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Lời khuyên cho 12 con giáp trong tiết Thu Phân

Kiều Dương
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Thu Phân là tiết khí của sự cân bằng, và mỗi con giáp lại cần một cách cân bằng riêng. Đây là lời khuyên dành cho cả 12 tuổi.

Thu Phân là một trong tám tiết khí quan trọng nhất trong năm, đánh dấu thời điểm ngày và đêm dài bằng nhau, âm dương cân bằng tuyệt đối. Năm nay, tiết Thu Phân bắt đầu vào thứ Tư, ngày 23/9/2026 Dương lịch, nhằm 13/8 Âm lịch, đúng lúc cái nóng oi ả của mùa hè đã lui nhưng hơi lạnh của mùa đông còn chưa kịp tới.

Theo ngũ hành, mùa thu thuộc hành Kim, nên đây cũng là giai đoạn hành Kim vượng khí nhất trong năm. Dựa trên mối quan hệ ngũ hành giữa hành Kim của tiết khí và bản mệnh của từng con giáp, mỗi tuổi trong 12 con giáp lại cần một sự lưu tâm khác nhau để đi qua giai đoạn chuyển mùa này một cách nhẹ nhàng.

Nhóm bản mệnh Kim, vượng khí nhất mùa: Tuổi Thân, tuổi Dậu

Tuổi Thân và tuổi Dậu vốn thuộc hành Kim, nên đây chính là mùa vượng khí nhất trong năm của cả hai tuổi này. Tuổi Thân trong giai đoạn này thường minh mẫn, quyết đoán hơn hẳn ngày thường, dễ đưa ra những lựa chọn đúng đắn ngay cả trong tình huống gấp gáp. Điều cần lưu tâm là chính vì mọi việc quá thuận, tuổi Thân dễ chủ quan bỏ qua bước kiểm tra cuối cùng trước khi chốt một quyết định quan trọng.

Tuổi Dậu cũng đang ở thế vượng tương tự, sự tỉ mỉ và nguyên tắc vốn có được phát huy tối đa, giúp công việc trôi chảy và ít sai sót. Tuy vậy, tuổi Dậu cần tránh đem sự khắt khe với bản thân áp đặt lên người khác, dễ khiến các mối quan hệ xung quanh trở nên căng thẳng không cần thiết trong giai đoạn vốn cần sự hài hòa này.

Lời khuyên cho 12 con giáp trong tiết Thu Phân - Ảnh 1.

Nhóm được Thổ sinh Kim tiếp sức: Tuổi Thìn, tuổi Tuất, tuổi Sửu, tuổi Mùi

Bốn tuổi Thìn, Tuất, Sửu và Mùi đều thuộc hành Thổ, mà Thổ sinh Kim, nên cả bốn tuổi này đều nhận được nguồn năng lượng hỗ trợ đáng kể trong tiết Thu Phân. Tuổi Thìn được tiếp thêm sự ổn định để những kế hoạch ấp ủ từ trước có cơ hội tiến triển rõ rệt hơn, nhưng nên chọn một việc trọng tâm để dồn sức thay vì dàn trải quá nhiều hướng cùng lúc.

Tuổi Tuất cũng nhận được sự hỗ trợ tương tự, đặc biệt trong công việc và tài chính, và không nên ngại đón nhận sự giúp đỡ từ người khác trong giai đoạn này, đó không phải là dấu hiệu của sự yếu đuối. Tuổi Sửu thấy sự kiên trì vốn có của mình được đền đáp xứng đáng hơn, nhưng cũng vì vậy dễ cắm cúi làm việc quên nghỉ ngơi, nên chủ động dành thời gian phục hồi sức khỏe trước khi guồng quay cuốn đi hết năng lượng.

Tuổi Mùi trong giai đoạn này có cảm xúc ổn định hơn hẳn, các mối quan hệ xung quanh cũng nhẹ nhàng hơn, đây chính là thời điểm phù hợp để chủ động hàn gắn một mối quan hệ từng có khoảng cách.

Nhóm hưởng lợi từ Kim sinh Thủy: Tuổi Tý, tuổi Hợi

Tuổi Tý và tuổi Hợi thuộc hành Thủy, mà Kim sinh Thủy, nên cả hai tuổi này được tiếp sức gián tiếp từ nguồn năng lượng vượng của tiết khí. Tuổi Tý nhận thấy dòng chảy công việc và tài chính có xu hướng thuận lợi hơn thường lệ, nên tận dụng đà này để tích lũy dần thay vì vội vàng mở rộng quy mô quá nhanh.

Tuổi Hợi lại thấy trực giác và khả năng nắm bắt cơ hội trở nên nhạy bén hơn hẳn, nên có thể tin tưởng phần cảm nhận của mình nhiều hơn một chút, dù vẫn cần kiểm chứng lại trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Lời khuyên cho 12 con giáp trong tiết Thu Phân - Ảnh 2.

Nhóm chịu áp lực vì Kim khắc Mộc: Tuổi Dần, tuổi Mão

Tuổi Dần và tuổi Mão thuộc hành Mộc, mà Kim khắc Mộc, nên cả hai tuổi này chịu áp lực nhẹ từ nguồn năng lượng vượng của tiết khí, cần thận trọng hơn những tuổi khác. Tuổi Dần dễ cảm thấy mọi việc chậm lại so với mong muốn, dù đã cố gắng hết sức, nên tránh nóng vội thúc ép mọi thứ diễn ra nhanh hơn, giai đoạn này cần sự kiên nhẫn nhiều hơn là tốc độ.

Tuổi Mão lại dễ bị ảnh hưởng về sức khỏe và tâm trạng khi thời tiết giao mùa, nên chú ý giữ ấm cơ thể, đặc biệt là vùng hô hấp, và dành thời gian nghỉ ngơi đầy đủ hơn bình thường.

Nhóm hao tổn vì Hỏa khắc Kim: Tuổi Tỵ, tuổi Ngọ

Tuổi Tỵ và tuổi Ngọ thuộc hành Hỏa, mà Hỏa khắc Kim, nên cả hai tuổi này phải dùng khá nhiều năng lượng để chế ngự nguồn khí vượng của tiết khí, dễ cảm thấy hao tổn hơn bình thường. Tuổi Tỵ trong giai đoạn giao mùa này dễ nóng nảy hơn thường lệ, nên tránh đưa ra quyết định quan trọng ngay lúc đang bực bội, hãy để cảm xúc lắng xuống trước khi hành động.

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Tuổi Ngọ lại thấy năng lượng tiêu hao nhanh dù không làm việc gì quá sức, nên ưu tiên giấc ngủ và chế độ ăn uống trong những ngày này, đừng cố duy trì nhịp độ như mùa hè khi cơ thể đã cần được chậm lại.

Thu Phân là điểm cân bằng của cả năm, và lời khuyên chung cho cả 12 con giáp trong tiết khí này cũng xoay quanh chữ cân bằng: Cân bằng giữa làm việc và nghỉ ngơi, giữa tốc độ và sự kiên nhẫn, giữa cho đi và nhận lại. Dù đang ở nhóm được tiếp sức hay nhóm cần thận trọng hơn, mỗi người đều có thể tận dụng giai đoạn ngày đêm bằng nhau này để nhìn lại nửa chặng đường đã qua trong năm, điều chỉnh những gì chưa ổn trước khi bước hẳn vào những tháng cuối năm.

*Thông tin mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

Lời khuyên cho 12 con giáp trong tuần mới từ 28/9 - 4/10
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