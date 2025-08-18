HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
417 chủ xe có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Duy Anh |

Tuần từ 8/8 đến 14/8, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện và xử lý phạt nguội đối với 417 phương tiện vi phạm, cụ thể như sau:

40 trường hợp ô tô vượt đèn đỏ

98A-324.34; 14A-747.04; 30K-259.96; 30E-543.26; 30H-381.65; 98C-116.72; 98C-318.29; 29H-050.74; 98A-597.12; 98A-632.72; 98C-354.69; 30K-669.19; 98A-440.96; 29A-577.15; 98B-138.27; 30G-657.66; 29K-070.74; 98A-828.82; 30A-654.62; 30G-657.50; 29A-165.69; 98A-191.05; 98A-459.31; 98A-488.06; 98A-817.24; 98B-015.56. 14A-273.39; 99A-484.55; 15A-410.00; 29A-329.56; 30E-001.79; 30L-036.68; 98A-635.04; 99A-321.59; 99A-323.81; 30G-508.26; 97A-071.55; 99A-282.35; 29D-205.00; 99A-238.21.

(Ảnh: Công an Bắc Ninh).

15 trường hợp ô tô rẽ trái tại nơi có biển cấm

98A-962.44; 98A-338.47; 98A-459.55; 98A-866.49; 88A-143.51; 29A-574.80; 30E-236.20; 98A-234.21; 98D-008.98; 98A-513.08; 15K-269.50; 98A-398.06; 98A-497.33; 99A-179.65; 98A-729.93.

248 ô tô không chấp hành hiệu lệnh vạch kẻ đường

98A-413.80; 30Z-2852; 14C-288.05; 98C-204.92; 98H-015.37; 98K-9001;11C-.37.99; 30F-815.15; 9A-318.57; 30H-238.22; 98A-027.92; 98A-330.52; 98A-596.01; 98A-767.05; 98H-041.99; 98A-593.66; 30L-133.48; 98A-627.26; 98A-166.25; 98A-825.63; 98C-353.98; 98C-047.64; 99A-150.76; 98C-261.86; 98A-497.03. 30K-191.42; 99A-084.07; 99A-627.58; 30L-253.64; 99A-849.45; 11F-002.48; 99A-780.06; 99A-781.24; 99C-272.98; 99A-292.32; 29H-151.91; 99C-111.83; 99A-772.87; 99A-286.38; 99C-277.62; 99A-796.75; 99F-007.65; 99LD-021.29; 99D-000.91; 99A-116.18; 29C-808.97; 99E-011.13; 89C-238.68; 99A-251.62; 99A-842.49; 17A-256.39; 99C-094.28; 99C-295.97; 99A-687.21; 30F-017.74; 99A-811.04; 99A-686.56; 99A-006.41; 99C-120.37; 99E-010.38; 29D-334.10; 30A-709.30; 99A-273.07; 89A-564.18; 99A-308.63; 99A-618.88; 29H-138.62; 99A-748.69; 99A-661.74; 99A-781.24; 29LD-056.41; 99A-094.12; 98H-022.21; 99A-921.19; 14B-034.13; 99A-749.87; 30H-963.84; 99A-713.07; 99A-850.09; 36H-074.72; 98LD-011.04; 98A-716.61; 29K-030.06; 99A-697.67; 98C-221.54; 99A-534.50; 99A-461.93; 89H-085.20; 18H-056.46; 15A-517.60; 99C-090.90; 99A-176.53; 20B-030.00; 23B-005.13; 29K-139.60; 98H-042.92; 99A-629.37; 99A-811.17; 14C-299.62; 99A-610.56; 99A-208.32; 30K-171.05; 99A-016.08; 99A-738.50; 99B-056.27; 20A-576.71; 12A-246.42; 99A-132.48; 34A-284.06; 99A-629.54; 99A-355.79; 29C-483.78; 99A-433.96; 99A-165.48; 19C-125.84; 99A-659.26; 99A-735.82; 99A-753.40; 99A-270.23; 99E-000.26; 99B-013.15; 99A-336.24; 29F-025.79; 99A-662.96; 99A-510.73; 29K-070.30; 12H-041.48; 99C-105.48; 99E-014.75; 99A-001.68; 99A-757.30; 99LD-021.29; 30A-987.93; 15C-212.44; 99A-417.32; 98A-908.53; 99LD-031.13; 99E-014.28; 99A-663.96; 99A-770.41; 99C-301.79; 99E-013.14; 20A-679.01; 12D-001.79; 99A-826.23; 99A-668.57; 30L-459.31; 29H-164.65; 99B-071.76; 99A-714.18; 99H-038.53; 18H-031.82; 99B-013.15; 99B-100.81; 20C-107.02; 30E-192.17; 65D-001.16; 34C-305.24; 99A-811.17; 30F224.18; 20A-665.04; 30G-634.81; 99A-432.27; 99A-278.98; 15A-483.61; 99D-018.05; 30E-847.08; 29B-313.87; 99A-311.28; 30B-113.42; 99E-006.91; 99A-707.98; 99A-718.93; 29B-301.18; 51H-051.18; 99E-008.41; 99E-008.11; 99A-210.64; 99B-013.15; 15H-038.98; 12A-209.80; 99A-514.11; 99A-832.73; 99A-387.62; 99F-005.21; 98C-227.68; 99A-921.33; 99A-218.16; 99A-239.47; 30G-033.12; 30F-972.28; 99A-105.09; 99A-405.60; 99D-001.34; 29K-119.50; 20A-754.10; 99A-182.98; 99A-312.61; 99A-783.62; 99C-163.90; 99A-233.30; 99A-456.34; 99A-297.98; 29E-367.85; 98A-543.32; 30H-591.55; 19A-498.73; 98C-324.71; 99D-015.94; 29C-478.24; 99A-713.52; 99E-004.83; 30F-974.45; 98A-703.57; 99A-451.64; 99A-106.55; 99A-168.80; 99A-661.26; 37A-509.20; 99A-547.51; 99E-005.73; 98F-013.65; 99A-298.30; 99A-359.78; 99D-020.90; 99A-781.24; 99A-074.95; 99A-811.17; 99F-005.21; 99A-361.20; 99A-712.64; 99A-486.76; 99A-541.51; 34A-302.68; 30L-054.77; 99A-760.36; 99A-193.86; 73A-457.07.

Ô tô sang đường ở đường có vạch liền (Ảnh: Công an Bắc Ninh).

94 trường hợp mô tô vượt đèn đỏ

98B2-819.18; 98F1-091.56; 98M1-056.72; 98L1-024.62; 98B2-489.21; 98B1-554.07; 98F1-122.92; 98D1-984.55; 98K5-0677; 98M1-118.44; 98B3-550.77; 98B2-142.46; 98D1-531.86; 98D1-656.68; 98B1-683.64; 98B3-784.99; 98D1-106.94; 98B1-412.81; 98D1-994.01; 98D1-975.02; 98D1-190.81; 98D1-553.05; 98B1-267.73; 99G1-147.14; 98D1-866.77; 98D1-893.24; 98D1-974.98; 98H1-030.22; 98B3-513.33. 99E1-476.99; 99E1-536.27; 99G1-516.78; 99D1-287.95; 99E1-162.24; 99G1-670.41; 99AA-077.88; 99AA-096.04; 99H6-9639; 99AA-112.08; 29G1-385.96; 30K4-9693; 18D1-622.33; 29S7-079.24; 99B1-028.18; 88B1-090.19; 99G1-672.32; 19H9-2000; 99MĐ5-005.21; 29N8-8708; 99D1-256.11; 98B2-896.59; 99MĐ1-11; 99AK-025.37; 99E1-325.26; 99L5-1446; 98B1-912.38; 99AE-068.41; 99AA-080.65; 98B1-396.55; 99G1-208.70; 99E1-552.20; 99E1-665.03; 99G1-631.36; 99D1-295.97; 20F1-505.26; 99B1-494.91; 99E1-188.98; 99L5-0300; 99G1-530.88; 29F2-1521; 98K1-347.37; 18F1-321.76; 99G1-215.20; 29.097-Y5; 11B1-356.18; 99G1-421.44; 30E1-320.52; 99E1-683.89; 99V2-2106; 98AA-294.40; 24X1-111.36; 54N4-7829; 99H6-3702; 99E1-597.11; 99V2-2068; 99E1-606.01; 99E1-553.16; 99L4-3921; 99G1-273.15; 99AA-122.15; 70P1-5528; 99E1-050.20; 36B2-327.25; 99AF-040.76.

28 trường hợp mô tô không đội mũ bảo hiểm

98K1-141.38; 98AN-000.48; 98D1-982.95; 98B2-881.64; 98B3-316.33; 98K1-187.85; 98E1-237.06; 98D2-001.65; 98D1-060.22; 98AC-112.51; 98B1-257.50; 98AC-116.01; 98B2-754.06; 98D1-965.63; 98D1-196.37. 99G1-504.17; 99AA-053.78; 24B1-168.63; 99AA-060.46; 99F1-019.27; 99D1-287.95; 99AA-042.72; 98Y2-9696; 99G1-099.71; 99G1-665.03; 99G1-421.13; 99G1-150.54; 99G1-322.81.

2 trường hợp ô tô quay đầu tại phần đường dành cho người đi bộ

99A-316.29; 29H-468.74

Công an tỉnh Bắc Ninh đề nghị các chủ phương tiện trong danh sách cần nhanh chóng liên hệ Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh hoặc các Đội CSGT phụ trách địa bàn để giải quyết theo quy định. Mọi trường hợp cố tình chậm trễ sẽ bị xử lý nghiêm theo luật định.

Khám xét nhà Đồng Phước Hiệu
