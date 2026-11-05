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Lời khai của nữ tài xế lái ô tô chèn ép, tông thai phụ ở Lào Cai

Viên Minh
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Sau mâu thuẫn trên đường Hoàng Liên, nữ tài xế VF3 Võ Tuyết Sang thừa nhận đánh lái chèn ép, cản trở thai phụ đi xe máy điện, khiến phương tiện đổ ra đường.

Công an phường Lào Cai (tỉnh Lào Cai) cho biết đã triệu tập Võ Tuyết Sang (SN 1990, trú tại tổ dân phố 25, Kim Tân, phường Lào Cai), người lái ô tô VinFast VF3 liên quan vụ chèn ép, va chạm với một phụ nữ mang thai đi xe máy điện trên đường Hoàng Liên.

Sang khai khoảng 15h ngày 1/11, người này lái ô tô chở con trai, di chuyển từ khu vực chung cư Tecco theo hướng cầu Kim Tân.

Trên đường Hoàng Liên, do không bật tín hiệu xi nhan khi chuyển hướng, Sang xảy ra mâu thuẫn với chị P.T.T. (SN 1990, trú phường Cam Đường), đang đi xe máy điện.

Lời khai nữ tài xế chèn ép thai phụ ở Lào Cai gây phẫn nộ xã hội 2026 - Ảnh 1.

Võ Tuyết Sang tại cơ quan công an.(Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai)

Sau khi hai bên lời qua tiếng lại, nữ tài xế thừa nhận lái ô tô áp sát, chèn ép và cản trở xe máy điện của chị T. di chuyển về phía trước. Có thời điểm, chiếc VF3 đánh lái quay ngang đường, chắn một phần lối lưu thông.

Khi chị T. vượt lên và dừng tại khu vực đèn đỏ, Sang tiếp tục lái ô tô áp sát rồi va chạm vào phần đuôi xe máy điện, khiến phương tiện đổ xuống đường. Chị T. được xác định đang mang thai và phải điều trị tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Lào Cai.

Sang nói việc chèn ép xe máy điện xuất phát từ sự bức xúc sau khi hai bên cãi vã. Nữ tài xế muốn tiếp tục tranh luận với người phụ nữ nên đã có hành vi áp sát, cản trở phương tiện.

Công an phường Lào Cai đang tiếp tục thu thập tài liệu, xác minh toàn bộ diễn biến vụ việc, đánh giá tính chất, mức độ hành vi của những người liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

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Tags

Lào Cai

vinfast vf3

hoàng liên

Xe máy điện

chèn ép

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