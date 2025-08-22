Công an TP Hà Nội tạm giữ Nguyễn Bá Hoài Nam (SN 2007, ở thôn Trung Oai, xã Phúc Thịnh, Hà Nội) và Nguyễn Văn Quân (SN 2007, ở thôn Nam Cường, xã Tiến Thắng, Hà Nội).

Nam và Quân là 2 kẻ đi xe máy "thông chốt" bảo vệ tại buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh 2/9, trước số nhà 336A Nghi Tàm, sau đó tông trọng thương Đại úy Lê Đình Công, cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động.

Nằm điều trị tại bệnh viện, Nguyễn Văn Quân khai và thừa nhận biết việc "thông chốt" bảo vệ là sai, gây nguy hiểm cho đội hình diễu binh, diễu hành và quần chúng Nhân dân.

"Quái xế" Nguyễn Văn Quân đang điều trị tại bệnh viện.

Ban đầu, 2 thanh niên di chuyển qua một số vị trí chốt bảo vệ, tuy nhiên, do đang vi phạm luật giao thông, lo sợ bị lực lượng chức năng bắt giữ, Nam và Quân tiếp tục tăng ga, phóng xe máy với tốc độ cao trên đường Nghi Tàm hướng về Âu Cơ để lao qua các chốt nhằm bỏ chạy.

Khi đến khu vực chốt bảo vệ trước số nhà 336A Nghi Tàm, dù lực lượng chức năng đã ra hiệu lệnh dừng xe, ngăn chặn, tuy nhiên, hai kẻ này không chấp hành mà tiếp tục lao xe đâm thẳng vào Đại uý Lê Đình Công (cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động, Công an TP Hà Nội) làm anh Công bị thương nặng.

Hình ảnh 2 nam thanh niên phóng xe máy vào đường cấm, tông trúng cảnh sát cơ động.

Đại úy Công bị chấn thương sọ não, gãy xương mũi và xương hàm, gãy tay trái.

Ngay sau đó, tổ công tác khống chế, bắt giữ 2 thanh niên, đồng thời đưa cả 3 người vào bệnh viện cấp cứu.

Giám đốc Công an TP Hà Nội chỉ đạo các đơn vị chức năng nhanh chóng thực hiện chế độ, chính sách với Đại uý Lê Đình Công và khẩn trương điều tra, sớm đưa các đối tượng ra xử lý nghiêm minh trước pháp luật để răn đe, phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật cũng như các hành vi xâm phạm đến an ninh, an toàn Lễ kỷ niệm.



