Tuần mới từ 14/9 đến 20/9 đem đến những bài toán khác nhau cho 12 chòm sao. Có người nên mạnh dạn nắm lấy cơ hội trong công việc, có người cần thận trọng hơn với tiền bạc, trong khi một số cung hoàng đạo lại nên dành nhiều thời gian để chăm sóc các mối quan hệ.

Một tuần mới không phải lúc nào cũng cần bắt đầu bằng những kế hoạch thật lớn. Đôi khi, điều quan trọng nhất là biết việc gì nên ưu tiên, chuyện gì cần tạm gác lại và thời điểm nào thích hợp để tiến lên hay chậm lại. Theo chiêm tinh học, tuần từ 14/9 đến 20/9 có những chuyển biến đáng chú ý đối với 12 chòm sao, vì vậy mỗi cung đều có một điểm cần lưu tâm riêng.

Bạch Dương: Đừng vội biến mọi việc thành cuộc đua

Bạch Dương có thể cảm thấy mình cần phải nhanh hơn trong tuần này, đặc biệt khi nhìn thấy những người xung quanh liên tục đạt được thành quả. Tuy nhiên, càng nóng lòng chứng minh bản thân, bạn càng dễ đưa ra quyết định thiếu cân nhắc.

Trong công việc, hãy chọn một vài mục tiêu quan trọng nhất thay vì cùng lúc theo đuổi quá nhiều thứ. Tài chính cũng cần sự tỉnh táo, nhất là trước những khoản chi lớn. Trong tình cảm, một chút kiên nhẫn sẽ giúp bạn tránh được những cuộc tranh luận không đáng có.

Lời khuyên: Không phải lúc nào đi nhanh hơn cũng đồng nghĩa với tiến xa hơn.

Kim Ngưu: Linh hoạt hơn trước những thay đổi

Kim Ngưu thường thích sự ổn định, nhưng tuần mới có thể xuất hiện một số thay đổi ngoài dự tính. Thay vì cố giữ mọi thứ đúng như kế hoạch ban đầu, bạn nên dành chỗ cho những phương án mới.

Công việc có thể mở ra một cơ hội mà trước đó bạn chưa nghĩ đến. Về tiền bạc, nên duy trì cách quản lý thận trọng thay vì chi tiêu theo cảm xúc. Chuyện tình cảm sẽ thuận lợi hơn nếu bạn chịu lắng nghe nhu cầu của đối phương thay vì chỉ làm theo cách mình cho là đúng.

Lời khuyên: Ổn định là tốt, nhưng linh hoạt mới giúp bạn thích nghi với cơ hội mới.

Song Tử: Nói ít hơn nhưng rõ ràng hơn

Song Tử có nhiều ý tưởng và khả năng giao tiếp tốt, nhưng tuần này cần đặc biệt chú ý đến cách truyền đạt. Một thông tin chưa đầy đủ hoặc một câu nói thiếu rõ ràng có thể khiến công việc phát sinh hiểu lầm.

Nếu có dự án mới, hãy thống nhất trách nhiệm và thời hạn ngay từ đầu. Tài chính nên tránh những quyết định dựa trên lời quảng cáo hoặc lời rủ rê thiếu thông tin. Trong tình cảm, đừng dùng sự hài hước để né tránh những vấn đề mà hai người thực sự cần nói với nhau.

Lời khuyên: Nói đúng điều cần nói sẽ hiệu quả hơn nói thật nhiều.

Cự Giải: Đừng mang chuyện công việc về nhà

Cự Giải có thể phải xử lý khá nhiều vấn đề trong công việc, khiến tâm trạng bị ảnh hưởng ngay cả khi đã hết giờ làm. Đây là lúc bạn cần tách biệt rõ ràng hơn giữa trách nhiệm nghề nghiệp và cuộc sống cá nhân.

Công việc nên được giải quyết theo thứ tự ưu tiên, tránh tự nhận thêm việc chỉ vì ngại từ chối. Tài chính tương đối ổn định, phù hợp để rà soát các khoản chi. Trong tình cảm, hãy chia sẻ với người thân thay vì âm thầm chịu đựng mọi áp lực.

Lời khuyên: Bạn không cần phải giải quyết mọi vấn đề trong cùng một ngày.

Sư Tử: Khiêm tốn một chút sẽ có lợi hơn

Sư Tử có thể đứng trước cơ hội thể hiện năng lực trong tuần này. Tuy nhiên, việc muốn chứng minh mình giỏi đôi khi lại khiến bạn vô tình bỏ qua ý kiến của người khác.

Trong công việc, hãy để kết quả lên tiếng thay cho những lời khẳng định về bản thân. Tài chính có thể có một vài khoản chi liên quan đến gia đình hoặc công việc, vì vậy nên chủ động dự trù. Về tình cảm, sự quan tâm chân thành sẽ hiệu quả hơn những màn thể hiện quá lớn.

Lời khuyên: Tự tin là lợi thế, nhưng biết lắng nghe mới giúp bạn đi xa.

Xử Nữ: Đừng cầu toàn đến mức bỏ lỡ thời điểm

Xử Nữ có xu hướng kiểm tra mọi thứ rất kỹ, nhưng tuần này việc quá chú trọng vào từng chi tiết có thể khiến bạn chậm hơn cần thiết. Có những công việc chỉ cần hoàn thành tốt thay vì phải đạt mức hoàn hảo tuyệt đối.

Nếu đang có một kế hoạch mới, hãy xác định thời điểm bắt đầu cụ thể. Tài chính nên tiếp tục duy trì sự kỷ luật. Trong chuyện tình cảm, đừng phân tích từng câu nói của đối phương; đôi khi một cuộc trò chuyện trực tiếp sẽ giải quyết vấn đề nhanh hơn rất nhiều.

Lời khuyên: Hoàn thành đúng lúc đôi khi quan trọng hơn hoàn hảo.

Thiên Bình: Chủ động hơn trong những mối quan hệ quan trọng

Tuần mới là lúc Thiên Bình nên chủ động kết nối thay vì chờ người khác mở lời trước. Một cuộc gặp, cuộc gọi hoặc lời đề nghị hợp tác có thể đem lại thông tin hữu ích cho công việc.

Về tài chính, nên cân nhắc kỹ trước những khoản chi phục vụ sở thích cá nhân. Người độc thân có thể mở rộng vòng tròn giao tiếp, trong khi người đang yêu nên dành thêm thời gian chất lượng cho đối phương.

Lời khuyên: Đừng chờ cơ hội tự tìm đến khi bạn hoàn toàn có thể chủ động tạo ra nó.

Bọ Cạp: Giữ bí mật cho những kế hoạch chưa hoàn thiện

Bọ Cạp nên hạn chế chia sẻ quá nhiều về những dự định cá nhân trong tuần này, đặc biệt khi kế hoạch vẫn đang ở giai đoạn chuẩn bị. Việc giữ sự tập trung sẽ giúp bạn tránh được những ý kiến không cần thiết từ bên ngoài.

Công việc phù hợp với việc hoàn thiện từng bước thay vì thay đổi liên tục. Tài chính nên ưu tiên an toàn. Trong tình cảm, nếu có điều không hài lòng, hãy nói thẳng nhưng tránh dùng những lời quá nặng nề.

Lời khuyên: Không phải kế hoạch nào cũng cần được công khai trước khi thành hình.

Nhân Mã: Đừng hứa quá nhiều

Nhân Mã có thể nhận được nhiều lời mời, ý tưởng hoặc cơ hội mới trong tuần này. Tuy nhiên, đừng vì quá hào hứng mà nhận tất cả rồi sau đó không đủ thời gian hoàn thành.

Hãy kiểm tra lịch trình trước khi cam kết với một dự án. Tiền bạc cần tránh những khoản chi bốc đồng, nhất là cho những kế hoạch chưa chắc chắn. Trong tình cảm, sự rõ ràng sẽ tốt hơn việc đưa ra những lời hứa lớn nhưng khó thực hiện.

Lời khuyên: Chỉ cam kết những điều bạn thực sự có thể làm.

Ma Kết: Học cách nghỉ ngơi mà không cảm thấy có lỗi

Ma Kết có thể đang tập trung quá nhiều vào mục tiêu công việc và quên mất rằng sức lực cũng là một nguồn tài nguyên cần được quản lý. Một tuần làm việc hiệu quả không nhất thiết phải là một tuần bạn không có thời gian nghỉ.

Hãy sắp xếp lại lịch trình và dành thời gian phục hồi năng lượng. Tài chính phù hợp với việc củng cố khoản tiết kiệm. Trong chuyện tình cảm, đừng để đối phương luôn phải chờ bạn “xong việc rồi mới có thời gian”.

Lời khuyên: Nghỉ ngơi đúng lúc cũng là một phần của kế hoạch dài hạn.

Bảo Bình: Đừng bỏ qua những việc nhỏ

Bảo Bình có thể đang hướng sự chú ý tới một mục tiêu lớn, nhưng tuần này những việc nhỏ lại cần được xử lý cẩn thận. Một email chưa trả lời, một giấy tờ chưa hoàn tất hoặc một chi tiết bị bỏ quên đều có thể ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Tài chính nên được kiểm tra kỹ, đặc biệt với các khoản thanh toán định kỳ. Trong tình cảm, hãy dành sự quan tâm cụ thể thay vì chỉ nghĩ rằng đối phương “biết bạn quan tâm”.

Lời khuyên: Những chi tiết nhỏ được xử lý tốt sẽ giúp bạn tránh những rắc rối lớn.

Song Ngư: Tin vào trực giác nhưng vẫn cần kiểm chứng

Song Ngư có thể có cảm nhận khá rõ về một người hoặc một tình huống trong tuần này. Trực giác có thể hữu ích, nhưng đừng để cảm xúc thay thế hoàn toàn cho thông tin thực tế.

Trong công việc, hãy kiểm tra dữ liệu trước khi đưa ra kết luận. Tài chính cần tránh các quyết định dựa trên tâm lý nhất thời. Chuyện tình cảm có thể có tín hiệu tích cực nếu bạn chủ động nói ra điều mình thực sự mong muốn.

Lời khuyên: Lắng nghe trực giác, nhưng hãy để lý trí kiểm chứng trước khi hành động.

Từ 14/9 đến 20/9, mỗi chòm sao có một bài toán riêng. Bạch Dương cần bớt nóng vội, Kim Ngưu linh hoạt hơn, Song Tử chú ý cách giao tiếp, Cự Giải giữ ranh giới giữa công việc và cuộc sống, Sư Tử khiêm tốn, Xử Nữ bớt cầu toàn, Thiên Bình chủ động kết nối, Bọ Cạp giữ kín kế hoạch, Nhân Mã cẩn trọng với lời hứa, Ma Kết dành thời gian nghỉ ngơi, Bảo Bình chú ý những chi tiết nhỏ và Song Ngư cân bằng trực giác với lý trí.

Một tuần thuận lợi không nhất thiết phải là tuần liên tục xuất hiện những tin vui lớn. Đôi khi, biết tránh một quyết định sai, hoàn thành đúng một việc quan trọng hoặc nói ra điều cần nói cũng đã là một bước tiến.

*Thông tin mang tính chiêm nghiệm, tham khảo