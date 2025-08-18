417 chủ xe có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

40 trường hợp ô tô vượt đèn đỏ
15 trường hợp ô tô rẽ trái tại nơi có biển cấm
248 ô tô không chấp hành hiệu lệnh vạch kẻ đường
94 trường hợp mô tô vượt đèn đỏ
28 trường hợp mô tô không đội mũ bảo hiểm
2 trường hợp ô tô quay đầu tại phần đường dành cho người đi bộ
Công an tỉnh Bắc Ninh đề nghị các chủ phương tiện trong danh sách cần nhanh chóng liên hệ Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh hoặc các Đội CSGT phụ trách địa bàn để giải quyết theo quy định. Mọi trường hợp cố tình chậm trễ sẽ bị xử lý nghiêm theo luật định.