Lời khai của người phụ nữ lái xe tốc độ cao, tông tử vong chủ tịch xã rồi rời khỏi hiện trường

Ngày 4/10 vừa qua, lãnh đạo UBND xã Dray Bhăng (tỉnh Đắk Lắk) đã có báo cáo ban đầu về vụ tai nạn nghiêm trọng khiến ông Lê Phước Toàn (44 tuổi), Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã Dray Bhăng tử vong khi làm nhiệm vụ.

Danh tính nữ tài xế tên Lê Thị Cẩm Chi (33 tuổi, trú xã Ea Ktur). Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, sau khi gây tai nạn, bà Chi rời khỏi hiện trường nhưng đã đến cơ quan chức năng để trình diện vào sáng hôm sau, thông tin này được đăng tải trên VTC News.

Xe con chạy với tốc độ cao, tông tử vong Chủ tịch UBND xã Dray Bhăng khi đang điều tiết giao thông (Ảnh: Người lao động).

Liên quan đến vụ việc trên, hôm qua (5/10), tờ Dân trí đưa tin, trên mạng xã hội xuất hiện clip về nhóm người đang ăn nhậu tại một hàng quán, trong đó có bà Chi.

Theo nội dung clip, bà Chi được cho là ngồi ăn uống cùng với một phụ nữ khác cùng 6 nam giới. Tại cuộc nhậu, bà Chi có uống "chén riêng" với một người đàn ông trong bàn.

Tại thời điểm trình diện, khi kiểm tra nồng độ cồn, test ma túy, kết quả bà Chi đều không vi phạm. Người phụ nữ này đang nuôi con nhỏ mới 12 tháng tuổi.

Bà C. (đứng) được cho là đã ăn nhậu trước khi lái ô tô tông chủ tịch xã tử vong (Ảnh: Cắt từ clip).

Báo Người lao động dẫn kết quả xác minh ban đầu của công an cho thấy, sau khi lái ô tô gây tai nạn vào tối 3/10, bà Chi lái xe chạy thêm khoảng 100m rồi xuống xe, đi khỏi hiện trường.

Đến 9h ngày 4/10, bà Chi đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đầu thú và khai nhận hành vi vi phạm.

Nữ tài xế khai sau khi dự tiệc rượu bia cùng bạn bè đã điều khiển ô tô lưu thông trên Quốc lộ 27. Do thiếu chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ, bà đã tông vào ông Toàn.

Hiện Công an đang xác minh, làm việc với những người liên quan để làm rõ.