Lời khai của Nguyễn Văn Thụ - Kẻ phóng hỏa thiêu rụi 4 căn nhà, gây thiệt hại 13 tỷ đồng

Vào lúc 21h tối qua, ngày 27/5, tại khu vực rừng thuộc xã Lục Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và quần chúng nhân dân đã tóm gọn đối tượng gây ra vụ phóng hỏa cửa hàng phụ tùng xe máy, khiến cháy lan rộng thiêu rụi tổng số 6 căn nhà của các hộ dân tại tổ dân phố My Điền 2 vào rạng sáng ngày 26/5.

Thủ phạm vụ án bị bắt là Nguyễn Văn Thụ (SN 1991), có HKTT tại TP. Chí Linh, tỉnh Hải Dương, hiện tạm trú tại tổ dân phố My Điền 2, phường Nếnh, thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

Lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Thụ khi đang lẩn trốn tại xã Lục Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. Ảnh: CA Bắc Giang

Bước đầu đấu tranh, đối tượng Nguyễn Văn Thụ khai nhận do có thù tức với chủ cửa hàng phụ tùng xe máy Thành Phát nên đã mua xăng về phóng hỏa vào cửa hàng này khiến cháy lan sang các căn nhà liền kề.

Sau khi gây án ngày 26/5, đối tượng Nguyễn Văn Thụ đã đi đến khu vực rừng thuộc xã Lục Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang để lẩn trốn nhằm trốn tránh sự phát hiện và bắt giữ của lực lượng Công an. Tuy nhiên, xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng nên Ban chuyên án Công an tỉnh Bắc Giang đã đồng bộ sử dụng các biện pháp nghiệp vụ. Chỉ sau 43 giờ vụ án xảy ra, lực lượng Công an tỉnh Bắc Giang và quần chúng nhân dân đã truy bắt được đối tượng Nguyễn Văn Thụ.

Camera ghi lại giây phút Thụ phóng hỏa

Trong quá trình truy bắt đối tượng Thụ, lực lượng Công an tỉnh Bắc Giang đã nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ rất tích cực của nhân dân xã Lục Sơn, huyện Lục Nam nói riêng và của cộng đồng mạng trong việc lan tỏa, chia sẻ thông tin truy nã đối tượng.

Trước đó, ngày 26.5.2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang đã đã khởi tố vụ án hình sự Giết người, xác lập chuyên án, khởi tố bị can đối tượng Nguyễn Văn Thụ về hành vi giết người.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.