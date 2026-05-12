Lời khuyên cho 12 con giáp trong tháng 4 Âm lịch

Từ ngày 17/5 đến 14/6 Dương lịch, tháng 4 Âm lịch năm Bính Ngọ chính thức bước vào giai đoạn "hỏa vượng" - thời điểm mà mọi thứ đang tích lũy lặng lẽ trong ba tháng đầu năm sẽ dần hiện hình. Người chăm chỉ sẽ thấy thành quả nhú lên, người vội vàng sẽ vấp ở những chuyện tưởng nhỏ. Mỗi con giáp có một bài học riêng phải học trong tháng này, và đôi khi điều quan trọng không phải là làm thêm việc gì, mà là biết dừng đúng lúc.

Tuổi Tý: Đừng ôm việc của người khác vào mình

Tháng 4 Âm lịch, người tuổi Tý dễ rơi vào thế "ai cũng cần đến mình". Khoảng từ ngày 20/5 đến 28/5, công việc dồn dập và có người nhờ vả không ngừng. Tý vốn cả nể, nhưng tháng này nếu gánh hộ phần của người khác thì phần của mình sẽ bị bỏ dở. Lời khuyên là học cách từ chối nhẹ nhàng, đừng giải thích dài dòng. Tài lộc ổn ở nửa cuối tháng, khoảng sau ngày 5/6, nhưng chỉ đến với ai biết giữ ranh giới.

Tuổi Sửu: Vận quý nhân rõ rệt, nhưng đừng kể hết kế hoạch

Sửu là con giáp được nâng đỡ rõ nhất trong tháng 4 Âm. Khoảng từ ngày 22/5 trở đi, sẽ có người cũ quay lại đề nghị hợp tác hoặc giới thiệu cơ hội. Điều cần nhớ: Vận tốt đến với tuổi Sửu trong im lặng, nên đừng kể kế hoạch ra quá sớm. Càng khoe, càng dễ bị nhiễu. Cứ làm trước, nói sau.

Tuổi Dần: Giữ cái đầu lạnh trong những cuộc tranh luận

Tuổi Dần tháng này dễ nóng. Khoảng ngày 24/5 và 7/6 là hai mốc dễ va chạm lời nói với đồng nghiệp hoặc người thân. Vấn đề không nằm ở chuyện đúng sai, mà ở cách tuổi Dần phản ứng quá nhanh. Lùi nửa nhịp, mọi chuyện sẽ tự sáng. Tài chính ổn nhưng nên tránh đầu tư theo lời rủ rê bốc đồng.

Tuổi Mão: Một quyết định nhỏ có thể thay đổi cả quý sau

Tuổi Mão hay do dự, nhưng tháng 4 Âm có một thời điểm bắt buộc phải chọn - thường rơi vào khoảng 29/5 đến 2/6. Đó có thể là chuyện đổi việc, đổi chỗ ở, hoặc chốt một mối quan hệ. Tuổi Mão đừng hỏi ý kiến quá nhiều người, vì càng hỏi càng rối. Lắng nghe trực giác của chính mình trong tháng này lại chuẩn hơn cả.

Tuổi Thìn: Thành quả đến, nhưng đến chậm hơn dự kiến

Tuổi Thìn đã làm việc rất chăm trong tháng 3 Âm, và tháng 4 Âm là lúc gặt. Tuy nhiên kết quả không đến ồ ạt mà nhỏ giọt, dễ làm tuổi Thìn sốt ruột. Khoảng ngày 30/5 đến 6/6 là mốc dễ nản nhất. Đừng vội đổi hướng. Cứ giữ nhịp cũ, sang đầu tháng 5 Âm mọi thứ sẽ rõ.

Tuổi Tỵ: Cẩn trọng với những lời mời "hời quá mức"

Tuổi Tỵ tháng này có cơ hội kiếm thêm, nhưng cũng là tháng dễ vướng vào những phi vụ nghe rất ngọt. Đặc biệt từ ngày 25/5 đến 1/6, cần tỉnh táo với mọi lời rủ đầu tư hoặc vay mượn. Tiền đến nhanh thì cũng đi nhanh. Tuổi Tỵ nên tin vào lao động thật, đừng tin lối tắt.

Tuổi Ngọ: Năm tuổi, càng cần khiêm tốn

Tuổi Ngọ đang trong năm bản mệnh, nên tháng 4 Âm càng phải sống nhẹ. Đừng tranh hơn thua, đừng đứng giữa xung đột của người khác. Khoảng 18/5 đến 24/5 là giai đoạn dễ mệt mỏi cả thể chất lẫn tinh thần, hãy ngủ đủ, ăn nhẹ, hạn chế tụ tập đông người. Vận của Ngọ trong tháng này nằm ở chữ "lùi".

Tuổi Mùi: Quý nhân đến từ chỗ không ngờ

Tuổi Mùi tháng này có thể bất ngờ nhận được sự giúp đỡ từ một người ít liên lạc - có thể là bạn cũ, đồng nghiệp cũ, hoặc người thân xa. Khoảng sau ngày 2/6 là mốc đẹp. Mùi đừng ngại nhận, cũng đừng quên đáp lại bằng sự chân thành. Tài lộc tăng đều, nhưng chỉ đến với ai biết ơn.

Tuổi Thân: Đừng chia sức cho quá nhiều việc cùng lúc

Tuổi Thân thông minh nên dễ ôm đồm. Tháng 4 Âm, đặc biệt từ 26/5 đến 3/6, là giai đoạn phải chọn một việc chính để dồn lực. Cái gì cũng làm thì cuối cùng không cái nào tới đích. Tình cảm có chuyển biến tích cực nếu tuổi Thân chịu dành thời gian thật sự, không chỉ nhắn tin cho có.

Tuổi Dậu: Học cách im lặng đúng lúc

Tuổi Dậu hay nói thẳng, và tháng này lời nói dễ gây hiểu lầm hơn thường lệ. Khoảng 21/5, 28/5 và 8/6 là ba mốc cần cẩn trọng trong giao tiếp, nhất là chuyện công việc qua tin nhắn. Đọc kỹ trước khi gửi. Tài chính ổn định, không có biến động lớn, đây cũng là lúc thích hợp để tuổi Dậu tiết kiệm và lên kế hoạch dài hơi.

Tuổi Tuất: Vận tài chính tăng âm thầm, đừng vội mừng cũng đừng vội tiêu

Tuổi Tuất là một trong những con giáp có tài vận tốt trong tháng 4 Âm. Tiền vào từ nhiều nguồn nhỏ, đặc biệt rõ sau ngày 4/6. Tuy nhiên tuổi Tuất hay có thói quen "có là tiêu", tháng này nên giữ lại ít nhất một nửa cho quý sau. Một khoản dự phòng đúng lúc sẽ cứu tuổi Tuất ở tháng 6 Âm.

Tuổi Hợi: Tháng của sự chữa lành

Tuổi Hợi có thể không kiếm được nhiều tiền trong tháng này, nhưng lại được nhiều thứ khác: sức khỏe ổn hơn, tinh thần nhẹ hơn, một mối quan hệ căng thẳng bỗng dịu lại. Khoảng từ 31/5 đến 10/6 là giai đoạn thích hợp để tuổi Hợi nghỉ ngơi, đi đâu đó gần gần, hoặc đơn giản là dọn lại nhà cửa. Vận tốt sẽ đến trong tháng 5 Âm, nên tháng 4 hãy coi như một quãng nghỉ có chủ đích.

Nhìn chung, tháng 4 Âm lịch 2026 không phải tháng của những bước nhảy lớn, mà là tháng của những điều chỉnh nhỏ. Người biết dừng đúng lúc, nói đúng lời, chọn đúng việc sẽ thấy nửa cuối năm nhẹ hơn hẳn. Ngược lại, ai cố vượt vận sẽ thấy mọi chuyện cứ trục trặc ở những chỗ không ngờ. Vận may, suy cho cùng, vẫn là phần thưởng cho người chịu sống chậm lại một nhịp.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.