiền bạc hay đứng ra bảo lãnh tài chính trong tháng này cần tuyệt đối hạn chế để tránh tiền mất tật mang. Lời khuyên thiết thực nhất dành cho bạn là hãy lập tức thắt chặt chi tiêu và thiết lập một kỷ luật tài chính cá nhân nghiêm ngặt. Bạn nên tập trung tối ưu hóa các nguồn thu hiện tại, kiên nhẫn làm tốt công việc cốt lõi thay vì vội vàng lấn sân sang lĩnh vực mới.

Bên cạnh đó, con giáp tuổi Mão hãy rà soát lại hệ thống sổ sách kế toán để phát hiện sớm các lỗ hổng thâm hụt và tránh đầu tư mạo hiểm lướt sóng. Duy trì một lượng tiền mặt dự phòng an toàn sẽ giúp tuổi Mão chủ động vượt qua giai đoạn sóng gió này một cách bình an. Cuối cùng, hãy giữ cho mình một tâm thế bình tĩnh, học cách lắng nghe nhiều hơn để tránh các quyết định sai lầm do nóng nảy.

Con giáp tuổi Dậu: Cục diện Tự Hình - Cẩn trọng đầu tư

Chịu tác động từ cục diện Dậu Dậu Tự Hình (địa chi trùng nhau), người tuổi Dậu là con giáp dễ tự làm khó mình trên phương diện tiền bạc.

Áp lực cạnh tranh từ đối thủ trên thị trường tăng cao đột biến khiến việc kinh doanh của bạn không đạt được doanh số như kỳ vọng. Các kế hoạch ký kết hợp đồng tưởng chừng như đã chắc chắn đến phút chót bỗng bị trì hoãn hoặc thay đổi điều khoản theo hướng bất lợi. Lý do tuổi Dậu phải hành sự vô cùng cẩn trọng là do tâm lý chủ quan, tự tin thái quá dễ dẫn đến những phán đoán sai lệch về xu hướng thị trường.

(Ảnh minh họa)

Con giáp này cũng có xu hướng dốc tiền vào các danh mục đầu tư rủi ro cao theo cảm tính ngắn hạn mà thiếu đi sự phân tích số liệu khoa học. Nguy cơ dính líu vào các vụ tranh chấp lợi ích, thị phi nơi công sở làm ảnh hưởng trực tiếp đến tiền thưởng và uy tín cá nhân là rất lớn.

Lời khuyên tối ưu tài lộc cho tuổi Dậu là cần đi chậm lại, kiểm tra kỹ lưỡng mọi giấy tờ pháp lý trước khi đặt bút ký xuống tiền. Con giáp này cũng tuyệt đối không nên nghe theo những lời lôi kéo đầu tư từ những mối quan hệ xã giao chưa được kiểm chứng độ tin cậy.

Hãy học cách từ chối khéo léo các yêu cầu vay mượn từ bạn bè để tự bảo vệ thành quả lao động của chính mình. Việc đầu tư vào việc nâng cao kiến thức quản trị rủi ro dòng tiền sẽ là bước đi khôn ngoan nhất trong thời điểm nhạy cảm này. Cố gắng giữ một cái đầu lạnh, biết bằng lòng với những gì đang có sẽ giúp bạn bảo toàn trọn vẹn túi tiền của mình.

Con giáp tuổi Tuất: Tương Hại cản trở - Cảnh giác tiểu nhân

Nằm trong mối quan hệ Dậu Tuất Tương Hại, người tuổi Tuất sẽ là con giáp cần nâng cao tinh thần cảnh giác ở mức tối đa để bảo vệ ví tiền của mình khỏi hạn hao tài.

(Ảnh minh họa)

Vận trình tiền bạc của bản mệnh trong tháng 8 âm lịch này dễ bị che phủ bởi bóng tối của sự đố kỵ và tiểu nhân quấy phá sau lưng. Những thành quả lao động hay ý tưởng kinh doanh của bạn có nguy cơ bị kẻ xấu nẫng tay trên hoặc bôi nhọ làm giảm giá trị thương mại. Khả năng thu hồi các khoản nợ cũ của tuổi Tuất gặp nhiều trắc trở do đối tác cố tình chây ì hoặc gặp khó khăn tài chính.

Lý do bạn phải thận trọng là vì các bẫy rập chi tiêu phát sinh từ các mối quan hệ ngoại giao không thực sự chất lượng sẽ làm thâm hụt ngân sách nghiêm trọng. Con giáp này dễ bị dụ dỗ vào các hoạt động mua sắm xa xỉ phẩm vượt quá khả năng chi trả thực tế của bản thân. Những dự án hợp tác tự phát mang tính chất thử nghiệm có thể khiến bạn phải trả một khoản học phí khá đắt đỏ bằng tiền mặt.

Lời khuyên dành cho tuổi Tuất là nên nghiên cứu lại việc làm ăn, có thể thu hẹp quy mô đầu tư nếu cần thiết và không chia sẻ các bí mật kinh doanh cho bất kỳ ai. Bạn cần quản lý chặt chẽ thẻ tín dụng, hạn chế tối đa việc mua sắm ngẫu hứng theo cảm xúc trong các dịp lễ hội. Hãy tập trung hoàn thiện các kế hoạch còn dang dở và thắt chặt mối quan hệ với những khách hàng lâu năm, có uy tín. Bằng cách giữ mình ở thế trung lập, hành sự kín kẽ và minh bạch, con giáp này sẽ bảo toàn được tài lộc vững chắc qua tháng Đinh Dậu này.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.