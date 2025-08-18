417 chủ xe có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Công an tỉnh Bắc Ninh đề nghị các chủ phương tiện trong danh sách cần nhanh chóng liên hệ Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh hoặc các Đội CSGT phụ trách địa bàn để giải quyết theo quy định. Mọi trường hợp cố tình chậm trễ sẽ bị xử lý nghiêm theo luật định.