Bắt được Nguyễn Văn Thụ - Kẻ phóng hỏa thiêu rụi 4 căn nhà, gây thiệt hại 13 tỷ đồng

Liên quan vụ phóng hỏa khiến 4 ngôi nhà cháy rụi ở Bắc Giang, đêm 27/5, một lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Giang cho biết trên báo Dân Trí rằng Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ được nghi phạm là Nguyễn Văn Thụ (34 tuổi, quê TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương).

Thụ bị bắt khi đang lẩn trốn tại xã Lục Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang, cách hiện trường vụ cháy khoảng 70km. Đối tượng đang được di lý về Công an tỉnh Bắc Giang để điều tra về hành vi giết người và hủy hoại tài sản.

Chân dung đối tượng Thụ. Ảnh: CA Bắc Giang

Trước đó, rạng sáng ngày 26/5/2025, tại tổ dân phố My Điền 2, phường Nếnh, thị xã Việt Yên xảy ra vụ cháy tại các Ki-ốt, nhà ở. Ngay sau khi phát hiện, lực lượng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh, Công an phường Nếnh cùng quần chúng nhân dân đã tổ chức chữa cháy, dập tắt kịp thời nên không xảy ra hậu quả về người, tuy nhiên tài sản thiệt hại sơ bộ ước tính khoảng 13 tỷ đồng.

Diễn biến ghi lại trong camera an ninh lúc 3 giờ sáng khi Thụ gây án

Lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tổ chức khám nghiệm hiện trường, tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ khẩn trương điều tra xác minh; đến 09h00’ cùng ngày đã điều tra làm rõ, xác định đối tượng gây án là Nguyễn Văn Thụ, sinh năm 1991, hộ khẩu thường trú tại phường Hoàng Tiến, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương; tạm trú tại tổ dân phố My Điền 2, phường Nếnh, thị xã Việt Yên. Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, đối tượng Nguyễn Văn Thụ đã bỏ trốn khỏi địa phương.