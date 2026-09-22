Thu Phân là lúc Mặt Trời bước vào cung Thiên Bình, mở ra giai đoạn của sự cân bằng và hài hòa. Đây là lời khuyên dành cho cả 12 chòm sao.

Tiết Thu Phân đánh dấu thời khắc thiên văn quan trọng bậc nhất của mùa thu, khi ngày và đêm dài bằng nhau. Đây cũng chính là lúc Mặt Trời hoàn tất hành trình qua cung Xử Nữ và chính thức bước vào cung Thiên Bình, mở ra một giai đoạn nghiêng hẳn về sự cân bằng, hài hòa và các mối quan hệ. Năm nay, thời khắc chuyển giao ấy rơi vào thứ Tư, ngày 23/9/2026. Dựa theo mối quan hệ nguyên tố giữa từng cung hoàng đạo với hành Khí của Thiên Bình, 12 chòm sao có thể chia thành năm nhóm, mỗi nhóm đón nhận giai đoạn này theo một cách khác nhau.

Thiên Bình

Thiên Bình là chủ nhà đúng nghĩa của tiết khí này, khi Mặt Trời vừa an vị vào đúng cung mình tại thời khắc Thu Phân. Đây là giai đoạn Thiên Bình cảm thấy được là chính mình nhất trong năm, dễ đưa ra những quyết định công bằng, khéo léo dung hòa các mối quan hệ xung quanh. Điều cần lưu tâm là đúng lúc muốn làm hài lòng tất cả mọi người, Thiên Bình dễ trì hoãn những quyết định cần sự dứt khoát. Lời khuyên dành cho Thiên Bình là: Cho phép mình chọn một phía rõ ràng khi cần thiết, sự công bằng đôi khi cũng cần đi kèm một lập trường.

Song Tử và Bảo Bình

Song Tử và Bảo Bình cùng thuộc nhóm hành Khí với Thiên Bình, nên đón nhận tiết Thu Phân một cách tự nhiên và nhẹ nhàng nhất. Song Tử thấy đầu óc linh hoạt hơn hẳn, các cuộc trò chuyện và kết nối mới đến dễ dàng, nhưng cũng dễ ôm quá nhiều mối quan tâm cùng lúc mà không hoàn thành trọn vẹn điều gì. Lời khuyên dành cho Song Tử là: Chọn ra một, hai việc để theo đến cùng thay vì để sự tò mò kéo mình sang quá nhiều hướng. Bảo Bình trong giai đoạn này có nhiều ý tưởng mới mẻ, độc đáo hơn thường lệ, nhưng đôi khi cũng vì khác biệt quá mà khó tìm được sự đồng thuận từ người xung quanh. Lời khuyên dành cho Bảo Bình là: Trình bày ý tưởng của mình theo cách gần gũi hơn, dễ được đón nhận hơn là chỉ khẳng định mình đúng.

Bạch Dương, Sư Tử và Nhân Mã

Ba cung lửa Bạch Dương, Sư Tử và Nhân Mã đều được nguồn khí của Thiên Bình tiếp thêm sinh lực, như gió thổi giúp lửa cháy đều hơn. Bạch Dương thấy tinh thần hành động của mình được điều hòa lại, bớt nóng vội hơn ngày thường và dễ đạt kết quả tốt hơn khi hợp tác cùng người khác. Sư Tử cũng nhận thấy các mối quan hệ xã giao trở nên thuận lợi, dễ tạo thiện cảm mà không cần cố gắng quá nhiều. Nhân Mã lại thấy những cuộc trò chuyện sâu sắc, những ý tưởng lớn được đón nhận cởi mở hơn hẳn. Lời khuyên chung cho cả ba cung lửa trong giai đoạn này là: Tận dụng nguồn năng lượng hài hòa này để xây dựng thêm những mối quan hệ hợp tác, thay vì chỉ mải mê theo đuổi mục tiêu một mình như thường lệ.

Kim Ngưu, Xử Nữ và Ma Kết

Ba cung đất Kim Ngưu, Xử Nữ và Ma Kết có nhịp sống thực tế, chậm rãi hơn hẳn nhịp điệu nhẹ nhàng, thiên về giao tiếp của Thiên Bình, nên giai đoạn này đòi hỏi cả ba cần điều chỉnh đôi chút để không thấy khó chịu vì sự thay đổi. Kim Ngưu có thể cảm thấy xung quanh có phần thiếu chắc chắn, nhiều lời hứa hẹn nhưng ít hành động cụ thể, dễ sinh sốt ruột. Xử Nữ cũng thấy khó chịu với những quyết định lửng lơ, chưa dứt khoát của người khác. Ma Kết lại cảm nhận nhịp độ công việc có phần chậm hơn dự tính ban đầu. Lời khuyên chung cho ba cung đất trong giai đoạn này là: Thay vì cố thúc đẩy mọi thứ theo nhịp của riêng mình, hãy thử linh hoạt hơn một chút để thích nghi với sự thong thả của giai đoạn này, đôi khi chậm lại một nhịp lại giúp nhìn rõ vấn đề hơn.

Cự Giải, Bọ Cạp và Song Ngư

Ba cung nước Cự Giải, Bọ Cạp và Song Ngư có chiều sâu cảm xúc khác hẳn với sự nhẹ nhàng, lý trí của Thiên Bình, nên giai đoạn này dễ khiến cả ba cảm thấy cảm xúc của mình chưa được thấu hiểu trọn vẹn. Cự Giải có thể thấy một số cuộc trò chuyện quan trọng bị nói theo cách quá lý trí, thiếu đi sự ấm áp mà Cự Giải mong đợi. Bọ Cạp cũng cảm nhận sự thẳng thắn của mình đôi khi bị hiểu lầm thành gay gắt trong không khí ôn hòa của giai đoạn này. Song Ngư lại dễ cảm thấy lạc lõng khi thế giới xung quanh trở nên thực tế và có phần khách sáo hơn thường lệ. Lời khuyên chung cho ba cung nước trong giai đoạn này là: Nói rõ cảm xúc của mình bằng lời thay vì mong người khác tự hiểu, sự lý trí của giai đoạn này cần được dẫn đường bằng một chút chân thành từ chính mình trước.

Thu Phân là thời khắc Mặt Trời bước sang cung Thiên Bình, mở ra một giai đoạn nghiêng về sự cân bằng, hài hòa và những mối quan hệ. Với ba nhóm cung hành Khí, Hỏa và cả những cung có nhịp khác biệt như Thổ và Nước, bài học chung của giai đoạn này vẫn là học cách gặp nhau ở giữa, thay vì cố giữ nguyên nhịp điệu quen thuộc của riêng mình. Một cuộc trò chuyện chịu lắng nghe nhiều hơn, một quyết định được đưa ra thay vì để lửng lơ, hay một cảm xúc được nói thành lời thay vì giữ trong lòng, đều là những cách nhỏ để tận dụng trọn vẹn năng lượng cân bằng hiếm có của Thu Phân năm nay.

*Thông tin mang tính chiêm nghiệm, tham khảo