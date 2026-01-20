Lời khai của Phùng Tiến Cao - nghi phạm sát hại người mẹ, vùi lấp bé gái ở Lào Cai

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai phối hợp Công an xã Xuân Ái vừa điều tra, bắt giữ nghi phạm gây ra vụ án giết người, cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại thôn Quyết Hùng, xã Xuân Ái (tỉnh Lào Cai) là Phùng Tiến Cao (SN 1999, trú thôn Quyết Hùng, xã Xuân Ái).

Nạn nhân là chị T.T.H. (42 tuổi, trú thôn Gốc Sổ, xã Mậu A), làm công nhân tại một xưởng quế trên địa bàn và con gái là cháu V.V.Th. (sinh năm 2020).

Theo thông tin từ báo Công an Nhân dân, tại cơ quan Cảnh sát điều tra, Phùng Tiến Cao khai nhận do thiếu tiền tiêu xài, lại có mối quen biết với chị H và từng giới thiệu chị này đi mua lợn trên địa bàn xã Xuân Ái vài lần, nên đã nảy sinh ý định lừa nạn nhân xuống địa phương để thực hiện hành vi giết người, cướp tài sản.

Chân dung nghi phạm và hiện trường vụ việc. Ảnh: CAND & Báo Yên Bái

Cụ thể, chiều 18/1/2026, Cao gọi điện hẹn gặp chị H tại đoạn đường liên thôn thuộc thôn Quyết Hùng, xã Xuân Ái với lý do dẫn đi xem đàn lợn. Sau đó, đối tượng tiếp tục lừa nạn nhân đi lên khu vực đồi quế, rồi dùng dao đâm nhiều nhát khiến chị H tử vong tại chỗ, còn cháu Th (con gái chị H) bị thương nặng.

Theo VnExpress, sau khi gây án, nghi phạm đã cướp xe mô tô và một chiếc điện thoại di động của nạn nhân, rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường để bỏ trốn.

Trước đó, tối 18/1, lực lượng chức năng nhận được tin báo về việc hai mẹ con trú tại xã Mậu A mất tích khi đi mua lợn tại xã Xuân Ái. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng công an, dân quân và người dân tổ chức tìm kiếm.

Trong quá trình rà soát khu vực nghi vấn, lực lượng chức năng phát hiện thi thể chị H. với dấu hiệu nghi bị sát hại. Đến khoảng 1h30 rạng sáng 19/1, đội tìm kiếm tiếp tục phát hiện cháu bé Th bị vùi lấp dưới đất. Khi được đưa lên, nạn nhân vẫn còn sống và lập tức được chuyển đến bệnh viện cấp cứu.